Settimana green da Lidl: conifere, stella di Natale e altre offerte imperdibili

Non perdere la Settimana Green di Lidl! Piante e fiori per ogni ambiente, da 1,99€, disponibili in negozio dal 2 dicembre 2024.





La Settimana Green di Lidl è un’occasione imperdibile per chi cerca delle piante e delle decorazioni naturali per la sua casa. A partire dal 2 dicembre, potrai trovare un’ampia selezione di fiori e piante decorative a prezzi davvero convenienti, sopratutto se. Che tu voglia arricchire gli interni con eleganti stelle di Natale o creare un angolo verde con conifere e Helleborus, Lidl ha la soluzione perfetta per te.

Oltre alle piante, potrai scegliere anche mazzi di rose fresche o fiori secchi decorativi, ideali per dare un tocco chic alla tua casa. Ogni proposta è studiata per adattarsi a vari ambienti, luminosi o poco illuminati, con poca manutenzione. Semplicità, eleganza e convenienza sono al centro di questa offerta. Scopri di più sulle piante disponibili e scegli quella che fa al caso tuo!

Stella di Natale e altre piante natalizie da Lidl





Tra le protagoniste assolute di questa settimana c’è la stella di Natale, un classico intramontabile per le decorazioni natalizie. Questa pianta, proposta al prezzo di 2,49€ al vaso, è perfetta per chi cerca un tocco di colore e stile. È adatta ad ambienti luminosi e richiede poca acqua, il che la rende ideale anche per chi non ha il pollice verde.

Accanto alla stella di Natale, Lidl propone una selezione di piante uniche come le conifere (3,99€ al vaso), ideali per ambienti interni ed esterni. Con il loro vaso in ceramica e un’altezza di 38 cm, queste piante portano una ventata di natura e semplicità. Anche l’Helleborus, noto come rosa di Natale, è una scelta perfetta per chi cerca una pianta che si adatti ad ambienti poco luminosi e che richiede un’annaffiatura regolare. A soli 6,99€ al vaso, è un’opzione elegante e versatile.

Offerte speciali per decorare ogni ambiente

Se ami la varietà, Lidl ha preparato anche un’interessante selezione di fiori e piante decorative, tutte disponibili dal 2 dicembre. Ecco alcune delle offerte più interessanti:





Fiori secchi decorativi : Perfetti per decorazioni minimal e durature, a 1,99€ alla confezione . Con un’altezza di 50 cm, si adattano a vasi di diverse dimensioni e sono un’ottima scelta per chi ama le soluzioni naturali senza troppa manutenzione.

: Perfetti per decorazioni minimal e durature, a . Con un’altezza di 50 cm, si adattano a vasi di diverse dimensioni e sono un’ottima scelta per chi ama le soluzioni naturali senza troppa manutenzione. Anthurium andreanum : Un classico da interno, elegante e raffinato, disponibile a 8,99€ al vaso . Questa pianta, con un’altezza di 50 cm, illuminerà qualsiasi angolo della tua casa grazie ai suoi fiori luminosi.

: Un classico da interno, elegante e raffinato, disponibile a . Questa pianta, con un’altezza di 50 cm, illuminerà qualsiasi angolo della tua casa grazie ai suoi fiori luminosi. Phalaenopsis 2 steli : Le orchidee sono sinonimo di classe, e questa offerta a 11,99€ al vaso non fa eccezione. Con un’altezza di 65 cm e un vaso in ceramica, è l’ideale per creare un’atmosfera sofisticata in casa.

: Le orchidee sono sinonimo di classe, e questa offerta a non fa eccezione. Con un’altezza di 65 cm e un vaso in ceramica, è l’ideale per creare un’atmosfera sofisticata in casa. Piante verdi: Dracaena Janet Lind, Dracaena Janet Graig compacta, Dracaena Lemon Lime, Dracaena Marginata, Dracaena Golden Coast, Dracaena Dorado. Tutte queste varietà di piante da interno, in vaso, con altezza di 100 cm, a soli 19.99 €!

Mazzi di rose per un tocco di eleganza

Se invece sei alla ricerca di fiori recisi, Lidl non delude nemmeno in questo. Troverai due varianti di mazzi di rose, perfetti per un regalo o per arricchire il tuo soggiorno:

Mazzo di rose da 40 cm con 10 rose: disponibile a soli 2,99€ al mazzo. Un’opzione economica ma di grande effetto per decorare la tavola. Mazzo di rose XXL da 60 cm con 7 rose: proposto a 3,99€ al mazzo, ideale per chi vuole un look più sofisticato e d’impatto.

Questi mazzi sono perfetti per creare centrotavola o per impreziosire gli ambienti con la loro freschezza e colore.





Perché scegliere Lidl per le tue piante?

Lidl si conferma ancora una volta un punto di riferimento per chi cerca piante e fiori di qualità a prezzi competitivi. Ogni articolo è pensato per soddisfare diverse esigenze, che tu voglia una pianta duratura o un mazzo di fiori freschi. Inoltre, la varietà di piante proposte, dalle più semplici alle più ricercate, ti permette di trovare sempre ciò che fa al caso tuo.

Visita il tuo punto vendita Lidl a partire dal 2 dicembre e approfitta delle offerte della Settimana Green. La natura è a portata di mano, basta solo scegliere!





Foto copertina © Taina Sohlman – stock.adobe