Offerte Lidl dal 4 Novembre 2024: Phalaenopsis, kit funghi e piante sospese da non perdere

Dal 4 novembre, Lidl presenta una nuova collezione di piante per interni che ti sorprenderanno. Scopri le offerte imperdibili su piante in vaso, fiori freschi e kit di coltivazione a prezzi imbattibili.





Le offerte di Lidl includono un’ampia selezione di piante perfette per decorare la tua casa e creare un’atmosfera accogliente e naturale. Tra le proposte ci sono orchidee Phalaenopsis, piante verdi sospese e un kit per coltivare funghi, ideali per chi vuole aggiungere un tocco di verde sia all’interno sia in spazi outdoor. Ogni pianta è accompagnata da indicazioni specifiche per la cura, così potrai scegliere quella più adatta alle tue esigenze e al tuo spazio.

Orchidee Phalaenopsis da Lidl: eleganza e colore in casa

Le orchidee Phalaenopsis, disponibili dal 4 novembre nei punti vendita Lidl, sono l’ideale per aggiungere un tocco di eleganza e raffinatezza alla tua casa. Queste splendide piante si presentano in un vaso di ceramica dal diametro di 11,5 cm, con un’altezza di circa 35 cm, che le rende perfette per qualsiasi angolo della casa.





Le Phalaenopsis, conosciute per i loro eleganti fiori dai colori vivaci, richiedono poche cure: necessitano infatti di una scarsa quantità di acqua e prediligono ambienti poco luminosi, quindi sono ideali anche per spazi interni con scarsa esposizione alla luce naturale.

Il prezzo è pari14,99 € al vaso. Un’occasione da non perdere per arricchire il tuo spazio con una pianta elegante e di facile manutenzione. Questa varietà di orchidea è perfetta per chi ama i fiori ma preferisce piante che richiedono una cura minima.





Piante verdi sospese: bellezza naturale per ogni stanza

Per chi preferisce una decorazione verde capace di avere un forte impatto sull’ambiente, Lidl offre una selezione di piante da appendere. Le specie sono diverse e comprendono, giusto per citare alcuni esempi, Chlorophytum, Nephrolepis, Scindapsus aurea, Hedera Helix, Peperomia e Tradescantia.

Queste piante sono perfette per ambienti luminosi, richiedono poca acqua e sono adatte agli spazi interni, dando un tocco di freschezza e vitalità a qualsiasi stanza.





Questa selezione – ciascuna pianta costa 3,49 € al vaso – è ideale per creare un’atmosfera naturale e rigenerante. Parliamo di alternative ideali per chi desidera decorare in modo originale, utilizzando lo spazio in altezza e creando un ambiente verde senza occupare troppo spazio a terra.

Piante in vaso di ceramica per ambienti interni in offerta da Lidl

Oltre alle piante sospese, Lidl propone anche una selezione di piante in vaso di ceramica, perfette per ambienti poco luminosi. Questa collezione include Sanseveria trifasciata ‘Superba’, Strelitzia reginae e Ficus lyrata ‘Bambino’, piante resistenti e di grande impatto estetico.





Queste piante, che costano 9,99 € al vaso migliorano l’estetica degli interni e il benessere, contribuendo a purificare l’aria e a creare un ambiente più salubre. Possono essere posizionate in soggiorno, in ufficio o in una zona della casa con poca luce, mantenendo comunque un aspetto sano e rigoglioso.

Kit di coltivazione funghi per appassionati di giardinaggio

Con il kit per la coltivazione dei funghi, Lidl offre una vera chicca per chi ama insaporire i propri piatti autunnali. Questo kit è pensato per chi desidera cimentarsi nella coltivazione domestica di funghi freschi e può essere usato sia indoor, sia outdoor. Per ottenere risultati soddisfacenti sono necessari un ambiente luminoso e annaffiature regolari.

Con questo kit puoi coltivare funghi freschi direttamente a casa tua, aggiungendo un ingrediente unico e sostenibile alla tua cucina. Un’ottima scelta per gli appassionati di giardinaggio e per chi cerca modi innovativi per esaltare la propria passione per creatività e cucina in autunno.

Mazzo di rose fresche in offerta da Lidl: il fascino della regina dei fiori

Per te, che vuoi regalare un tocco di colore a un angolo della tua casa, magari l’ingresso, o sorprendere chi ami con un regalo, Lidl propone, da lunedì 4 novembre, un elegante mazzo di rose fresche. Questo mazzo è composto da 10 rose, con una lunghezza di 40 cm circa l’una. Le rose sono disponibili in tre colori: giallo, rosso, non plus ultra del romanticismo, e rosato.

foto © Krzysztof Bubel – stock.adobe.com – Lidl