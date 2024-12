Seghetto ricaricabile Parkside: alta qualità a 49€, scopri quando arriva da Lidl

Il seghetto ricaricabile Parkside sta per arrivare nei punti vendita Lidl, pronto a rivoluzionare il tuo modo di lavorare con legno, metallo e molto altro. Scopri tutte le caratteristiche e perché non puoi perderlo a questo prezzo imbattibile.





Lidl ha annunciato una novità imperdibile per gli amanti del fai da te: il seghetto ricaricabile Parkside della serie X 20V Team. Questo strumento non solo è versatile e potente, ma ha anche un prezzo davvero competitivo, questo lo rende una la scelta ideale per i tuoi progetti domestici e professionali. Con caratteristiche innovative come il motore a lunga durata e un’illuminazione LED integrata, è perfetto per affrontare lavori di precisione in diverse condizioni.

Dal prossimo 5 dicembre, potrai trovarlo nei punti vendita Lidl al costo di 49€, ma attenzione: batteria e caricabatterie non sono inclusi e dovrai procurarteli separatamente. Vediamo insieme perché questo seghetto è la soluzione che stavi cercando e come può semplificare i tuoi lavori di taglio.

Seghetto ricaricabile Parkside di Lidl: una potenza e versatilità senza pari





Il seghetto ricaricabile Parkside è progettato per garantire prestazioni elevate su una vasta gamma di materiali. Grazie alla possibilità di regolare il numero di corse, puoi affrontare con facilità legno, plastica, metallo e persino materiali edili. La profondità di taglio massima varia a seconda del materiale, ma offre risultati di alto livello, come 150 mm nel legno e 15 mm nell’acciaio non legato.

Un elemento che lo rende ancora più versatile è la piastra del piede estraibile, che permette di regolare la profondità di taglio, adattandosi alle esigenze di ogni progetto. Inoltre, il motore è stato migliorato per offrire una durata 10 volte superiore rispetto ai modelli tradizionali, garantendo un investimento a lungo termine per chi lo acquista.

Dettagli tecnici e funzionalità principali

Prima di elencare i dettagli tecnici, è importante sottolineare come questo seghetto sia stato progettato per offrire massima praticità e precisione. L'illuminazione LED integrata ti permette di lavorare anche in condizioni di scarsa visibilità, mentre il design compatto e maneggevole lo rende adatto a lavori sia in casa che all'aperto.





Ecco alcune specifiche tecniche:

Numero di corse a vuoto: da 0 a 3000 al minuto.

Lunghezza della corsa: 22 mm .

. Compatibilità con batterie e caricabatterie della linea Parkside X 20V Team (non inclusi).

(non inclusi). Dotazione: una lama per legno e una per metallo.

Questi dettagli rendono il seghetto Parkside un'opzione completa per chi cerca prestazioni professionali a un prezzo accessibile.





Perché scegliere il seghetto ricaricabile Parkside di Lidl

Se ami il fai da te o sei un professionista in cerca di uno strumento affidabile, il seghetto Parkside offre una combinazione unica di prestazioni elevate e innovazione tecnologica. Rispetto ad altri modelli della stessa fascia di prezzo, questo strumento si distingue per la sua versatilità e la possibilità di regolare ogni dettaglio per ottenere il massimo dai tuoi lavori. Non aspettare troppo, perché potrebbe andare a ruba!

Dal 5 dicembre, preparati a visitare il tuo Lidl di fiducia per acquistare uno strumento che può davvero fare la differenza. Con il suo costo di 49€, il seghetto Parkside rappresenta un'ottima opportunità per rinnovare la tua attrezzatura senza spendere una fortuna.





Foto copertina © Markus Mainka – stock.adobe.com