Promo Lidl: Tosaerba elettrico PARKSIDE con motore Turbo Power a prezzo shock

Vuoi un prato perfetto senza spendere una fortuna? Lidl ha l’offerta che fa per te! Il tosaerba elettrico PARKSIDE con motore Turbo Power da 1200W arriva nei punti vendita a un prezzo shock. Scopri tutti i dettagli di questa promozione imperdibile.





Sei alla ricerca di un tosaerba efficiente, potente e conveniente? Il PARKSIDE Tosaerba elettrico è la soluzione ideale per chi desidera un prato sempre curato senza sforzo. Grazie al motore Turbo Power da 1200W, questo strumento garantisce una forza di trazione elevata, rendendo il taglio dell’erba semplice e preciso.

Un’offerta da non perdere da Lidl: tosaerba elettrico parkside

Lidl ha deciso di stupire ancora una volta i suoi clienti con un’offerta che non puoi lasciarti sfuggire: a partire dal 6 marzo 2025, potrai acquistare questo tosaerba elettrico a soli 59€! Un prezzo incredibile per un prodotto dalle caratteristiche avanzate, perfetto per ogni tipo di giardino.

Oltre alla sua potenza, il tosaerba PARKSIDE offre una lama in acciaio affilata da 31 cm, capace di garantire un taglio netto e uniforme. Il pratico sacco di raccolta da 30 litri ti permette di lavorare senza interruzioni, raccogliendo tutta l’erba tagliata senza sporcare il giardino. Inoltre, la maniglia regolabile in altezza assicura un utilizzo comodo e personalizzato, adattandosi a diverse esigenze.





Se stai cercando un tosaerba affidabile e facile da usare, questa promozione Lidl rappresenta un’opportunità unica per migliorare la cura del tuo prato senza spendere cifre esorbitanti.

Caratteristiche tecniche del

Il tosaerba elettrico PARKSIDE offre una combinazione perfetta tra tecnologia e praticità, pensata per semplificarti il lavoro. Il motore da 1200W con Turbo Power assicura una trazione potente, rendendo il taglio dell’erba fluido e senza sforzi. Questo significa che, anche su terreni leggermente irregolari, potrai ottenere risultati impeccabili con il minimo sforzo.





Un altro aspetto fondamentale è la regolazione dell’altezza di taglio su tre livelli diversi: puoi scegliere tra 20, 40 o 60 mm, adattando il taglio alla stagione e alle condizioni del prato. La lama in acciaio affilata da 31 cm permette di lavorare in modo preciso e rapido, ideale per prati di dimensioni medio-piccole.

Il sacco di raccolta da 30 litri è progettato per raccogliere l’erba tagliata in modo efficace, evitando accumuli sul terreno e riducendo i tempi di pulizia. Inoltre, il manico ergonomico e regolabile in altezza ti consente di lavorare nel massimo comfort, senza affaticare la schiena.





Perché scegliere il tosaerba elettrico parkside da lidl

Questo tosaerba non è solo conveniente, ma offre anche una serie di vantaggi che lo rendono una scelta perfetta per la cura del tuo prato. Scopri perché dovresti approfittare di questa offerta:

Potenza e prestazioni : Il motore Turbo Power da 1200W garantisce una forza di trazione elevata , permettendoti di tagliare l’erba in modo rapido ed efficace.

Regolazione dell’altezza : Con tre livelli di taglio (20, 40, 60 mm), puoi scegliere l’altezza ideale per il tuo giardino.

Ampia larghezza di taglio : La lama in acciaio da 31 cm assicura un taglio netto e uniforme, riducendo il numero di passaggi necessari.

Sacco di raccolta capiente : Il contenitore da 30 litri permette di lavorare più a lungo senza dover svuotare continuamente l’erba tagliata.

Comodità e praticità : Il manico regolabile rende il lavoro più confortevole e adattabile alle tue esigenze.





Grazie a queste caratteristiche, il tosaerba elettrico PARKSIDE è la soluzione perfetta per chi vuole un giardino curato senza fatica e senza dover investire in strumenti costosi. Non perdere questa offerta Lidl, disponibile nei negozi a partire dal 6 marzo 2025 a soli 59€.

foto copertina © Lidl/Pakside