Nuova offerta Lidl: Scopa elettrica ricaricabile con LED a prezzo shock

Lidl lancia un’offerta imperdibile per chi cerca una scopa elettrica senza fili a un prezzo super conveniente! Scopri tutte le caratteristiche della SILVERCREST® Scopa elettrica ricaricabile 2 in 1, disponibile nei punti vendita Lidl a partire dal 3 marzo 2025.





Sei alla ricerca di un aspirapolvere potente, versatile e dal design moderno senza spendere una fortuna? Lidl ha pensato a te con la sua nuova offerta sulla scopa elettrica SILVERCREST 2 in 1, un dispositivo pratico e funzionale che ti permette di pulire ogni angolo della casa con efficacia e comodità.

Un’offerta da non perdere per una pulizia efficace e conveniente

Questa scopa elettrica combina le prestazioni di un aspirapolvere da pavimento con la comodità di un aspirapolvere portatile, ideale per raggiungere anche le zone più difficili. Grazie alla batteria agli ioni di litio da 18 V e 2200 mAh, potrai contare su un’ottima autonomia per le tue sessioni di pulizia, senza il fastidio dei cavi. Inoltre, la potenza di 120 W garantisce un’aspirazione efficace per raccogliere polvere, capelli e piccoli detriti con estrema facilità.

La scopa elettrica SILVERCREST è dotata di due livelli di velocità per adattarsi alle diverse esigenze di pulizia: la modalità High per una pulizia più intensa e la modalità ECO per risparmiare batteria. Il contenitore per la polvere da 400 ml permette di raccogliere lo sporco senza doverlo svuotare frequentemente, rendendola un’opzione ancora più pratica per l’uso quotidiano.





In più, grazie all’illuminazione LED integrata, potrai individuare facilmente lo sporco anche negli angoli più bui, sotto i mobili o lungo i battiscopa. Tutto questo a soli 69€! Un prezzo davvero shock per un dispositivo così completo.

Caratteristiche della scopa elettrica ricaricabile SILVERCREST

La scopa elettrica Lidl non è solo conveniente, ma offre anche una serie di funzionalità avanzate che la rendono perfetta per la pulizia della casa. Ecco cosa la distingue dagli altri modelli sul mercato.





Design 2 in 1 : Puoi utilizzarla sia come scopa elettrica verticale sia come aspirapolvere portatile , ideale per mobili, angoli difficili e perfino per l’interno dell’auto.

Illuminazione a LED : La luce LED integrata ti aiuta a individuare la polvere nascosta, rendendo la pulizia ancora più efficace.

Due velocità di aspirazione : Puoi scegliere tra la modalità High , per uno sporco più ostinato, e la modalità ECO , per ottimizzare il consumo della batteria.

Batteria agli ioni di litio : Con 18 V e 2200 mAh , garantisce una buona autonomia e tempi di ricarica ridotti.

Potenza di 120 W : Una capacità di aspirazione elevata per raccogliere polvere, capelli e piccoli detriti in modo veloce ed efficace.

Contenitore per la polvere da 400 ml : Capiente e facile da svuotare, senza bisogno di sacchetti.

Accessori inclusi : La confezione include un inserto a spazzola e un beccuccio per fughe 2 in 1 , perfetti per adattarsi a tutte le superfici.

Grazie a queste caratteristiche, la scopa elettrica SILVERCREST di Lidl si posiziona come un’ottima scelta per chi desidera un prodotto pratico, efficace e soprattutto conveniente.

Perché scegliere questa scopa elettrica Lidl

Se stai valutando l’acquisto di una nuova scopa elettrica senza fili, ci sono diversi motivi per cui questa offerta Lidl potrebbe essere la scelta giusta per te.





Ottimo rapporto qualità-prezzo : A soli 69€ , difficilmente troverai un prodotto così completo con funzionalità avanzate come il LED, la batteria potente e il design 2 in 1 .

Versatilità : Puoi utilizzarla per pulire pavimenti, tappeti, mobili e perfino l’auto , grazie agli accessori inclusi.

Facilità d’uso : Leggera e maneggevole, ti permette di pulire senza fatica e senza il vincolo dei cavi.

Perfetta per ogni casa : Ideale per chi ha animali domestici , bambini o semplicemente vuole un dispositivo pratico per le pulizie quotidiane.

Questa offerta Lidl è disponibile dal 3 marzo nei punti vendita aderenti. Non lasciarti sfuggire questa occasione e approfittane subito