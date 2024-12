Livella laser a croce Parkside da Lidl: precisione e tecnologia al laser verde, ecco quando arriva

La livella laser a croce Parkside con tecnologia al laser verde arriva da Lidl il 5 dicembre. Precisione e versatilità a un prezzo conveniente.





Per fare i lavori professionali o anche solo quelli di fai da te, serve uno strumento preciso e versatile, la livella laser a croce Parkside di Lidl è quello che fa per te. Questo dispositivo sarà disponibile nei negozi Lidl dal 5 dicembre al prezzo competitivo di 69,00 €. Grazie alla sua tecnologia con luce laser verde ad alta intensità, offre una visibilità superiore anche in condizioni di luce intensa.

La sua proiezione a 360° ti permette di lavorare con precisione in ogni direzione, rendendola perfetta per attività come installazioni, ristrutturazioni o decorazioni. Dotata di modalità autolivellante e manuale, assicura una precisione di ±0,2 mm/m su un’area di lavoro fino a 30 metri. Batteria e caricabatterie non sono inclusi, ma la compatibilità con la gamma Parkside® ne garantisce affidabilità e durata.

Livella laser a croce Parkside da Lidl: innovazione e versatilità in un unico prodotto





La livella laser a croce Parkside non è solo uno strumento, ma un alleato indispensabile per chi cerca precisione e affidabilità. Con la sua proiezione a 360° in tutte le dimensioni, ti permette di lavorare su qualsiasi superficie o spazio con facilità. È perfetta per attività di ristrutturazione, installazione di mobili o lavori di decorazione interna. La luce laser verde garantisce una visibilità superiore, anche in ambienti con molta luce.

Grazie alle modalità di proiezione autolivellante e manuale, puoi scegliere se lasciare che lo strumento faccia tutto il lavoro o regolare gli angoli secondo le tue esigenze. La precisione di ±0,2 mm/m e un’area di lavoro fino a 30 metri assicurano risultati professionali in ogni contesto.

Dotazione e compatibilità

La confezione della livella include accessori utili come un morsetto universale e tavole di proiezione laser, per facilitare il lavoro anche nelle situazioni più complesse. Tuttavia, è importante sapere che batterie e caricabatterie non sono inclusi. La livella è compatibile esclusivamente con batterie e caricabatterie del marchio Parkside®, disponibili separatamente.





Questa scelta garantisce una maggiore durata e affidabilità, ma ti consigliamo di verificare di possedere già gli accessori necessari o di acquistarli contestualmente.

Caratteristiche tecniche principali

La livella laser Parkside offre una serie di specifiche che la rendono un prodotto di alta gamma. Ecco i dettagli:





Luce laser verde ad alta intensità, per una visibilità ottimale.

contemporanea in tutte le direzioni spaziali. Precisione : ±0,2 mm/m, ideale per lavori di alta qualità.

: ±0,2 mm/m, ideale per lavori di alta qualità. Area di lavoro : fino a 30 metri, per progetti su larga scala.

: fino a 30 metri, per progetti su larga scala. Modalità di utilizzo: autolivellante o con angolo regolabile manualmente .

o con . Accessori inclusi: morsetto universale e tavole di proiezione.

Queste caratteristiche la rendono ideale sia per uso domestico che professionale.

Livella laser a croce Parkside da Lidl: quando trovarla e perché sceglierla

La livella laser a croce Parkside sarà disponibile nei punti vendita Lidl dal 5 dicembre, una data che vale la pena segnare sul calendario. Con un prezzo di soli 69,00 €, offre una combinazione di tecnologia avanzata, versatilità e prestazioni elevate difficilmente eguagliabili sul mercato.





Se cerchi uno strumento che ti permetta di lavorare con precisione e affidabilità, questa livella laser è ciò che fa per te. Grazie alla sua tecnologia avanzata, porterai i tuoi progetti a un livello superiore, senza spendere una fortuna. Non lasciarti sfuggire questa opportunità: preparati a scoprire quanto la precisione possa fare la differenza nei tuoi lavori!

Foto copertina © vejaa – stock.adobe.com