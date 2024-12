Offerta esclusiva da Lidl: termoventilatore senza pale con LED a soli 69€

Offerta esclusiva da Lidl: Termoventilatore senza pale con LED in 5 colori, 10 velocità e timer a soli 69€. Disponibile dal 12 dicembre!





Affronta l’inverno con stile e funzionalità grazie all’offerta esclusiva Lidl. Il termoventilatore senza pale con LED multicolore è perfetto se vuoi ottenere un riscaldamento efficace, sicuro e personalizzato. Dotato di 10 livelli di velocità, un’ampia gamma di temperature da 5 a 35°C e una pratica funzione timer fino a 9 ore, questo prodotto unisce comfort e design in un unico dispositivo.

La luce LED in 5 colori diversi aggiunge un tocco di atmosfera ai tuoi ambienti, rendendolo perfetto per ogni spazio della casa. Grazie al telecomando incluso, puoi gestire tutte le impostazioni comodamente a distanza. Dal 12 dicembre, lo trovi nei punti vendita Lidl al prezzo imbattibile di 69 euro. Non perdere l’occasione di rendere il tuo inverno più caldo e accogliente!

Termoventilatore senza pale con LED da Lidl: design moderno e tecnologia avanzata





Il termoventilatore senza pale è un prodotto che non solo offre il massimo comfort, ma è perfetto da sistemare nelle stanze perché dà un tocco di eleganza agli ambienti. La luce LED in 5 colori diversi permette di creare un’atmosfera rilassante o vivace, a seconda delle tue preferenze, insomma non solo funzionale ma anche un oggetto di design! Puoi scegliere tra 10 livelli di velocità, adattando il flusso d’aria alle tue necessità, che si tratti di un riscaldamento rapido o di una temperatura costante.

Con una gamma di temperature regolabili da 5 a 35°C, questo termoventilatore è perfetto per ogni esigenza, garantendo un ambiente piacevolmente caldo anche nei giorni più freddi. Inoltre, la funzione timer fino a 9 ore ti consente di programmare l’accensione e lo spegnimento, assicurandoti comfort e risparmio energetico. Grazie al suo design senza pale, il prodotto è più sicuro per le famiglie con bambini o animali domestici, oltre a essere estremamente silenzioso. Questo lo rende ideale per l’utilizzo in camera da letto, in soggiorno o persino in ufficio.

Funzionalità pratiche e personalizzabili

Abbiamo visto come il suo design innovativo e moderno sia perfetto da tenere in casa, ma il termoventilatore offre anche una serie di caratteristiche pratiche che ne facilitano l’utilizzo. Ad esempio, il telecomando incluso permette di gestire tutte le impostazioni comodamente a distanza, senza dover interrompere le tue attività. Inoltre, il cavo di 1,8 metri garantisce flessibilità nel posizionamento, adattandosi facilmente agli spazi della tua casa.





Perché scegliere il termoventilatore senza pale di Lidl?

Prima di elencare le principali caratteristiche del prodotto, è importante sottolineare che questa offerta rappresenta un’ottima occasione per portare a casa un dispositivo moderno e funzionale a un prezzo competitivo. Il termoventilatore è perfetto per chi cerca un modo sicuro, pratico e stiloso per riscaldare gli ambienti durante l’inverno.

Ecco le sue principali caratteristiche:





Potenza di 1200 W , per un riscaldamento rapido ed efficace.

, per un riscaldamento rapido ed efficace. Gamma di temperature regolabili tra 5 e 35°C .

regolabili tra . 10 livelli di velocità , per adattarsi a ogni esigenza.

, per adattarsi a ogni esigenza. Luce LED multicolore , per un tocco di eleganza e personalizzazione.

, per un tocco di eleganza e personalizzazione. Funzione timer fino a 9 ore , per programmare l’utilizzo in modo comodo ed efficiente.

, per programmare l’utilizzo in modo comodo ed efficiente. Telecomando incluso, per un controllo semplice e immediato.

Con queste funzionalità, il termoventilatore senza pale non è solo un apparecchio utile, ma un vero e proprio complemento d’arredo.

Quando trovare il Termoventilatore senza pale con LED da Lidl

Il termoventilatore senza pale con LED sarà disponibile nei punti vendita Lidl dal 12 dicembre, al prezzo di 69 euro. Questa offerta è valida fino a esaurimento scorte, quindi ti consigliamo di non perdere tempo e approfittarne il prima possibile.





Se desideri un prodotto che combini design, efficienza e sicurezza, questo è l’acquisto perfetto per te. Preparati all’inverno con stile e comfort grazie a Lidl!

Foto copertina © Markus Mainka – stock.adobe.com