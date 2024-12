Lidl: le parure copripiumino per veri tifosi di Milan, Inter e Juventus! Scopri l’offerta

Vuoi portare la tua squadra del cuore anche nella tua camera da letto? Lidl ha l’offerta perfetta per te: parure copripiumino dedicate ai tifosi di Milan, Inter e Juventus, disponibili a partire dal 2 dicembre.





Svegliarsi e andare a dormire con i colori della tua squadra preferita non è più un sogno! Lidl lancia una nuova gamma di parure copripiumino dedicate ai tifosi di Milan, Inter e Juventus. Queste parure sono realizzate in puro cotone, un materiale che per dormire è davvero molto confortevole. Ogni confezione comprende un copripiumino dalle dimensioni di 155 x 200 cm e una federa da 50 x 80 cm, adatte per letti singoli.

Se non vuoi perdere questa occasione unica per personalizzare il tuo letto con i colori e i simboli del tuo club del cuore sappi che la disponibilità è limitata e partirà dal 2 dicembre. Che tu sia un supporter del Milan, dell’Inter o della Juventus, Lidl ha pensato a te con un prodotto esclusivo al prezzo di 29,99€ per confezione. Un prezzo competitivo per un set di alta qualità che unisce stile e praticità. Inoltre, grazie alla scelta del puro cotone, queste parure sono ideali per tutte le stagioni, garantendo traspirabilità e morbidezza. Preparati a trasformare la tua camera da letto in un vero tempio dedicato alla tua passione calcistica!

Una novità da Lidl dal design unico per ogni tifoso di calcio





Se ami personalizzare la tua casa con dettagli che rispecchiano la tua personalità, queste parure sono ciò che fa per te. Lidl ha pensato a un design esclusivo per ognuna delle squadre più amate d’Italia: Milan, Inter e Juventus.

Le parure non sono solo un complemento d’arredo, ma un vero e proprio simbolo di appartenenza. Ogni dettaglio è curato per richiamare i colori e i loghi ufficiali delle squadre, creando un effetto accattivante e di grande impatto visivo. Questo le rende perfette non solo per l’uso quotidiano, ma anche come idea regalo per i veri tifosi. Immagina la gioia di un amico o un parente nel ricevere una parure che rappresenta la sua squadra del cuore!

Portare il calcio nella tua camera non è mai stato così semplice e conveniente. Non aspettare che le scorte si esauriscano: il 2 dicembre è la data da segnare sul calendario per aggiungere un tocco di stile sportivo alla tua casa.





Perché scegliere queste parure? Ecco i vantaggi

Queste parure non sono solo belle, ma offrono anche molti vantaggi pratici. Scopri perché sono un’ottima scelta:

Qualità del tessuto : il puro cotone garantisce una morbidezza unica e una lunga durata nel tempo.

: il puro cotone garantisce una morbidezza unica e una lunga durata nel tempo. Facili da lavare : possono essere lavate comodamente in lavatrice senza perdere colore o qualità.

: possono essere lavate comodamente in lavatrice senza perdere colore o qualità. Perfette per tutte le stagioni: il cotone è ideale sia per l’inverno che per l’estate, grazie alla sua capacità di mantenere il giusto equilibrio termico.

Scegliere una parure dedicata alla tua squadra del cuore significa unire estetica e funzionalità, il tutto a un prezzo davvero competitivo. Approfitta di questa offerta unica e porta il calcio nella tua vita quotidiana.





Quando puoi trovarle da Lidl?

Le parure copripiumino saranno disponibili esclusivamente nei punti vendita Lidl dal 2 dicembre al prezzo imbattibile di 29,99€ per confezione. La disponibilità è limitata, quindi non perdere tempo: corri in negozio per assicurarti il set della tua squadra preferita.

Con Lidl, dormire con i colori del tuo club del cuore non è mai stato così facile e conveniente. Preparati a vivere la passione calcistica anche nella tua camera da letto!





foto © Lidl