Organizza i tuoi vestiti con lo stender regolabile Lidl: ecco l’offerta imperdibile

Se cerchi una soluzione economica e pratica per tenere in ordine i tuoi vestiti, Lidl ha pensato a te. Lo stender appendiabiti doppio con rotelle è l’offerta perfetta per organizzare lo spazio a casa tua con uno stile funzionale e moderno.





Scopri come migliorare il tuo guardaroba senza spendere una fortuna. Questo stender è regolabile in altezza, facile da spostare e ti offre il doppio dello spazio per appendere i tuoi abiti preferiti!

Tenere in ordine i vestiti, soprattutto in case con spazi limitati, può sembrare una sfida. Quante volte ti sei ritrovato con capi sparsi ovunque o con un armadio così pieno da sembrare caotico? La risposta arriva da Lidl, con uno stender appendiabiti pensato per chi vuole combinare praticità e convenienza. Grazie alla sua struttura regolabile e alle doppie aste, puoi appendere giacche, camicie, pantaloni e molto altro, mantenendo tutto in perfetto ordine.

Un accessorio semplice, ma estremamente utile, che si adatta a qualsiasi ambiente della tua casa: dalla camera da letto al ripostiglio. Inoltre, lo stender Lidl è dotato di ruote, rendendolo facilmente spostabile ovunque tu ne abbia bisogno.

Con un prezzo accessibile e un design intelligente, questa soluzione ti permette di risparmiare spazio e tempo. Vediamo nel dettaglio tutte le caratteristiche di questa offerta imperdibile e perché dovresti approfittarne subito.

Design funzionale e caratteristiche tecniche dello stender Lidl

Lo stender appendiabiti Lidl è progettato per offrirti massima praticità in uno spazio compatto. La sua struttura è dotata di due aste regolabili in altezza, che vanno da 98 cm fino a 167 cm, permettendoti di adattare lo stender in base alla lunghezza dei tuoi capi. Che tu debba appendere abiti lunghi, cappotti o semplici camicie, questo stender fa al caso tuo.





Realizzato con materiali resistenti e di qualità, lo stender presenta dimensioni ideali di 83 x 98-167 x 43 cm (L x A x P). Questo lo rende perfetto anche per chi ha poco spazio, senza rinunciare a funzionalità ed estetica. La parte inferiore è composta da una griglia in metallo, utile per riporre scarpe, scatole o altri oggetti, aumentando così la capacità di organizzazione.

Grazie alle ruote integrate, puoi spostarlo con facilità da una stanza all’altra, senza alcuno sforzo. Inoltre, l’installazione è estremamente semplice: il materiale per il montaggio è incluso, così da permetterti di avere il tuo stender pronto in pochi minuti.





Come sfruttare al meglio lo stender doppio con rotelle Lidl

Se ti stai chiedendo come ottimizzare lo spazio usando questo stender, la risposta è semplice: sfrutta ogni suo angolo. La doppia asta regolabile ti permette di organizzare i tuoi vestiti in base alla loro lunghezza e utilizzo. Ad esempio:

Nella parte alta puoi appendere cappotti e giacche , lasciando che la loro lunghezza scenda liberamente.

, lasciando che la loro lunghezza scenda liberamente. Sulla seconda asta, puoi sistemare camicie, pantaloni o magliette piegate a metà.

piegate a metà. Sfrutta la griglia inferiore per riporre scarpe, scatole o accessori, mantenendo il pavimento libero e ordinato.

Inoltre, grazie alla sua mobilità, puoi usare lo stender temporaneamente in più stanze. Ad esempio, durante il cambio stagione puoi spostarlo vicino all’armadio per rendere tutto più comodo. Con questo accessorio, avrai finalmente la soluzione ideale per riorganizzare il guardaroba in modo veloce ed efficiente.





Prezzo e disponibilità: un’offerta Lidl da non perdere

Lo stender appendiabiti doppio con rotelle è disponibile nei punti vendita Lidl a partire dal 16 dicembre. Al prezzo di soli 19,99€, questa soluzione economica e versatile ti permette di migliorare l’organizzazione della tua casa senza dover spendere una fortuna. Il montaggio è rapido e intuitivo, con tutto il materiale incluso nella confezione.

Non perdere questa occasione: corri da Lidl e porta a casa uno stender funzionale, resistente e bello da vedere. Riorganizza il tuo spazio con stile e risparmia tempo ogni giorno!