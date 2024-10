Comodi con Disney da Lidl: abbigliamento per tutta la famiglia in arrivo il 28 ottobre 2024

Scopri la nuova collezione Disney in arrivo da Lidl il 28 ottobre 2024. Una gamma di abbigliamento per tutta la famiglia, realizzata con materiali eco-sostenibili e perfetta per ogni età.

Se sei un amante di Disney o semplicemente cerchi capi comodi e originali per grandi e piccoli, questa collezione non ti deluderà. Troverai capi certificati Oeko Tex e tessuti realizzati nell’ambito dell’iniziativa Cotton Made in Africa.

Lidl presenta una novità da non perdere per tutti gli appassionati del mondo Disney. Dal 28 ottobre 2024 nei punti vendita Lidl troverai una vasta gamma di abbigliamento e accessori firmati Disney per tutta la famiglia. La collezione include capi comodi e stilosi, con prezzi accessibili per adulti e bambini. Inoltre, questi prodotti sono realizzati in materiali eco-sostenibili, certificati Oeko Tex e parte del progetto Cotton Made in Africa, che garantisce qualità e rispetto per l’ambiente. Preparati a rendere ancora più magico il tuo guardaroba!

La collezione Disney da Lidl: capi per adulti

La nuova collezione Disney da Lidl include una varietà di capi perfetti per ogni membro della famiglia, dai più grandi ai più piccoli. Per le donne, ci sono pigiami e vestiti sportivi realizzati in cotone certificato, disponibili in misure da S a L, a partire da soli 11,99 €. Gli uomini possono trovare pigiami altrettanto comodi, disponibili nelle misure da S a XL, sempre allo stesso prezzo conveniente. Oltre alla comodità e al design allegro, questi capi rispondono alle esigenze di chi cerca prodotti rispettosi dell’ambiente, grazie alla certificazione Oeko Tex e all’uso di cotone sostenibile. Con questa collezione, Lidl offre non solo un’ottima scelta di abbigliamento casual, ma anche un modo per fare acquisti consapevoli e rispettosi del pianeta.

Abbigliamento Disney per bambini

Anche i più piccoli troveranno nella collezione Disney da Lidl tantissime opzioni colorate e divertenti. Le bambine potranno scegliere tra felpe e vestiti sportivi nelle misure da 2 a 8 anni, con prezzi che partono da soli 3,99 €. Per i bambini ci sono pantaloni sportivi e felpe, anch’essi disponibili nelle misure da 2 a 8 anni, a partire da 6,99 €. Lidl offre inoltre giacche leggere per le giornate più fresche, sempre decorate con i personaggi Disney più amati. Tutti i capi sono realizzati con tessuti certificati, garantendo comfort e qualità per i tuoi bambini. Oltre a vestire i piccoli con stile, Lidl pensa anche al benessere del pianeta, rendendo questa collezione un’opzione perfetta per chi desidera fare acquisti sostenibili.

Accessori e dettagli eco-sostenibili

Oltre ai capi d’abbigliamento, Lidl ha pensato anche ad accessori firmati Disney, tra cui penne cancellabili disponibili a partire da soli 1,49 €. Ogni prodotto di questa collezione rispetta gli standard di sostenibilità promossi dall’iniziativa Cotton Made in Africa, che supporta la produzione di cotone in modo etico e rispettoso dell’ambiente. Questa certificazione garantisce che ogni capo sia non solo comodo e stiloso, ma anche sostenibile. Acquistare da questa collezione non significa solo portare a casa capi ispirati ai tuoi personaggi Disney preferiti, ma anche fare una scelta consapevole per il futuro del pianeta.

Non perdere l’occasione di arricchire il tuo guardaroba e quello dei tuoi cari con la collezione Disney da Lidl, disponibile solo dal 28 ottobre 2024.

