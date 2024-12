Lidl: offerte straordinarie su piante e fiori natalizi! Scopri le novità della settimana

Arricchisci la tua casa con piante e fiori natalizi senza spendere una fortuna! Lidl presenta offerte imperdibili per decorare il tuo ambiente in modo elegante e festoso. Non perdere queste promozioni disponibili solo per un periodo limitato!





Le festività natalizie sono alle porte, e Lidl ha pensato a tutto per rendere la tua casa più calda e accogliente con una selezione di piante e fiori a prezzi davvero vantaggiosi.

Immagina di abbellire il tuo salotto con una splendida stella di Natale o di aggiungere un tocco di magia con le orchidee. Quest’anno, decorare non significa necessariamente spendere troppo: Lidl propone soluzioni ideali per ogni budget e gusto.

Dalle conifere decorate alle piante fiorite, queste offerte sono perfette non solo per te, ma anche come regalo per i tuoi cari. Inoltre, le promozioni includono anche articoli arricchiti con dettagli originali, come la “Rosa di Natale con gnomo” o il “Mini ellwoodii con gnomo”. Questi elementi decorativi non solo portano allegria, ma rendono ogni spazio più festivo.





A partire dal 16 dicembre, potrai trovare nei punti vendita Lidl una varietà incredibile di piante e fiori. E non finisce qui: altre promozioni saranno disponibili dal 19 dicembre. Continua a leggere per scoprire nel dettaglio tutte le offerte che ti aspettano!

Piante natalizie Lidl questa settimana

Le piante sono da sempre un elemento decorativo essenziale, ma durante il periodo natalizio assumono un significato speciale. Lidl propone una selezione straordinaria di piante natalizie per trasformare la tua casa in un vero paradiso invernale.





A partire dal 16 dicembre, potrai acquistare la classica stella di Natale al prezzo di 2,49€ al vaso. Questa pianta, simbolo del Natale, è perfetta per abbellire il soggiorno o la tavola durante i pranzi di famiglia. Se desideri qualcosa di più ricercato, opta per le conifere decorate, in vendita a soli 3,49€. Ideali per piccoli spazi o come complemento alle decorazioni tradizionali, le conifere aggiungono un tocco di naturale eleganza.

Tra le offerte ci sono anche piantine fiorite (5,99€) e il raffinato Calathea mix, disponibile a 6,99€. Ogni pianta è selezionata per offrire qualità e bellezza, rendendo le tue decorazioni natalizie uniche e indimenticabili.





Fiori e idee regalo per tutti i gusti

Oltre alle piante, Lidl ha pensato anche ai fiori freschi, perfetti per decorare o per regalare un sorriso. Dal 16 dicembre, puoi trovare i mazzi di rose a partire da 2,99€, ideali per chi cerca un pensiero semplice ma di grande effetto. La versione XXL, disponibile a 3,99€, offre un bouquet più generoso per le occasioni speciali.

Dal 19 dicembre, la scelta si amplia ulteriormente con piante come la kalanchoe (1,99€) e le orchidee in varie dimensioni, con prezzi che vanno da 2,99€ a 9,99€ per la versione a sei fiori. Non manca la schlumbergera (3,99€), conosciuta anche come il “cactus di Natale”, perfetta per chi desidera una pianta poco impegnativa ma molto decorativa.





E per chi ama il connubio tra natura e creatività, Lidl offre la Rosa di Natale con gnomo a 5,99€. Un articolo speciale che combina il fascino di una pianta invernale con un tocco di fantasia, rendendolo un regalo unico.

Data e dettagli delle offerte Lidl

Queste offerte sono disponibili esclusivamente nei punti vendita Lidl, con una prima selezione attiva dal 16 dicembre 2024 e un secondo assortimento in arrivo dal 19 dicembre 2024. I prezzi partono da soli 1,99€ e arrivano a 9,99€, offrendo un’ampia gamma di scelte adatte a ogni esigenza.

Che tu stia cercando una decorazione per la tua casa o un regalo speciale, Lidl ha tutto quello di cui hai bisogno. Approfitta di queste offerte limitate e rendi il tuo Natale indimenticabile con piante e fiori di qualità!