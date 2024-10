Arrivano le piante autunnali da Lidl: prezzi e varietà dal 28 ottobre 2024

Dal 28 ottobre 2024, LIDL propone una nuova selezione di piante autunnali con offerte imperdibili. Dalle colorate piante fiorite ai mazzi freschi, troverai proposte perfette per interni ed esterni.





Le piante d’autunno non solo aggiungono calore e colore ai tuoi spazi, ma sono anche un ottimo modo per portare la natura in casa durante i mesi più freddi. Con la sua offerta stagionale, LIDL soddisfa ogni gusto con piante di semplice manutenzione e dal grande impatto estetico. La collezione di quest’anno include varietà resistenti e colorate che rispondono a ogni esigenza: dalle mini piante esotiche ai cactus di design, fino ai classici crisantemi.

Scopri le proposte LIDL di quest’autunno, con un’ampia selezione di piante e fiori che uniscono praticità e un ottimo rapporto qualità-prezzo.

Crisantemi e giacinti: le proposte LIDL per ambienti esterni e interni





I crisantemi Carneval sono tra le principali piante autunnali di questa collezione LIDL, perfetti per aggiungere un tocco di colore ai tuoi spazi. Sono disponibili in due versioni: una da esterno, in vaso da 19 cm, e una per interni ed esterni, in vaso da 23 cm e alta circa 20 cm. Entrambe le versioni richiedono un’annaffiatura moderata e una buona esposizione alla luce. Queste piante sono disponibili a €4,99 al vaso e sono ideali per decorare balconi, terrazzi o per arricchire l’interno di casa.

Oltre ai crisantemi, LIDL propone anche i giacinti per interni. Delicati e ideali per ambienti luminosi, questi fiori sono venduti in un vaso di vetro da 6,5 cm di diametro e alti circa 15 cm. Con un costo di €1,79, i giacinti sono perfetti per un tocco di eleganza a basso costo e richiedono pochissima acqua. Se cerchi una pianta da interni facile da curare, i giacinti sono una scelta ideale.

Mini piante e cactus LIDL: compatte e facili da mantenere

LIDL propone anche una selezione di mini piante da fiore come Mini Phalaenopsis, Mini Anthurium e Mini Bromelia. Queste piante, alte tra i 22 e i 24 cm, sono vendute in un vaso di ceramica da 5,5 cm e sono perfette per interni. Sono caratterizzate da una manutenzione semplice e da una necessità ridotta di acqua e luce. Con un prezzo di €3,49 al vaso, sono l’ideale per portare un tocco esotico senza dover dedicare troppo tempo alla loro cura.





Per gli appassionati di cactus e piante grasse, LIDL offre una vasta gamma di specie, inclusi Mammillaria, Opuntia e Crassula, che necessitano di pochissima acqua e amano ambienti luminosi. Questi cactus vengono venduti in vasi di ceramica da 8,5 cm e presentano altezze variabili tra i 12 e i 25 cm. Al prezzo di €2,99 al vaso, aggiungono un tocco di verde durevole e moderno ai tuoi interni.

Ecco alcune delle piante succulente e cactus offerti da LIDL:





Mammillaria Hamiana e Mammillaria Elongata

Opuntia Subulata e Opuntia Tuna

Philocereus Azureus e Cereus Peruveanus

Crassula Muscosa e Crassula Ovata

Piante Easy-Care e mazzi di fiori freschi da LIDL: eleganza a basso costo

L’offerta autunnale di LIDL include anche una selezione di piante Easy-Care come il Ficus Ginseng, la Pachira Aquatica e la Sanseveria Futura. Vendute in vasi da 12 cm e con un’altezza di circa 40 cm, queste piante sono ideali per interni con poca luce e richiedono annaffiature minime. Perfette per uffici e spazi abitativi con luce limitata, le Easy-Care di LIDL sono disponibili a €7,99 al vaso e rappresentano una soluzione elegante e a bassa manutenzione.

LIDL offre anche mazzi di fiori freschi, ideali per un regalo o per decorare gli ambienti con colori autunnali. Trovi mazzi di rose da 40 cm, con dieci rose, a €2,99 e mazzi di crisantemi a €3,99, perfetti per creare centrotavola o per arredare soggiorni e ingressi.





In sintesi, l’assortimento autunnale di LIDL porta una gamma di piante e fiori a prezzi accessibili, ideali per rinfrescare i tuoi spazi con colori e forme uniche. Scegli le tue preferite e dona un tocco naturale alla tua casa!

Foto copertina © Taina Sohlman – Stock.adobe | ©Lidl