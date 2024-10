Halloween 2024 a Disneyland Paris: tutte le novità e gli spettacoli da non perdere

Il Festival di Halloween torna a Disneyland Paris con nuove sorprese che ti faranno immergere in un’atmosfera magica e spettrale. Scopri tutto quello che ti aspetta: dai Cattivi Disney agli spettacoli notturni, passando per deliziose leccornie tematiche.





Se sei un amante di Halloween e della magia Disney, quest’anno non puoi assolutamente perderti l’evento più atteso della stagione: il Festival di Halloween 2024 a Disneyland Paris.

Disneyland Paris, Halloween 2024: un’atmosfera magica e spettrale

Disneyland Paris è famosa per la sua capacità di trasformarsi in base alla stagione, e durante Halloween non fa eccezione. Il parco si veste di colori autunnali, con 330 zucche illuminate e ghirlande luminose che decorano ogni angolo. Appena entri nel parco, verrai accolto da adorabili fantasmi che ti daranno il benvenuto in un mondo pieno di magia.





Quest’anno, i Cattivi Disney sono i veri protagonisti del festival. Potrai incontrare personaggi iconici come Crudelia De Mon, Maleficent, Jafar, Capitan Uncino, e molti altri. Per la prima volta, Madre Gothel, dal film Rapunzel, sarà tra i cattivi pronti a spaventarti e affascinarti. Inoltre, il simpatico Miguel di Coco ti aspetta a Frontierland, e non dimenticare di fare una visita a Stitch a Discoveryland, che quest’anno indossa un nuovo outfit da vampiro.

Non mancheranno le tradizionali parate Disney, che animeranno le strade del parco con musica e colori. La più attesa è la Mickey’s Halloween Celebration, in cui Pippo, Cip e Ciop, accompagnati da 80 artisti, sfileranno due volte al giorno per celebrare la stagione del raccolto.

Spettacoli mozzafiato e parate imperdibili

Durante il Festival di Halloween, Disneyland Paris offre una serie di spettacoli che incantano grandi e piccini. Uno degli eventi più attesi è la Disney Electrical Sky Parade, una parata notturna che ha conquistato il premio Parksmania Award come miglior nuova attrazione europea del 2024.





Questo spettacolo è un vero e proprio tripudio di luci, colori e musica, con proiezioni spettacolari sul Castello della Bella Addormentata nel Bosco. I Cattivi Disney diventano protagonisti assoluti, mentre fontane, proiezioni e droni creano un’atmosfera magica.

Non perdere l’occasione di assistere al carro di Mickey’s Illusion Manor, che gioca con l’ambiguo confine tra illusione e realtà, lasciando il pubblico a bocca aperta con magici cambi d’abito di Topolino e apparizioni sorprendenti.





Le attrazioni da non perdere per Halloween a Disneyland Paris

Se sei in cerca di emozioni forti, Disneyland Paris è il posto giusto. Durante Halloween, alcune attrazioni assumono un carattere ancora più misterioso e affascinante. Non puoi lasciarti sfuggire:

Phantom Manor , un’avventura inquietante tra fantasmi che banchettano e danzano in una sala da pranzo spettrale.

, un’avventura inquietante tra fantasmi che banchettano e danzano in una sala da pranzo spettrale. The Twilight Zone Tower of Terror, situata nel Parco Walt Disney Studios, dove affronterai un viaggio terrificante nella quarta dimensione, precipitando da un edificio di 13 piani.

Queste attrazioni sono pensate per i più coraggiosi, ma anche i visitatori più giovani troveranno esperienze emozionanti in tutto il parco.





Dolci e gadget irresistibili

Non è Halloween senza dolci a tema, e Disneyland Paris non delude neanche sotto questo aspetto. Durante il Festival, potrai gustare delizie uniche ispirate ai Cattivi Disney e ai Simpatici Malandrini. Tra le proposte più golose, ci sono:

Shortbread alla zucca con ripieno di lamponi

con ripieno di lamponi Captain’s Burger con pane al nero di seppia e uncino di pasta frolla salata

con pane al nero di seppia e uncino di pasta frolla salata Entremet alla vaniglia con cuore di pralina, ispirato a Jack Skeletron

con cuore di pralina, ispirato a Cold Coffee Boo al gusto di zucca speziata

E non finisce qui: il partner ufficiale della stagione, M&M’s, ti accoglierà a Frontierland con una paurosa esperienza golosa e distribuirà dolcetti agli ospiti più entusiasti.

Souvenir e decorazioni a tema Halloween

Per rendere ancora più speciale la tua visita, Disneyland Paris ha creato una collezione esclusiva di gadget e souvenir a tema Halloween. Non puoi perdere:

Una tazza con Topolino nel suo costume di Halloween

nel suo costume di Halloween Un cerchietto decorato con zucche sorridenti

con zucche sorridenti Un secchiello per caramelle a forma di zucca

Questi articoli non solo arricchiranno la tua esperienza al parco, ma saranno anche perfetti per portare a casa un ricordo di questa magica stagione.

Vivere l’esperienza di Halloween 2024 a Disneyland Paris

Halloween a Disneyland Paris non è solo un’occasione per divertirsi e immergersi nell’atmosfera spettrale, ma anche un’esperienza unica che incanterà grandi e piccini. Le decorazioni autunnali, le parate spettacolari e i Cattivi Disney ti trasporteranno in un mondo magico e misterioso. Non dimenticare di assaporare i deliziosi piatti tematici e di portare a casa un souvenir che ti ricorderà questa indimenticabile avventura. Halloween 2024 a Disneyland Paris è l’evento da non perdere per chi ama il divertimento e l’incanto, tutto in una cornice spettrale e colorata.

Preparati per un’esperienza indimenticabile: Disneyland Paris ti aspetta per celebrare il Festival di Halloween 2024 con spettacoli, attrazioni e dolci sorprese!