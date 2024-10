Talee di ortensia: il metodo facile con un barattolo per farle radicare

Se hai una pianta di ortensia e desideri moltiplicarla, puoi farlo in modo semplice e pratico grazie alle talee. Con un po’ di attenzione e qualche consiglio, avrai nuove piante rigogliose pronte a decorare il tuo giardino.





Le ortensie sono piante molto amate per i loro fiori colorati e la loro versatilità nei giardini. Creare nuove piante con una talea è un processo naturale e semplice, perfetto anche per chi è alle prime armi. Vediamo insieme come far radicare una talea di ortensia, anche solo usando un barattolo d’acqua!

Come far radicare una talea di ortensia nel modo giusto

La moltiplicazione delle ortensie per talea è un metodo di propagazione vegetativa che ti permette di ottenere nuove piante identiche alla madre. La stagione migliore per prelevare una talea di ortensia è la primavera, quando la pianta cresce vigorosamente e le radici si sviluppano più facilmente. Tuttavia, anche l’autunno può essere adatto per questa operazione, poiché le temperature moderate aiutano le talee a radicare senza stress da caldo.





Per procedere, avrai bisogno di pochi materiali di base: delle cesoie affilate, guanti, alcool per disinfettare, ormone radicante, un vaso e terreno da semina. La disinfezione è importante per prevenire malattie fungine e garantire la salute della nuova pianta. È essenziale prelevare un rametto sano, preferibilmente giovane e non legnoso, tagliando circa 4-5 cm sotto un nodo fogliare.

Quando hai preparato la talea, puoi scegliere se piantarla direttamente nel terreno o farla radicare in acqua. Quest’ultimo metodo è semplice e richiede solo un barattolo e dell’acqua pulita. Posiziona la talea nel barattolo in modo che i nodi dello stelo siano immersi, e cambia l’acqua ogni settimana per evitare ristagni. Dopo un mese, dovresti vedere le radici formarsi, pronte per il trapianto in un vaso o direttamente nel giardino.

I materiali necessari per la propagazione

Prima di iniziare, assicurati di avere a disposizione tutti i materiali necessari per ottenere il massimo successo con la tua talea di ortensia. Segui questi semplici passi per organizzarti al meglio:





Cesoie affilate : è importante che siano pulite e affilate per un taglio preciso.

: è importante che siano pulite e affilate per un taglio preciso. Guanti da giardinaggio : proteggono le mani durante l’operazione di taglio.

: proteggono le mani durante l’operazione di taglio. Alcool denaturato : per disinfettare le cesoie e ridurre il rischio di malattie fungine.

: per disinfettare le cesoie e ridurre il rischio di malattie fungine. Ormone radicante : una polvere che favorisce la crescita delle radici, utile soprattutto per chi è alle prime armi.

: una polvere che favorisce la crescita delle radici, utile soprattutto per chi è alle prime armi. Vaso di terracotta (tra 15 e 20 cm): ideale per contenere diverse talee.

(tra 15 e 20 cm): ideale per contenere diverse talee. Terreno da semina: scegli un terriccio ben drenante e ricco di nutrienti, adatto alla radicazione.

Dopo aver disinfettato le cesoie, scegli un rametto sano di circa 12-16 cm di lunghezza. Ricorda di tagliare sempre sotto un nodo fogliare, e rimuovi con delicatezza tutte le foglie inferiori, lasciando solo qualche foglia superiore per la fotosintesi.

Piantare le talee di ortensia in vaso

Se preferisci usare un vaso per far radicare la talea, segui questo metodo semplice. Dopo aver preparato la talea, immergi l’estremità tagliata nella polvere di ormone radicante, che stimola la crescita delle radici e aumenta le probabilità di successo. Scegli un vaso adeguato alle dimensioni della talea e riempilo con terreno leggermente umido.





Posiziona la talea nel terreno, copri il vaso con un sacchetto di plastica trasparente per mantenere l’umidità e posizionalo in un luogo luminoso ma senza luce diretta. Ricorda di mantenere il terreno umido ma non fradicio: un terreno troppo bagnato può causare marciume e compromettere la radicazione della talea.

Radicare la talea di ortensia in un barattolo d’acqua

Se ti piace un approccio alternativo, puoi scegliere di radicare la talea in acqua. Questa tecnica è semplice e può essere molto efficace. Ecco come procedere:





Riempi un barattolo d’acqua fino a circa 3/4 e inserisci la talea di ortensia, assicurandoti che i nodi dello stelo siano ben immersi. Le foglie non devono toccare l’acqua, altrimenti rischiano di marcire. Cambia l’acqua una volta a settimana per mantenere l’ambiente pulito e ossigenato, condizione essenziale per la crescita delle radici. Dopo circa un mese, se la talea ha sviluppato radici abbastanza lunghe, potrai trasferirla in un vaso con terreno, dove continuerà la sua crescita fino a diventare una pianta robusta.

Prendersi cura delle talee di ortensia fino alla maturità

Una volta che le talee hanno sviluppato le radici, il passo successivo è farle crescere nel modo giusto per trasformarle in piante mature. Metti le talee radicate in vasi singoli, usando un terreno di buona qualità e mantenendo l’umidità costante. Scegli una posizione che riceva luce indiretta e protegga le giovani piante dal calore diretto, che potrebbe danneggiarle.

Per favorire una crescita equilibrata, innaffia regolarmente senza esagerare: il terreno deve rimanere umido ma ben drenato. A questo punto, puoi trattare le talee come piante mature, seguendo le normali necessità di irrigazione delle ortensie. In pochi mesi, la tua nuova pianta di ortensia sarà pronta a fiorire e a portare una nota di colore al tuo giardino.

Moltiplicare le ortensie tramite talea è un metodo semplice e alla portata di tutti, ma richiede cura e costanza. Scegli sempre talee sane, prepara il terreno con attenzione e monitora l’umidità per evitare problemi durante la radicazione. Se segui queste indicazioni, potrai goderti in poco tempo nuove piante di ortensia pronte a crescere rigogliose.

Foto © Stock.adobe