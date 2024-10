Non perderti le Cascate di Stanghe: aperte fino al 3 novembre 2024 per un’esperienza unica

Le Cascate di Stanghe ti offrono uno spettacolo naturale senza pari: visitabili fino al 3 novembre 2024, sono la meta ideale per una giornata tra ponti di legno e acque cristalline. Lasciati affascinare dalla potenza dell’acqua che scolpisce il marmo bianco in uno scenario da sogno.





Situate nella gola del Rio Racines, le Cascate di Stanghe rappresentano un autentico gioiello naturale, incastonato in una valle che sembra uscita da una fiaba. Se cerchi un’avventura che ti permetta di immergerti in paesaggi mozzafiato, questo è il luogo che fa per te. Aperte fino al 3 novembre 2024, offrono un’occasione imperdibile per vivere una giornata diversa, tra natura e relax.

Vivi l’esperienza delle cascate di Stanghe tra ponti e marmo bianco

Le Cascate di Stanghe, situate a pochi chilometri da Vipiteno, rappresentano una delle attrazioni naturali più affascinanti dell’Alto Adige. Il percorso è immerso nella gola del Rio Racines, dove il torrente scava nella roccia creando cascate che si infrangono con forza contro le pareti di marmo bianco. L’escursione parte dalla frazione di Stanghe, a 976 metri di altitudine, dove una piccola casetta all’ingresso accoglie i visitatori. È richiesto un contributo simbolico per la manutenzione del sentiero, ma ne vale davvero la pena: ogni passo svela un nuovo scorcio di natura incontaminata.





Lungo il tragitto, troverai ponti in legno e passerelle sospese che ti permettono di camminare a pochi metri dal torrente, rendendo l’esperienza coinvolgente e immersiva. Il sentiero è adatto a tutti, anche alle famiglie con bambini, grazie alla sua facilità e sicurezza. In ogni stagione, le cascate offrono giochi di luce spettacolari, con il sole che filtra tra le rocce e le gocce d’acqua che si trasformano in piccoli arcobaleni, creando un’atmosfera da cartolina. I visitatori possono letteralmente sentire sulla pelle la freschezza delle goccioline d’acqua e ascoltare il fragore della cascata che risuona tra le pareti della gola.

Non perdere l’occasione di scattare foto memorabili: ogni angolo offre uno spettacolo unico e suggestivo, che cambia a seconda della luce e del movimento dell’acqua. Le pareti di marmo, levigate dalla forza dell’acqua, sono un vero spettacolo, arricchite da sfumature di verde naturale che creano un contrasto con il bianco delle rocce.

Prezzi e offerte per una visita alle cascate di Stanghe

Le Cascate di Stanghe sono una meta accessibile anche a livello economico, con prezzi d’ingresso vantaggiosi e alcune offerte speciali pensate per le famiglie e i gruppi. Non è necessaria la prenotazione, quindi puoi organizzare la visita in modo spontaneo e goderti l’escursione senza complicazioni.





Ecco le tariffe d’ingresso:

Adulti : 7,00 €

: 7,00 € Bambini (6-13,99 anni): 5,00 €

(6-13,99 anni): 5,00 € Gruppi (da 20 persone): 6,50 € a persona (con guida gratuita per il gruppo)

(da 20 persone): 6,50 € a persona (con guida gratuita per il gruppo) Offerta famiglia: con due adulti paganti, un bambino entra gratuitamente

Se sei in possesso della activeCard Racines, puoi usufruire di uno sconto del 50% su tutti i biglietti. Questo rende l’esperienza ancora più conveniente e permette a chiunque di immergersi nella bellezza delle cascate senza spendere una fortuna. Sono accettati diversi metodi di pagamento, tra cui contanti, carte di credito e bancomat.





Orari e accessi consigliati alle cascate di Stanghe

Le Cascate di Stanghe sono aperte ogni giorno dalle 9.00 alle 17.00, con orario prolungato fino alle 18.00 nei mesi estivi di luglio e agosto. Per vivere un’esperienza più rilassante e meno affollata, ti consigliamo di evitare le ore di punta, generalmente comprese tra le 10.00 e le 12.30. Questo ti permetterà di godere del silenzio della natura e del suono rilassante delle cascate in un ambiente più tranquillo.

Esistono tre diversi accessi alle cascate, ognuno con la sua particolarità:





Primo accesso: si trova prima del ponte di Stanghe, vicino all’Hotel Ratschingserhof, ed è uno dei punti più suggestivi. Secondo accesso: situato nel centro del paese, proprio dietro al Ristorante zur Gilfenklamm, offre un percorso che passa per i punti più panoramici della gola. Ultimo accesso: a Pontegiovo, di fronte al Ristorante Jaufensteg, permette di percorrere la gola in discesa, offrendo un approccio diverso e molto piacevole.

Consigli pratici per un’escursione perfetta

Organizzare la tua visita alle Cascate di Stanghe è semplice, ma alcuni suggerimenti pratici ti aiuteranno a rendere l’escursione ancora più piacevole.

Ecco cosa tenere a mente:

Calzature robuste : anche se il percorso è semplice, le scarpe comode e antiscivolo sono essenziali per affrontare le passerelle in legno e le superfici umide.

: anche se il percorso è semplice, le scarpe comode e antiscivolo sono essenziali per affrontare le passerelle in legno e le superfici umide. Abbigliamento impermeabile : il fragore dell’acqua ti accompagnerà lungo il sentiero, e alcune goccioline potranno raggiungerti. Una giacca leggera può rivelarsi utile.

: il fragore dell’acqua ti accompagnerà lungo il sentiero, e alcune goccioline potranno raggiungerti. Una giacca leggera può rivelarsi utile. Macchina fotografica o smartphone : la natura incontaminata e i giochi di luce rendono le Cascate di Stanghe perfette per scattare foto uniche.

: la natura incontaminata e i giochi di luce rendono le Cascate di Stanghe perfette per scattare foto uniche. Orari meno affollati: se desideri un’esperienza più intima, cerca di visitare le cascate al mattino presto o nel pomeriggio inoltrato, evitando le ore centrali.

Come raggiungere le cascate di Stanghe

Le Cascate di Stanghe sono facilmente raggiungibili da Vipiteno, sia in auto sia con i mezzi pubblici. Se decidi di venire in auto, segui le indicazioni per Racines, dove troverai parcheggi disponibili vicino agli accessi principali. Se preferisci i mezzi pubblici, diverse linee di autobus collegano Vipiteno a Stanghe, rendendo la visita comoda anche senza l’uso dell’auto.

Una volta giunto a destinazione, sarai accolto da un ambiente naturale intatto, dove il marmo bianco e le acque cristalline del Rio Racines offrono una pausa rigenerante dalla vita quotidiana. Le Cascate di Stanghe ti regaleranno un’esperienza unica, indimenticabile e adatta a tutti. Non perdere l’occasione di visitarle prima della chiusura stagionale, e preparati a vivere una giornata che rimarrà impressa nella tua memoria per molto tempo.

Foto © Stock.adobe