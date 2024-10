Visita il vero Castello di Dracula in Transilvania: ecco cosa aspettarti

Hai mai sognato di visitare il misterioso Castello di Dracula in Transilvania? Se stai programmando un viaggio in Romania, non puoi perdere l’occasione di scoprire il leggendario Castello di Bran, comunemente identificato come la dimora del celebre conte Dracula.

Il Castello di Dracula è una delle attrazioni turistiche più famose della Romania, immerso nel cuore delle montagne della Transilvania. Tra le sue antiche mura potrai scoprire leggende gotiche, misteri storici e un’atmosfera da brivido che ti farà immergere nel mondo del vampiro più celebre della letteratura.

La leggenda del Castello di Dracula e la sua storia affascinante

Quando pensi al Castello di Dracula, probabilmente ti viene in mente il vampiro immortale descritto nel romanzo di Bram Stoker. Tuttavia, la verità è che il castello, situato nella cittadina di Bran vicino a Brasov, ha una storia che risale ben prima della creazione del celebre romanzo.

Costruito nel XIII secolo dai Cavalieri Teutonici, il castello è stato nel corso dei secoli residenza dei Voivoda di Transilvania, e dal 1699 passò sotto il controllo degli Asburgo fino al crollo dell’impero. Questo luogo ricco di storia è oggi uno dei più iconici castelli medievali dell’Europa orientale.

Il mito del Conte Dracula deriva dal romanzo epistolare del 1897 scritto da Bram Stoker, che creò questo personaggio ispirandosi a una figura storica reale: Vlad Țepeș, soprannominato l’Impalatore. Vlad era un voivoda, cioè un governatore militare della Transilvania, noto per la sua crudeltà nei confronti dei nemici.

Nonostante il romanzo di Stoker non menzioni specificamente il Castello di Bran, l’architettura gotica e la sua imponente posizione tra le montagne hanno reso questo luogo il candidato perfetto per essere associato al personaggio di Dracula.

Durante la tua visita, avrai l’opportunità di esplorare le antiche stanze del castello, molte delle quali oggi chiuse al pubblico, ma quelle accessibili ti permetteranno di immaginare la vita delle persone che lo hanno abitato. La sua storia è intrecciata con leggende oscure e affascinanti, rendendolo un luogo perfetto per gli amanti del mistero.

Come arrivare al Castello di Dracula: itinerario e consigli pratici

Raggiungere il Castello di Dracula è un’esperienza semplice ma emozionante, soprattutto se ti piace viaggiare immerso nei paesaggi naturali. Per prima cosa, dovrai arrivare nella città di Brasov, situata nel cuore della Transilvania. Se ti trovi a Bucarest, la capitale della Romania, il modo migliore per raggiungere Brasov è il treno. Dalla stazione centrale di Bucarest (Gara de Nord), potrai acquistare un biglietto per Brasov al costo di circa 37 lei (8€), con un viaggio che dura circa 2 ore e 45 minuti. Il viaggio in treno offre uno scorcio affascinante delle campagne e delle montagne della Romania.

Una volta arrivato a Brasov, potrai proseguire verso Bran in autobus. Dalla stazione centrale di Brasov, prendi uno degli autobus locali che ti porteranno direttamente alla stazione degli autobus di Stadionul Tineretului, da dove parte l’autobus che ti condurrà al castello. Il biglietto per l’autobus Brasov-Rasnov-Bran può essere acquistato direttamente a bordo, offrendoti la possibilità di ammirare i pittoreschi paesaggi montani durante il tragitto.

Orari e prezzi: cosa sapere prima di visitare

Per organizzare al meglio la tua visita al Castello di Dracula, è importante conoscere gli orari di apertura e i costi del biglietto. Durante la stagione estiva, dal 1 aprile al 30 settembre, il castello è aperto tutti i giorni dalle 9:00 alle 18:00, eccetto il lunedì, quando apre alle 12:00. In inverno, dal 1 ottobre al 31 marzo, l’orario cambia leggermente: il castello chiude alle 16:00 e rimane chiuso il mercoledì. Durante le festività natalizie e di Capodanno, l’apertura è posticipata alle 10:00.

Il costo del biglietto è accessibile, con prezzi che variano a seconda dell’età:

Adulti : 45 lei (circa 9,10€)

: 45 lei (circa 9,10€) Over 65 : 35 lei (circa 7,10€)

: 35 lei (circa 7,10€) Studenti : 25 lei (circa 5,10€)

: 25 lei (circa 5,10€) Bambini (7-18 anni): 10 lei (circa 2€)

Puoi acquistare i biglietti direttamente sul posto o online per evitare lunghe code. Visitare il Castello di Bran è un’esperienza che vale ogni centesimo, regalando un’immersione totale nel mito e nella storia della Transilvania.

Cosa aspettarti durante la visita: leggende e panorami mozzafiato

Il Castello di Dracula non è solo una fortezza medievale, ma un luogo carico di storie e leggende che affascinano ogni visitatore. Durante il tour, che dura circa due ore, potrai esplorare le stanze aperte al pubblico, arredate per ricreare l’atmosfera dell’epoca. I racconti sui nobili che vi hanno vissuto, le leggende locali e la connessione con il mito del vampiro rendono la visita avvincente e piena di sorprese.

Una delle parti più affascinanti della visita è senza dubbio la vista mozzafiato che si gode dalle torri del castello. Da qui, potrai ammirare le montagne della Transilvania e i verdi paesaggi circostanti, che offrono un contrasto sorprendente con l’aura gotica del castello. È il luogo perfetto per scattare foto indimenticabili e immergersi nell’atmosfera magica di questo luogo senza tempo.

Scoprire altre attrazioni nei dintorni del castello

Oltre al Castello di Dracula, la regione della Transilvania offre numerose altre attrazioni imperdibili. Se ami l’architettura medievale, non perderti la possibilità di visitare altre fortezze storiche, come quella di Rasnov, situata a pochi chilometri di distanza. Questa fortezza è famosa per la sua posizione strategica e offre un affascinante tuffo nel passato.

Un altro luogo da non perdere è la Chiesa Nera di Brasov, una delle più grandi chiese gotiche dell’Europa orientale. La sua imponenza e la sua storia rendono questa chiesa un’attrazione imperdibile per chi visita la regione.

In conclusione, visitare il Castello di Dracula è un viaggio indimenticabile nel cuore della Transilvania, dove storia, mito e natura si fondono in un’esperienza unica.

