Fico con pochi frutti? Scopri come fare la potatura nel momento giusto

Hai notato che il tuo fico produce pochi frutti? La soluzione potrebbe essere una potatura fatta nel momento giusto e nel modo corretto. Scopri come dare nuova vita al tuo albero seguendo questa guida completa e pratica.





La potatura del fico è un’operazione fondamentale per garantire frutti abbondanti e una pianta sana. Anche se il fico è una pianta resistente che non richiede cure eccessive, una gestione accurata della chioma può fare la differenza tra un albero poco produttivo e uno rigoglioso.

Con gli strumenti giusti e i consigli adatti, potrai ottenere una pianta ben strutturata, esteticamente piacevole e in grado di offrire un raccolto generoso.

Perché potare il fico e quali sono i benefici

Il fico, con i suoi frutti dolci e succosi, è una pianta antica e apprezzata in molti giardini. Tuttavia, la sua crescita naturale può portare a una chioma disordinata e meno produttiva. Ecco perché la potatura è essenziale. Questa operazione aiuta a:





Controllare le dimensioni della pianta, rendendola più facile da gestire.

Favorire una migliore esposizione al sole, fondamentale per la maturazione dei frutti .

. Prevenire danni dovuti a rami fragili, specialmente durante venti forti.

Stimolare la crescita di nuovi germogli produttivi.

Una corretta potatura non solo migliora la salute della pianta, ma garantisce anche un raccolto costante nel tempo. L’obiettivo è mantenere un equilibrio tra il vigore vegetativo e la produzione di frutti, eliminando rami mal posizionati o troppo vigorosi.

Strumenti e tecniche per una potatura efficace

Per iniziare, è importante munirsi degli strumenti giusti. Cesoie affilate, seghetti e potatori telescopici sono indispensabili per eseguire tagli precisi e puliti. Ricorda di disinfettare sempre gli attrezzi prima dell’uso per prevenire infezioni.





La potatura si divide in due principali tecniche:

La potatura di allevamento, che si esegue nei primi anni per impostare la forma della pianta. La potatura di produzione, volta a mantenere la pianta in salute e garantire un’alta produttività.

Vediamo ora i dettagli di ciascuna tecnica.





Come impostare la forma del fico con la potatura di allevamento

La potatura di allevamento è fondamentale per dare al fico una forma che consenta una buona circolazione dell’aria e una facile raccolta dei frutti. Questo tipo di intervento si esegue durante i primi 3-5 anni di vita della pianta.

Per iniziare, si mette a dimora un astone (un ramo principale), che va cimato a circa un metro di altezza. Da qui si svilupperanno le branche principali. L’anno successivo, dovrai scegliere i tre rami più robusti e accorciarli della metà. Se i rami non sono ancora abbastanza forti, aspetta un altro anno e nel frattempo elimina gli altri germogli che crescono sul tronco.





Una volta definite le branche principali, lascia che la pianta cresca liberamente per 2 o 3 anni, intervenendo solo per rimuovere rami secchi o malati. L’obiettivo è ottenere una pianta ben strutturata con una forma a vaso globoso o a cespuglio. Questa impostazione facilita la raccolta e permette alla pianta di sfruttare al meglio la luce solare.

Manutenzione annuale con la potatura di produzione

Dopo i primi anni, è il momento di dedicarsi alla potatura di produzione, un intervento mirato a mantenere l’equilibrio vegetativo e garantire un buon raccolto. Questo tipo di potatura si concentra su rami troppo lunghi, malati o in cattiva posizione.

Ecco cosa fare:

Eliminare i rami secchi o danneggiati: sono inutili e sottraggono energia alla pianta.

sono inutili e sottraggono energia alla pianta. Tagliare i polloni basali: questi rami, che crescono alla base, consumano risorse preziose.

questi rami, che crescono alla base, consumano risorse preziose. Accorciare i rami troppo alti: per mantenere la chioma accessibile.

per mantenere la chioma accessibile. Togliere i rami interni e mal posizionati: favoriscono un migliore passaggio di luce e aria.

Questi interventi vanno eseguiti con regolarità per evitare che la pianta si sviluppi in modo disordinato o che produca meno frutti del previsto.

Quando è il momento giusto per potare il fico

Il periodo migliore per potare il fico è alla fine dell’inverno, subito dopo le ultime gelate. Questo momento è ideale per interventi più drastici, come la rimozione di rami secchi o troppo vigorosi. Durante i mesi di settembre e ottobre, invece, puoi eliminare i polloni e creare talee per propagare la pianta.

In estate si pratica la scacchiatura, una tecnica che consiste nel rimuovere i germogli superflui per concentrare l’energia della pianta su quelli più vigorosi. Questo intervento è utile per mantenere una chioma equilibrata anche durante la stagione calda.

Prendersi cura del tuo fico con una potatura corretta è il segreto per ottenere frutti dolci e abbondanti. Che tu stia impostando la forma dell’albero nei primi anni o mantenendo la produttività con interventi regolari, seguire queste indicazioni ti aiuterà a far crescere una pianta sana e rigogliosa. Non aspettare: armati degli strumenti giusti e inizia subito a trasformare il tuo fico in una fonte inesauribile di soddisfazioni.

foto © stock.adobe