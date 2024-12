Lidl stupisce ancora: mini aspirapolvere e liquidi ricaricabile Silvercrest a prezzo imbattibile

Scopri il nuovo mini aspirapolvere Silvercrest, un alleato indispensabile per la pulizia quotidiana, ora disponibile da Lidl a un prezzo davvero conveniente. Non lasciarti sfuggire questa occasione!





Lidl non smette di sorprendere i suoi clienti con prodotti di alta qualità a prezzi accessibili. Questa volta, l’attenzione è tutta sul mini aspirapolvere ricaricabile Silvercrest, un dispositivo compatto, versatile e adatto sia per la pulizia di polvere che di liquidi. Grazie alle sue dimensioni ridotte e alla tecnologia avanzata, questo piccolo elettrodomestico è perfetto per chi cerca una soluzione pratica per mantenere sempre in ordine la casa.

Con una capienza di 400 ml per la polvere e di 120 ml per i liquidi, il mini aspirapolvere Silvercrest si adatta a ogni esigenza, rendendolo ideale per affrontare sia i piccoli incidenti domestici che la pulizia di superfici difficili. La batteria agli ioni di litio (7,4 V; 2200 mAh) garantisce un’autonomia sufficiente per le operazioni quotidiane, offrendo prestazioni affidabili e durature.

La praticità è uno dei punti di forza di questo dispositivo: oltre a un design compatto ed ergonomico, l’aspirapolvere viene fornito con un supporto a parete e tutto il materiale necessario per il montaggio. In questo modo, puoi riporlo comodamente quando non lo utilizzi, risparmiando spazio prezioso.





Caratteristiche principali del mini aspirapolvere Silvercrest

Il mini aspirapolvere Silvercrest non è solo un prodotto accessibile, ma anche un concentrato di funzionalità utili per semplificarti la vita quotidiana. Le sue caratteristiche tecniche lo rendono una scelta intelligente per chi desidera un dispositivo performante senza spendere una fortuna.

Tra i suoi punti di forza trovi:





Capacità di aspirazione polvere e liquidi : grazie ai suoi serbatoi separati, puoi utilizzare l’aspirapolvere sia per raccogliere polvere (fino a 400 ml) che per assorbire liquidi (fino a 120 ml), rendendolo ideale per ogni situazione.

: grazie ai suoi serbatoi separati, puoi utilizzare l’aspirapolvere sia per raccogliere polvere (fino a 400 ml) che per assorbire liquidi (fino a 120 ml), rendendolo ideale per ogni situazione. Batteria agli ioni di litio : la batteria da 7,4 V e 2200 mAh offre un’autonomia sufficiente per completare le pulizie quotidiane senza dover ricaricare frequentemente.

: la batteria da 7,4 V e 2200 mAh offre un’autonomia sufficiente per completare le pulizie quotidiane senza dover ricaricare frequentemente. Accessori inclusi : nella confezione troverai una bocchetta per liquidi e una bocchetta per fughe , ideali per pulire anche gli angoli più difficili.

: nella confezione troverai una e una , ideali per pulire anche gli angoli più difficili. Supporto a parete : il supporto incluso consente di riporre l’aspirapolvere in modo ordinato, risparmiando spazio in casa.

: il supporto incluso consente di riporre l’aspirapolvere in modo ordinato, risparmiando spazio in casa. Design ergonomico: compatto e leggero, è facile da maneggiare e perfetto per un utilizzo veloce e senza fatica.

Tutte queste caratteristiche lo rendono un’ottima scelta per chi cerca praticità e versatilità in un unico prodotto.

Perché scegliere questo aspirapolvere da Lidl

Se ti stai chiedendo se questo mini aspirapolvere sia davvero adatto alle tue esigenze, ecco alcuni motivi per cui dovresti considerarlo:





Qualità al miglior prezzo : a soli 19,99 €, è difficile trovare un dispositivo con funzionalità simili nella stessa fascia di prezzo.

: a soli 19,99 €, è difficile trovare un dispositivo con funzionalità simili nella stessa fascia di prezzo. Versatilità : adatto sia per la pulizia di polvere che di liquidi, è un alleato insostituibile per affrontare ogni tipo di sporco in casa.

: adatto sia per la pulizia di polvere che di liquidi, è un alleato insostituibile per affrontare ogni tipo di sporco in casa. Facilità d’uso : il design compatto e gli accessori inclusi lo rendono semplice da utilizzare anche per chi non ha esperienza con dispositivi simili.

: il design compatto e gli accessori inclusi lo rendono semplice da utilizzare anche per chi non ha esperienza con dispositivi simili. Risparmio di spazio : grazie al supporto a parete, puoi tenerlo sempre a portata di mano senza occupare spazio inutile.

: grazie al supporto a parete, puoi tenerlo sempre a portata di mano senza occupare spazio inutile. Innovazione Silvercrest: questo marchio è sinonimo di qualità e affidabilità, caratteristiche che ritroverai anche in questo prodotto.

Disponibile dal 16 dicembre 2024, in tutti i punti vendita Lidl, questo prodotto è proposto al prezzo straordinario di 19,99 €. Si tratta di un’opportunità unica per acquistare un dispositivo versatile e di qualità a un costo incredibilmente competitivo.