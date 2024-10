Macchina da cucire Lidl in offerta: qualità, potenza e prezzo shock

Se stai cercando una macchina da cucire potente e versatile a un prezzo imbattibile, la nuova offerta di Lidl potrebbe fare al caso tuo. Con funzionalità avanzate e un design compatto, questo modello offre tutto ciò che serve per lavori di cucito perfetti, sia per principianti che per esperti.

La macchina da cucire in offerta da Lidl è progettata per garantire precisione e velocità, senza rinunciare alla facilità d’uso. Grazie alla sua capacità di cucire con quattro fili contemporaneamente e l’uso di due aghi, potrai realizzare cuciture resistenti e di alta qualità, anche sui tessuti più difficili. L’altezza del piedino premistoffa di 4 mm ti permette di lavorare su più strati di stoffa con facilità.

Funzionalità avanzate per un cucito perfetto

Questa macchina offre una lunghezza del punto regolabile tra 1 e 4 mm, permettendoti di scegliere il tipo di cucitura più adatto al tuo progetto. La larghezza di taglio varia da 3,5 mm a 6,5 mm, ideale per rifinire bordi e creare dettagli precisi. Il set include tre aghi di diverse misure (#11, #14 e #16), per adattarsi a una vasta gamma di tessuti.

Con una velocità di cucitura impressionante di 1200 giri al minuto, completare i tuoi progetti sarà un gioco da ragazzi. La luce a LED integrata ti aiuterà a lavorare con precisione anche in condizioni di scarsa illuminazione.

Gli accessori in dotazione: tutto ciò che serve

Il set in dotazione è completo di tutti gli accessori necessari per cominciare subito a cucire. Tra questi, troverai una scatola porta aghi con cinque aghi, quattro dischi portarocchetto con i rispettivi rocchetti, un righello, un pennello e una boccetta per lubrificante (vuota).

Non mancano strumenti indispensabili come una pinzetta, tre giraviti, una lama inferiore di ricambio per il coltello, e persino un convertitore a due fili. Prima di iniziare, avrai a disposizione una copertura antipolvere per proteggere la macchina quando non è in uso e un comodo contenitore per scarti, per mantenere l’area di lavoro sempre pulita e ordinata.

Compatta, potente e conveniente

Con dimensioni di 31x31x32 cm e un consumo energetico di 90W, questa macchina da cucire è compatta, ma non per questo meno potente. Il design è pensato per occupare poco spazio, ma è in grado di gestire lavori impegnativi senza problemi. Grazie alla sua versatilità, potrai passare facilmente da progetti di cucito base a quelli più complessi.

Quando e dove trovarla

Se desideri approfittare di questa offerta, ti consigliamo di visitare il tuo punto vendita Lidl di fiducia a partire dal 14 ottobre, quando la macchina sarà disponibile al fantastico prezzo di 149,00 €. Un’occasione unica per arricchire la tua collezione di strumenti da cucito con un prodotto che unisce qualità e funzionalità a un prezzo davvero competitivo.

La macchina da cucire Lidl è la scelta perfetta per chi cerca un prodotto completo, ricco di accessori e dal prezzo accessibile. Non lasciarti sfuggire questa occasione e preparati a realizzare i tuoi progetti di cucito con uno strumento affidabile e versatile.

Foto copertina © Markus Mainka – stock.adobe.com