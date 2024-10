Da Lidl: imperdibili set creativi per bambini in arrivo dal 31 ottobre 2024

Scopri le nuove offerte creative di Lidl per i più piccoli! A partire dal 31 ottobre 2024, nei punti vendita troverai un’ampia gamma di set artistici e di bricolage per bambini, perfetti per stimolare la loro creatività.





Non lasciarti sfuggire queste imperdibili proposte: dai set di pittura natalizi agli stencil per finestre, Lidl ha pensato a tutto per rendere il tempo libero dei più piccoli un’esperienza divertente e stimolante.

Con l’arrivo del periodo natalizio, non c’è momento migliore per avvicinare i bambini all’arte e al bricolage. Grazie alle proposte della linea crelando® e MARABU Creabox, ogni piccolo artista potrà scoprire nuovi colori, tecniche e idee per decorare la casa o creare regali unici. E il bello è che tutto sarà disponibile a prezzi incredibilmente accessibili, con una qualità che non ti deluderà.

Da Lidl un assortimento per ogni esigenza creativa





A partire dal 31 ottobre, Lidl porta sugli scaffali una collezione di articoli pensati per risvegliare l’immaginazione dei più piccoli. Se stai cercando un regalo educativo e allo stesso tempo divertente, i set creativi crelando® sono un’opzione ideale. Ogni set è pensato per offrire diverse possibilità di espressione artistica, dai libri creativi alle tele per dipingere, fino ai colori metallizzati o glitterati, perfetti per decorazioni vivaci e colorate.

Tra i prodotti più attesi, troviamo i set natalizi di bricolage e i set per dipingere figure natalizie, entrambi ideali per far immergere i bambini nell’atmosfera delle feste. Questi kit includono tutto il necessario per creare decorazioni a tema natalizio, offrendo attività che intrattengono e educano al contempo.

Inoltre, per chi ama sperimentare con materiali differenti, i set per dipingere e i timbri offrono infinite possibilità. I bambini potranno così esplorare nuove tecniche e lasciar volare la fantasia su tele bianche e fogli da decorare con colori vivaci.





Tutti i set creativi Lidl in dettaglio

Lidl ha selezionato i migliori prodotti per garantire divertimento e qualità. I bambini avranno l’imbarazzo della scelta con i seguenti articoli:

Set per dipingere per bambini : perfetto per introdurre i più piccoli all’arte della pittura, con colori e strumenti adatti alla loro età. Disponibile al prezzo di 6,99 €.

: perfetto per introdurre i più piccoli all’arte della pittura, con colori e strumenti adatti alla loro età. Disponibile al prezzo di 6,99 €. Set natalizio di bricolage per bambini : un set che offre materiale vario per realizzare decorazioni natalizie . Un’ottima idea per iniziare a preparare le decorazioni per le feste al costo di 3,99 €.

: un set che offre materiale vario per realizzare . Un’ottima idea per iniziare a preparare le decorazioni per le feste al costo di 3,99 €. Libro creativo per bambini : stimola la fantasia con tante idee, giochi e attività per imparare divertendosi. Ideale anche come regalo, disponibile a 4,99 €.

: stimola la fantasia con tante idee, giochi e attività per imparare divertendosi. Ideale anche come regalo, disponibile a 4,99 €. Tela per dipingere (1, 2 o 3 pezzi): disponibile in diverse dimensioni per adattarsi a ogni progetto artistico. Realizzata con il cotone sostenibile Cotton made in Africa, a 5,99 €.

Ogni set è stato attentamente progettato per garantire un’esperienza stimolante e creativa, perfetta per le fredde giornate invernali in cui si cerca un’attività indoor coinvolgente.





Colori, stencil e timbri: da Lidl strumenti perfetti per l’arte

Oltre ai set principali, Lidl propone anche una selezione di materiali perfetti per arricchire le creazioni dei piccoli artisti. I colori MARABU Creabox, disponibili in versione metallizzata o glitterata, aggiungono una nota scintillante alle opere dei bambini. Con un prezzo di 3,99 € per confezione, questi colori sono l’ideale per dare un tocco speciale a qualsiasi disegno o decorazione natalizia.

Non possono mancare gli stencil natalizi per finestre, perfetti per decorare le vetrate di casa e creare una magica atmosfera festiva. Ogni set di stencil è disponibile a soli 2,99 €, offrendo ai bambini l’opportunità di personalizzare gli spazi con forme e motivi tipicamente natalizi. Completa l’offerta un set di timbri che consente di creare stampe divertenti su carta e altri materiali, disponibile anche questo a 3,99 €.





Questi accessori permettono di esplorare diverse tecniche artistiche, incentivando i bambini a sperimentare e sviluppare il proprio stile. Con questi strumenti creativi, ogni bambino avrà la possibilità di esprimere liberamente la propria fantasia e di creare progetti personalizzati, che potranno poi essere esposti con orgoglio o regalati ad amici e parenti.

L’arrivo dei set creativi Lidl è un’occasione da non perdere per tutti coloro che desiderano avvicinare i bambini al mondo dell’arte in modo accessibile e divertente. Preparati a visitare il tuo punto vendita Lidl di fiducia il 31 ottobre e scopri tutti i set disponibili: trasforma ogni giornata in un’occasione speciale per divertirsi creando!

Foto copertina © Taina Sohlman – Stock.adobe | © Lidl