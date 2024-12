Scopri le novità Parkside della settimana da Lidl: strumenti da lavoro e accessori a prezzi bomba

Sei un appassionato di fai da te o hai bisogno di attrezzi di qualità per i tuoi lavori di casa? Che tu stia cercando strumenti affidabili o accessori per migliorare i tuoi progetti, Lidl questa settimana ti offre un’occasione imperdibile. Con un assortimento imbattibile di strumenti Parkside, potrai trovare tutto ciò di cui hai bisogno per portare a termine ogni tipo di lavoro, dal più semplice al più complesso.





La proposta include attrezzi di alta qualità, accessori pensati per durare e abbigliamento tecnico per lavorare in tutta sicurezza e comodità. Non solo risparmierai grazie ai prezzi incredibili, ma potrai anche contare su prodotti garantiti e certificati.

Ogni articolo è studiato per soddisfare le tue esigenze, con soluzioni pratiche e versatili che ti permetteranno di ottenere risultati impeccabili. Non importa se sei un professionista o un principiante: da Lidl troverai sempre il giusto strumento per realizzare le tue idee!

Strumenti e abbigliamento da lavoro: l’offerta Lidl che non puoi perdere

Preparati a scoprire la selezione di prodotti Parkside, ideale per soddisfare le esigenze di ogni appassionato del fai da te. Dalle fresatrici alle levigatrici multifunzione, passando per trapani, torce e abbigliamento tecnico, Lidl ha tutto ciò che serve per completare i tuoi progetti con la massima efficienza e risparmio.





Ogni prodotto Parkside è progettato per garantire durata, precisione e sicurezza, grazie a caratteristiche come le certificazioni TÜV-sud-GS e garanzie fino a 5 anni. Non mancano poi accessori indispensabili per i tuoi lavori, come set di punte e morsetti, oltre ad articoli specifici per la manutenzione della casa.

E se cerchi abbigliamento funzionale, troverai jeans e salopette certificati Oeko Tex, perfetti per unire comfort e resistenza.





Strumenti indispensabili per il fai da te

In questa nuova promozione, Lidl propone una gamma completa di utensili elettrici e manuali Parkside, progettati per migliorare la tua esperienza lavorativa. Ogni strumento è pensato per offrire alte prestazioni, mantenendo un prezzo accessibile. Scopri alcune delle opzioni più interessanti:

Fresatrice verticale Parkside : ideale per i lavori di precisione su legno e altri materiali, disponibile a soli 39,99 € .

: ideale per i lavori di precisione su legno e altri materiali, disponibile a soli . Smerigliatrice assiale Parkside : perfetta per levigare e modellare superfici, proposta a 19,99 € .

: perfetta per levigare e modellare superfici, proposta a . Trapano a percussione Parkside : potente e versatile, al prezzo imbattibile di 19,99 € .

: potente e versatile, al prezzo imbattibile di . Levigatrice multifunzione 3 in 1 : per risultati impeccabili su ogni superficie, in vendita a soli 19,99 € .

: per risultati impeccabili su ogni superficie, in vendita a soli . Seghetto a pendolo Parkside Performance: con motore brushless e 5 anni di garanzia, a 79,00 €.

Non lasciarti sfuggire questi attrezzi di qualità professionale, disponibili nei punti vendita Lidl a partire dal 16 dicembre.





Accessori e kit per ogni esigenza

Per accompagnare i tuoi strumenti Parkside, Lidl offre una vasta gamma di accessori e set completi che ti aiuteranno a lavorare con più precisione ed efficienza. Qui trovi una selezione dei migliori articoli in offerta:

Set di bit per fresatrice, 30 pezzi : indispensabili per lavori dettagliati, al costo di 29,99 € .

: indispensabili per lavori dettagliati, al costo di . Set di punte da trapano : disponibili con l’offerta speciale 3×2 , a soli 4,99 € per set .

: disponibili con l’offerta speciale , a soli . Set cacciaviti e bit, 101 pezzi : una soluzione completa per ogni esigenza, al prezzo di 19,99 € .

: una soluzione completa per ogni esigenza, al prezzo di . Set morsetti a una mano : ideali per fissare materiali durante i lavori, disponibili in set da 2 o 4 pezzi a 7,99 € .

: ideali per fissare materiali durante i lavori, disponibili in set da 2 o 4 pezzi a . Valigetta porta attrezzi, 129 pezzi: il compagno ideale per organizzare e trasportare i tuoi strumenti, proposta a 89,00 €.

Questi accessori sono stati selezionati per garantire la massima compatibilità con i tuoi attrezzi Parkside e migliorare le tue performance nei progetti fai da te.





Abbigliamento e accessori tecnici per il tuo comfort

Lidl non si limita agli strumenti: anche l’abbigliamento tecnico trova spazio in questa promozione, con capi pratici e resistenti per accompagnarti nei tuoi lavori quotidiani. La selezione include:

Pantaloni in jeans da lavoro : certificati Cotton made in Africa , disponibili in varie taglie a 14,99 € .

: certificati , disponibili in varie taglie a . Salopette da lavoro : progettate per la massima praticità e comfort, al costo di 17,99 € .

: progettate per la massima praticità e comfort, al costo di . Ginocchiere in gel : ideali per lavori a terra, a soli 8,99 € .

: ideali per lavori a terra, a soli . Calze da lavoro Dunlop: in confezione da 3 paia, proposte a 4,99 €.

Ogni capo è realizzato con materiali di alta qualità e certificati per rispettare gli standard di sicurezza e sostenibilità.

Questa settimana, Lidl si conferma il tuo alleato numero uno per il fai da te, con un assortimento imperdibile di strumenti, accessori e abbigliamento tecnico firmati Parkside. Che tu sia un professionista o un appassionato, troverai tutto ciò di cui hai bisogno per portare a termine i tuoi progetti, senza rinunciare a qualità e convenienza. Non perdere l’opportunità di visitare il punto vendita più vicino a partire dal 16 dicembre 2024 e approfitta di queste offerte uniche!