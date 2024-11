Lidl presenta le offerte Parkside della prossima settimana: attrezzi potenti a prezzi imbattibili

Le nuove offerte Lidl targate Parkside sono pronte a stupirti! A partire dal 5 dicembre 2024, potrai trovare una vasta gamma di strumenti per il fai-da-te di altissima qualità, con prezzi che non hanno rivali.





Tra le novità, spiccano prodotti innovativi come la smerigliatrice angolare ricaricabile e il martello demolitore, entrambi ideali per affrontare lavori impegnativi con la massima efficienza. Non solo, avrai anche accesso a una vasta gamma di accessori e set, pensati per rendere ogni progetto ancora più semplice e preciso.

Scopri ora gli attrezzi indispensabili per migliorare il tuo kit fai-da-te e approfitta di sconti imperdibili su prodotti performanti e garantiti, con tecnologia avanzata e un ottimo rapporto qualità-prezzo. Lidl ti aspetta con offerte che non passeranno inosservate!

Offerte Parkside della prossima settimana da Lidl





La nuova linea Parkside Performance disponibile da Lidl si distingue per la qualità dei materiali, la potenza e la durata nel tempo. Ogni strumento è stato progettato per offrirti il massimo delle prestazioni, che tu sia un appassionato di fai-da-te o un professionista alla ricerca di attrezzi affidabili.

Tra i prodotti di punta trovi:

Smerigliatrice angolare ricaricabile Parkside Performance : dotata di motore brushless per una maggiore efficienza e longevità. A soli 39,99 € , è perfetta per lavori di precisione e robustezza. Include una garanzia di 5 anni .

: dotata di motore brushless per una maggiore efficienza e longevità. A soli , è perfetta per lavori di precisione e robustezza. Include una . Martello demolitore ricaricabile : con un prezzo di 79,00 € , questo strumento è l’ideale per i lavori più impegnativi. Progettato per garantire potenza e comodità, fa parte della linea X 20V Team .

: con un prezzo di , questo strumento è l’ideale per i lavori più impegnativi. Progettato per garantire potenza e comodità, fa parte della linea . Livella laser a croce ricaricabile: essenziale per chi cerca precisione assoluta nei lavori di allineamento, a soli 69,00 €.

Ogni attrezzo della linea è caratterizzato da un motore brushless, tecnologia di ultima generazione che assicura una maggiore durata e prestazioni elevate.





Offerte esclusive su set e accessori

Lidl non si ferma solo agli attrezzi principali! Potrai completare il tuo laboratorio con una serie di accessori indispensabili. Ecco alcune delle offerte da non perdere:

Set accessori per smerigliatrice angolare : scegli tra confezioni da 1, 4 o 12 pezzi, disponibili a partire da 3,99 € .

: scegli tra confezioni da 1, 4 o 12 pezzi, disponibili a partire da . Set punte da trapano : perfetti per ogni tipo di superficie, con una promozione speciale: acquista 2 set, il secondo lo paghi al 50%! Valida dal 5 al 11 dicembre .

: perfetti per ogni tipo di superficie, con una promozione speciale: Valida dal . Set cacciaviti e scalpelli : il massimo della versatilità in un unico kit da 13 pezzi , disponibile a soli 14,99 € .

: il massimo della versatilità in un unico kit da , disponibile a soli . Set lame per seghetto elettrico: scegli tra confezioni da 2 pezzi a 3,99 €, o lame singole per esigenze più specifiche.

Questi accessori, progettati per la linea Parkside, ti permettono di affrontare qualsiasi progetto con gli strumenti giusti a portata di mano.





I prodotti imperdibili della settimana

Non perdere l’occasione di rinnovare il tuo kit fai-da-te con le nuove offerte Lidl. Ecco alcune delle altre proposte che troverai in negozio:

Trapano avvitatore ricaricabile : robusto e versatile, disponibile a 39,99 € con garanzia di 5 anni .

: robusto e versatile, disponibile a con . Pialla ricaricabile : indispensabile per lavori di rifinitura, al prezzo di 49,00 € .

: indispensabile per lavori di rifinitura, al prezzo di . Seghetto a pendolo ricaricabile : uno strumento pratico e potente, ideale per tagli precisi, a soli 49,00 € .

: uno strumento pratico e potente, ideale per tagli precisi, a soli . Faro LED ricaricabile da lavoro: perfetto per illuminare anche gli ambienti più bui, al costo di 59,00 €.

Ogni prodotto è pensato per offrirti praticità, resistenza e un’esperienza di utilizzo impeccabile.





Perché scegliere Parkside da Lidl

Oltre ai prezzi competitivi, gli attrezzi Parkside offrono una serie di vantaggi che li rendono una scelta vincente:

Garanzia estesa : molti prodotti Parkside Performance includono una garanzia fino a 5 anni, una sicurezza in più per i tuoi acquisti.

: molti prodotti Parkside Performance includono una garanzia fino a 5 anni, una sicurezza in più per i tuoi acquisti. Tecnologia avanzata : il motore brushless e la compatibilità con il sistema X 20V Team garantiscono prestazioni ottimali e una lunga durata.

: il motore brushless e la compatibilità con il sistema garantiscono prestazioni ottimali e una lunga durata. Affidabilità certificata: molti attrezzi sono certificati TUV-SUD-GS, sinonimo di qualità e sicurezza.

Infine, acquistare da Lidl significa approfittare di una logistica efficiente e trovare tutto il necessario per il tuo fai-da-te in un unico luogo, senza compromessi sulla qualità.

Le offerte Lidl dedicate alla linea Parkside Performance sono una vera opportunità per chi desidera strumenti di alta qualità a prezzi accessibili. Non lasciarti sfuggire la possibilità di ampliare il tuo kit fai-da-te con prodotti affidabili, tecnologicamente avanzati e garantiti.

Segna in agenda: dal 5 dicembre 2024 troverai tutto questo nei punti vendita Lidl. Preparati a portare a casa attrezzi potenti a prezzi imbattibili!

Foto copertina © vejaa – stock.adobe