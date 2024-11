Protezione per auto da Lidl: il nuovo telo copriauto a 12,99 € per il tuo veicolo

Scopri la protezione per auto più vantaggiosa sul mercato con il nuovo telo copriauto di Lidl, progettato per resistere alle condizioni atmosferiche più estreme. A partire dal 7 novembre, questo accessorio sarà disponibile nei punti vendita al prezzo eccezionale di 12,99 €.





Se cerchi una copertura affidabile per la tua auto, Lidl ha la soluzione perfetta per te. Scopri tutte le caratteristiche e i dettagli di questo telo copriauto che offre qualità e convenienza.

Protezione efficace e versatile per il tuo veicolo

Il nuovo telo copriauto di Lidl è progettato per garantire la massima protezione al tuo veicolo, proteggendolo dalle intemperie come pioggia, neve, vento e sole. Questa copertura è realizzata con materiali resistenti agli agenti atmosferici, assicurando una protezione ottimale a temperature comprese tra -30 e +50 °C.





La copertura è dotata di due cinghie di fissaggio sia nella parte anteriore che in quella posteriore, rendendo il telo stabile e ben saldo anche in caso di vento forte. Questa caratteristica evita lo spostamento del telo, proteggendo al meglio la tua auto da graffi e altri danni causati dal movimento della copertura.

Inoltre, viene fornita una comoda custodia per riporlo facilmente quando non in uso, mantenendo il telo pulito e in ordine. La possibilità di scegliere tra diverse dimensioni (M, L, XL e SUV) rende questa soluzione adatta a ogni tipo di veicolo, dalle utilitarie ai SUV più spaziosi.

Dimensioni e vantaggi principali del telo copriauto Lidl

Il telo copriauto di Lidl è disponibile in quattro misure per soddisfare le esigenze di diversi tipi di veicoli:





Taglia M : 432 x 165 x 120 cm (L x L x A), ideale per auto compatte e berline di dimensioni medie.

: 432 x 165 x 120 cm (L x L x A), ideale per auto compatte e berline di dimensioni medie. Taglia L : 480 x 175 x 126 cm (L x L x A), perfetta per berline più grandi e station wagon.

: 480 x 175 x 126 cm (L x L x A), perfetta per berline più grandi e station wagon. Taglia XL : 534 x 178 x 132 cm (L x L x A), adatta a modelli di auto più lunghi e larghi.

: 534 x 178 x 132 cm (L x L x A), adatta a modelli di auto più lunghi e larghi. SUV: 465 x 177 x 144 cm (L x L x A), pensata specificamente per veicoli sport utility e crossover.

Ogni misura è studiata per offrire una copertura completa, proteggendo efficacemente ogni parte del veicolo. Grazie a queste opzioni, puoi scegliere quella più adatta alle tue necessità, assicurandoti che la tua auto sia sempre ben protetta.

Perché scegliere il telo copriauto di Lidl

Lidl è sinonimo di qualità a prezzi competitivi e il nuovo telo copriauto non fa eccezione. Ecco cosa rende questo prodotto un acquisto intelligente:





Resistenza agli agenti atmosferici : progettato per resistere a temperature estreme, il telo è perfetto per proteggere l’auto in ogni stagione.

: progettato per resistere a temperature estreme, il telo è perfetto per proteggere l’auto in ogni stagione. Stabilità garantita : le due cinghie di fissaggio anteriori e posteriori mantengono il telo fermo, anche in caso di vento forte.

: le due cinghie di fissaggio anteriori e posteriori mantengono il telo fermo, anche in caso di vento forte. Comodità di utilizzo : la custodia inclusa permette di riporre il telo in modo pratico, senza ingombri.

: la custodia inclusa permette di riporre il telo in modo pratico, senza ingombri. Varietà di misure: la disponibilità di diverse dimensioni consente di trovare il formato giusto per ogni tipo di veicolo.

Queste caratteristiche rendono il telo copriauto Lidl una scelta versatile e di valore. Con un costo accessibile di 12,99 €, puoi assicurarti una protezione di lunga durata per il tuo veicolo senza dover spendere una fortuna.

Visita il tuo punto vendita Lidl a partire dal 7 novembre e non perdere l’occasione di proteggere la tua auto con questo eccellente telo copriauto. Proteggi oggi il tuo veicolo con un piccolo investimento e affronta le condizioni meteo più difficili senza preoccupazioni.





Foto copertina © Taina Sohlman – Stock.adobe | © Lidl