Lidl sorprende ancora questo weekend: scopri il Sushi Albero di Natale e altre novità

Non perdere l’occasione di rendere speciale il tuo weekend! Dal 20 al 22 dicembre, Lidl lancia offerte imperdibili che includono sorprese culinarie e articoli per la casa a prezzi vantaggiosi. Tra tutte, spicca una novità davvero originale: il Sushi Albero di Natale.





Se cerchi qualità, convenienza e prodotti freschi, Lidl ha pensato a tutto. Dalle prelibatezze della tavola a soluzioni pratiche per regali dell’ultimo minuto, il super weekend di Lidl è l’occasione perfetta per fare la spesa con un occhio al portafoglio.

Super Weekend Lidl: offerte alimentari

Questa settimana Lidl propone prodotti freschi e di qualità, ideali per portare in tavola gusto e convenienza. Tra le offerte più interessanti, troviamo le castagne italiane e le patate Bologna DOP, perfette per piatti tipici natalizi e contorni sfiziosi. Le sovracosce di pollo disossate, allevate in Italia, sono una scelta versatile per le tue ricette, mentre le vongole del Pacifico surgelate portano un tocco di mare ai tuoi pranzi festivi.

Ma la vera protagonista di questo weekend è la limited edition del Sushi Albero di Natale, una confezione creativa e originale che unisce tradizione e innovazione. Con i suoi 580 grammi di prelibatezza, questo sushi natalizio è perfetto per stupire gli ospiti o rendere speciale un pranzo in famiglia.





Non mancano nemmeno le bevande per accompagnare i tuoi pasti: approfitta dello sconto del 30% sulla Coca-Cola in formato 2×1,5 litri. Queste offerte sono valide solo per pochi giorni, quindi è meglio non lasciarsele sfuggire!

Articoli non alimentari: idee regalo e soluzioni pratiche

Se stai cercando regali di Natale utili e convenienti, Lidl ha pensato anche a questo! Ecco alcune delle migliori offerte:





Set cavalletto da pittore in valigetta (52 pezzi): un’idea perfetta per chi ama la creatività, ora a 24,99 euro invece di 34,99.

un’idea perfetta per chi ama la creatività, ora a invece di 34,99. Levigatrice a penna multifunzione ricaricabile: uno strumento versatile per il fai-da-te, a soli 19,99 euro , con una garanzia di 3 anni .

uno strumento versatile per il fai-da-te, a soli , con una garanzia di . Set micro punte per levigatrice: accessori indispensabili per lavori precisi, a soli 4,99 euro .

accessori indispensabili per lavori precisi, a soli . Giacca da lavoro per uomo (taglie S-XXL): un capo resistente e certificato Oeko-Tex Standard 100, disponibile a 12,99 euro.

Queste proposte sono l’occasione ideale per regali pratici e funzionali senza rinunciare alla qualità. Approfittane ora!

Perché scegliere le offerte Lidl di questo weekend?

Oltre alla convenienza, Lidl ti garantisce prodotti di alta qualità e promozioni che si adattano a ogni esigenza. Che tu sia in cerca di ingredienti freschi per un menù natalizio speciale o di idee pratiche per regali last minute, questo super weekend è l’occasione giusta. Dal Sushi Albero di Natale alle castagne italiane, fino agli articoli per il fai-da-te, ogni offerta è pensata per unire risparmio e soddisfazione.





Approfitta delle promozioni dal 20 al 22 dicembre e scopri tutto ciò che Lidl ha da offrire. Non lasciare che queste occasioni uniche ti sfuggano!

Lidl ti aspetta con sorprese e novità che renderanno il tuo weekend ancora più speciale.