Lidl presenta la smerigliatrice angolare Parkside: perfetta per il fai-da-te a meno di 40€

Sei alla ricerca di un utensile versatile, affidabile e dal prezzo accessibile? La smerigliatrice angolare ricaricabile Parkside, disponibile da Lidl a meno di 40€, potrebbe essere la soluzione perfetta per i tuoi progetti di fai-da-te.





La nuova smerigliatrice angolare Parkside della serie X 20V Team è un vero alleato per i tuoi lavori di casa. Dotata di una tecnologia avanzata e di un design pratico, questo strumento offre prestazioni eccezionali a un prezzo competitivo. Preparati a scoprire tutte le sue caratteristiche che ti faranno innamorare.

Smerigliatrice angolare Parkside da Lidl: perfetta per il fai-da-te a meno di 40€

La smerigliatrice angolare Parkside non è solo un attrezzo, ma un compagno di lavoro capace di affrontare qualsiasi sfida. Grazie a una velocità di taglio superiore del 49% per l’acciaio piatto e del 23% per le piastrelle, questa smerigliatrice si distingue per la sua efficienza. Il motore, progettato per durare fino a 10 volte di più rispetto ai modelli tradizionali, ti garantirà un uso prolungato e affidabile nel tempo.





Con una velocità a vuoto di 10.000 giri al minuto e un sistema elettronico di avviamento progressivo (Soft Start), il controllo dello strumento è sempre preciso. Inoltre, la funzione Quick-Stop permette di fermare rapidamente il disco, garantendo massima sicurezza durante l’utilizzo.

Il design ergonomico è un altro punto di forza: l’impugnatura frontale antivibrazione a 3 posizioni riduce l’affaticamento e ti permette di lavorare comodamente, anche per sessioni prolungate. I materiali resistenti, come il metallo e la plastica di alta qualità, assicurano robustezza e leggerezza al tempo stesso.

Dotazione completa e funzionalità avanzate

Oltre alle prestazioni eccezionali, questa smerigliatrice viene fornita con un kit completo per iniziare subito i tuoi lavori. Ecco cosa include:





Mola da taglio per metallo premontata: ideale per affrontare subito le prime sfide di taglio.

ideale per affrontare subito le prime sfide di taglio. Impugnatura frontale premontata: progettata per garantire un controllo ottimale durante l’uso.

progettata per garantire un controllo ottimale durante l’uso. Chiave integrata nell’impugnatura: per sostituire facilmente il disco senza dover cercare attrezzi aggiuntivi.

per sostituire facilmente il disco senza dover cercare attrezzi aggiuntivi. Cappa protettiva 2 in 1 premontata: offre sicurezza e versatilità, adattandosi a diverse esigenze di lavoro.

La smerigliatrice è compatibile con tutte le mole di diametro fino a 125 mm, rendendola adatta a una vasta gamma di applicazioni. È perfetta sia per i lavori di precisione che per quelli più impegnativi, garantendo sempre risultati impeccabili.

Se desideri migliorare ulteriormente la tua esperienza, ricorda che questo prodotto è compatibile solo con le batterie e i caricabatterie della serie Parkside X 20V Team, venduti separatamente.





Parkside: il tuo alleato per il fai-da-te da Lidl

Questa smerigliatrice non è solo un utensile, ma un vero investimento per chi ama il fai-da-te. Con un prezzo di soli 39,99€, è difficile trovare un prodotto che offra un rapporto qualità-prezzo così elevato. Che tu stia tagliando metallo, lavorando su piastrelle o rifinendo superfici, la smerigliatrice angolare Parkside è pronta a supportarti.

Approfitta della sua disponibilità nei punti vendita Lidl a partire dal 5 dicembre e non lasciarti sfuggire questa occasione unica. Non importa se sei un principiante o un esperto: questo strumento è progettato per rendere ogni progetto più semplice, veloce e divertente.





Con la smerigliatrice Parkside, il fai-da-te non è mai stato così accessibile e performante. Che aspetti? Corri da Lidl e rendi i tuoi progetti una realtà!