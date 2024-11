In arrivo da Lidl il 7 novembre 2024: trapano avvitatore ricaricabile Parkside a prezzo imbattibile

Lidl lancia un’offerta esclusiva per gli appassionati di fai-da-te. Dal 7 novembre 2024, arriva nei punti vendita un trapano avvitatore ricaricabile della linea Parkside X 20V Team al prezzo eccezionale di 34,99 euro.





Potenza, affidabilità e convenienza: questi sono i tratti distintivi del nuovo trapano avvitatore Parkside, pensato per offrire alte prestazioni a un prezzo accessibile. Se sei alla ricerca di uno strumento versatile, in grado di garantire ottimi risultati su diverse superfici, non perdere questa occasione. Scopriamo insieme le caratteristiche principali e tutti i dettagli dell’offerta.

Trapano avvitatore Parkside da Lidl: versatilità e potenza a portata di mano

Il nuovo trapano avvitatore ricaricabile Parkside X 20V Team è progettato per chi desidera un dispositivo pratico, potente e maneggevole. Questo modello è dotato di un motore a due velocità, permettendoti di scegliere il numero di giri da 0 a 1300 al minuto in base alla superficie e al lavoro che devi svolgere. Questa caratteristica lo rende ideale per avvitare e forare materiali diversi, garantendo precisione e controllo in ogni operazione.





Inoltre, il trapano avvitatore Parkside è dotato della tecnologia cell balancing, che assicura una maggiore durata della carica e una vita utile prolungata della batteria. Grazie alla batteria da 20V (2Ah) inclusa, puoi dedicarti ai tuoi progetti senza interruzioni, sfruttando appieno la potenza dello strumento. La possibilità di selezionare ben 19 livelli di coppia (più un livello specifico per la perforazione) ti permette di adattare la forza del trapano alle tue esigenze, assicurandoti la massima versatilità per ogni tipo di lavoro.

Caratteristiche tecniche principali

Il trapano avvitatore Parkside non è solo potente, ma è anche ricco di funzionalità che lo rendono unico nel suo genere. Ecco le caratteristiche principali che ti aiuteranno a capire meglio le potenzialità di questo strumento.

Motore a due velocità : permette di adattare la velocità da 0 a 1300 giri al minuto, rendendolo perfetto per ogni tipo di materiale.

: permette di adattare la velocità da 0 a 1300 giri al minuto, rendendolo perfetto per ogni tipo di materiale. Livelli di coppia regolabili : sono presenti 19 livelli di coppia, oltre a un livello dedicato alla perforazione, per ottimizzare la forza secondo le tue necessità.

: sono presenti 19 livelli di coppia, oltre a un livello dedicato alla perforazione, per ottimizzare la forza secondo le tue necessità. Batteria inclusa : con la batteria da 20V e 2Ah, potrai contare su una lunga autonomia per i tuoi lavori, senza dover interrompere il progetto a metà.

: con la batteria da 20V e 2Ah, potrai contare su una lunga autonomia per i tuoi lavori, senza dover interrompere il progetto a metà. Coppia massima di 35 Nm : la potenza è sufficiente per lavori impegnativi su materiali robusti.

: la potenza è sufficiente per lavori impegnativi su materiali robusti. Tecnologia cell balancing: favorisce una carica bilanciata e prolunga la vita della batteria, migliorando anche le prestazioni del trapano.

Perché scegliere il trapano avvitatore Parkside di Lidl?

Il trapano avvitatore ricaricabile Parkside X 20V Team rappresenta un’ottima scelta sia per chi si avvicina al mondo del fai-da-te sia per chi ha già esperienza e cerca un dispositivo affidabile e completo. Lidl offre questo strumento a un prezzo competitivo, mantenendo standard di qualità elevati tipici della linea Parkside. Scegliere questo trapano significa optare per:





Risparmio economico : al prezzo di 34,99 euro è difficile trovare un attrezzo con le stesse caratteristiche.

: al prezzo di è difficile trovare un attrezzo con le stesse caratteristiche. Qualità garantita : Parkside è sinonimo di affidabilità e durata nel tempo.

: Parkside è sinonimo di affidabilità e durata nel tempo. Funzionalità avanzate: il motore a due velocità e i vari livelli di coppia lo rendono perfetto per qualsiasi progetto, dalla semplice avvitatura alla perforazione di materiali duri.

Con il trapano avvitatore ricaricabile Parkside di Lidl, avrai uno strumento versatile e potente per tutti i tuoi lavori, assicurandoti risultati eccellenti e una comodità impareggiabile.

Foto copertina © Krzysztof Bubel – Stock.adobe | © Lidl