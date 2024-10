Friggitrice ad aria Lidl: 12 programmi per cucinare di tutto, scopri l’offerta dal 28 ottobre 2024

La friggitrice ad aria Lidl è pronta a rivoluzionare la tua cucina con 12 programmi di cottura e una capacità di 7 litri. A partire dal 28 ottobre 2024, sarà disponibile in negozio a un prezzo imbattibile di 69,00 euro. Se sei alla ricerca di un elettrodomestico versatile e facile da usare, questa friggitrice potrebbe essere ciò che fa per te.

Con la friggitrice ad aria Lidl, cucinare diventa più semplice e salutare. Grazie ai 12 programmi di cottura preimpostati, potrai preparare una vasta gamma di piatti in modo rapido e senza fatica. Questo elettrodomestico, dalla capacità di 7 litri, è perfetto per soddisfare le esigenze di famiglie numerose o per chi ama sperimentare in cucina. Disponibile dal 28 ottobre 2024 nei punti vendita Lidl, questa friggitrice unisce tecnologia avanzata e design funzionale, tutto a un prezzo davvero competitivo.

Caratteristiche tecniche e facilità d’uso della friggitrice ad aria LIDL

Oltre ai numerosi programmi di cottura, questa friggitrice ad aria si distingue per le sue specifiche tecniche che la rendono estremamente pratica. La potenza di 1800W garantisce una cottura veloce e uniforme, permettendoti di risparmiare tempo in cucina. La base antiscivolo offre una maggiore stabilità, assicurandoti che l’elettrodomestico rimanga fermo sul piano di lavoro anche durante l’uso.

Se hai bisogno di cucinare con precisione, apprezzerai la possibilità di regolare la temperatura. Puoi scegliere tra un intervallo che va da 80°C a 200°C, perfetto per adattarsi alle diverse esigenze dei vari alimenti. Non dovrai preoccuparti di dover supervisionare costantemente la cottura: i comandi digitali ti permettono di impostare tutto in pochi semplici gesti. Questo rende la friggitrice Lidl non solo un ottimo strumento per chi ha poco tempo, ma anche per chi cerca un elettrodomestico facile da usare e intuitivo.

12 programmi di cottura per ogni esigenza

La friggitrice ad aria Lidl ti offre 12 diversi programmi di cottura che ti permettono di spaziare tra una varietà incredibile di piatti. Questo non è solo un elettrodomestico per friggere: con le sue funzioni versatili, potrai cucinare tutto ciò che desideri con un solo tocco. Che tu voglia preparare delle croccanti patatine, cuocere del pesce, o addirittura sfornare una pizza, questa friggitrice ti aiuta a ottenere risultati eccellenti con il minimo sforzo. I comandi touchscreen digitali la rendono estremamente facile da usare, consentendoti di regolare la temperatura tra gli 80°C e i 200°C in modo preciso.

Grazie alla sua ampia capacità di 7 litri, potrai cucinare porzioni abbondanti, perfette per tutta la famiglia. Inoltre, la funzione “tieni in caldo” è ideale per mantenere i tuoi piatti alla giusta temperatura fino al momento di servirli, mentre la modalità di scongelamento ti permette di preparare rapidamente i cibi congelati.

Perché scegliere la friggitrice ad aria Lidl

Se stai cercando una soluzione per cucinare in modo più sano senza rinunciare al gusto, questa friggitrice ad aria è la scelta giusta per te. Utilizzare meno olio significa piatti più leggeri e salutari, senza dover rinunciare alla croccantezza che tutti amano. Inoltre, grazie ai 12 programmi preimpostati, cucinare diventa ancora più semplice, senza bisogno di impostazioni complesse.

Tra i vantaggi principali:

Versatilità : adatta a una vasta gamma di piatti, dalla pizza agli arrosti, fino ai dolci.

: adatta a una vasta gamma di piatti, dalla pizza agli arrosti, fino ai dolci. Capacità : con 7 litri di spazio, puoi preparare porzioni abbondanti per tutta la famiglia.

: con 7 litri di spazio, puoi preparare porzioni abbondanti per tutta la famiglia. Comodità : i comandi digitali touchscreen rendono la gestione delle impostazioni un gioco da ragazzi.

: i comandi digitali touchscreen rendono la gestione delle impostazioni un gioco da ragazzi. Efficienza: potenza di 1800W per una cottura veloce e uniforme.

Questa friggitrice ad aria Lidl è perfetta per chi cerca un’alternativa salutare alla frittura tradizionale, ma senza compromettere il sapore. Disponibile dal 28 ottobre, è l’occasione perfetta per portare in casa un elettrodomestico che ti permetterà di cucinare in modo semplice e veloce.

Non perdere l’opportunità di acquistare la friggitrice ad aria Lidl a un prezzo vantaggioso di 69,00 euro. Grazie ai suoi 12 programmi di cottura, alla capacità di 7 litri e alla possibilità di regolare la temperatura, questo elettrodomestico ti offrirà tutto ciò di cui hai bisogno per rendere la tua cucina più versatile e salutare. Preparati a cucinare di tutto, dalla pizza agli snack, con risultati sempre perfetti e croccanti.

Foto copertina © Taina Sohlman – Stock.adobe