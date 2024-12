Friggitrice ad aria calda XXL: torna da Lidl a soli 89€, ecco quando

Un’occasione da non perdere per gli amanti della cucina sana e veloce! La friggitrice ad aria calda XXL di Lidl è pronta a tornare sugli scaffali. Scopri come rendere più leggere le tue ricette preferite senza rinunciare al gusto.





La friggitrice ad aria calda sta rivoluzionando il modo di cucinare in casa. Con il suo design moderno e la capacità extra-large, è perfetta per soddisfare tutta la famiglia. Ma non si tratta solo di dimensioni: questa friggitrice promette piatti croccanti e gustosi con meno olio, grazie alla tecnologia ad aria calda. Lidl la propone a soli 89€, un prezzo competitivo che combina qualità e accessibilità. In più, sarà disponibile nei punti vendita a partire dal 19 dicembre, giusto in tempo per rendere le feste ancora più speciali.

Preparare patatine, pollo, verdure o anche dolci è ora più semplice e salutare. L’efficienza del sistema di cottura consente di risparmiare tempo e di evitare il disordine della frittura tradizionale. Inoltre, questa friggitrice è dotata di funzioni avanzate, tra cui un timer regolabile fino a 60 minuti e una temperatura personalizzabile fino a 200 °C. Con i suoi 1500 W di potenza, garantisce prestazioni eccellenti.

Se sei alla ricerca di un modo per rivoluzionare le tue abitudini culinarie, questa è la soluzione che fa per te. Non lasciarti sfuggire questa opportunità e segna la data sul calendario: dal 19 dicembre, Lidl ti aspetta con questa imperdibile offerta!





Perché scegliere una friggitrice ad aria XXL Tefal da Lidl

Con questa friggitrice, cucinare diventa un gioco da ragazzi. La sua capacità di 4,2 litri la rende ideale per famiglie numerose o per chi ama organizzare cene con amici. Grazie alla tecnologia ad aria calda, è possibile ottenere piatti croccanti all’esterno e morbidi all’interno senza bisogno di grandi quantità di olio.

Un altro vantaggio è la sua versatilità: puoi utilizzarla per friggere, arrostire, grigliare o persino cuocere al forno. I 4 programmi preimpostati ti permettono di cucinare diverse pietanze in modo facile e veloce, eliminando ogni incertezza. Inoltre, il design compatto e moderno si integra perfettamente in qualsiasi cucina, aggiungendo un tocco di stile.





Grazie al timer integrato, puoi impostare il tempo di cottura fino a 60 minuti, mentre la temperatura regolabile fino a 200 °C ti consente di adattare la cottura a ogni tipo di alimento. Insomma, è l’accessorio che mancava nella tua cucina per portare i tuoi piatti a un livello superiore.

Caratteristiche principali della friggitrice

Non è solo una questione di design o prezzo: questa friggitrice ad aria offre specifiche tecniche che la rendono davvero unica. Ecco cosa aspettarti:





Potenza di 1500 W : garantisce tempi di cottura rapidi e risultati uniformi.

: garantisce tempi di cottura rapidi e risultati uniformi. Capacità XL da 4,2 litri : perfetta per cucinare porzioni abbondanti.

: perfetta per cucinare porzioni abbondanti. 4 programmi preimpostati : rendono la preparazione delle ricette semplice e intuitiva.

: rendono la preparazione delle ricette semplice e intuitiva. Timer regolabile fino a 60 minuti : evita il rischio di bruciare i cibi.

: evita il rischio di bruciare i cibi. Temperatura fino a 200 °C: ideale per una vasta gamma di preparazioni.

Ogni dettaglio è stato progettato per rendere la tua esperienza in cucina più semplice e piacevole. Non importa se sei un principiante o un esperto: con questa friggitrice, cucinare sarà sempre un piacere.





Non aspettare oltre! Dal 19 dicembre, corri nel punto vendita Lidl più vicino e fai tua questa fantastica friggitrice ad aria calda XXL. A soli 89€, è l’occasione perfetta per migliorare il tuo modo di cucinare e sorprendere tutti con piatti deliziosi e sani!