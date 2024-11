Da Lidl: Termoventilatore senza pale con 3 modalità e LED, disponibile dal 31 ottobre

Un nuovo termoventilatore senza pale arriva da Lidl il 31 ottobre. Questo dispositivo elegante e funzionale è perfetto per affrontare l’inverno con calore e stile, grazie alle sue modalità di riscaldamento e alla luce LED integrata.





Lidl porta in negozio una novità per il riscaldamento domestico: un termoventilatore senza pale da 2000 W che unisce praticità e sicurezza, perfetto per ogni tipo di ambiente. Dotato di tre modalità di funzionamento, venti livelli di velocità e una gamma di temperature regolabile da 5°C a 35°C, questo apparecchio promette di riscaldare efficacemente ogni stanza della casa. Inoltre, il design senza pale lo rende sicuro anche in presenza di bambini o animali domestici, mentre la funzione di illuminazione LED in cinque colori contribuisce a creare un’atmosfera rilassante e accogliente. Con il telecomando incluso, puoi regolare comodamente il dispositivo anche da lontano.

Potenza e versatilità per il comfort di ogni giorno

Il termoventilatore senza pale da 2000 W di Lidl è progettato per offrire un riscaldamento rapido ed efficiente, ma anche per arricchire l’ambiente con una luce piacevole e decorativa. La tecnologia senza pale non solo garantisce un flusso d’aria uniforme e sicuro, ma rende anche l’apparecchio più silenzioso, perfetto per qualsiasi stanza della casa, compresa la camera da letto o lo studio.





Con tre modalità di funzionamento – natura, notte e alimentazione – puoi scegliere l’impostazione più adatta alle tue necessità quotidiane. La modalità natura simula una brezza leggera, ideale per chi preferisce un riscaldamento meno intenso, mentre la modalità notte riduce al minimo la potenza e il rumore, perfetta per un sonno tranquillo. Se invece desideri riscaldare rapidamente l’ambiente, la modalità alimentazione ti offre un flusso d’aria caldo ed efficace in pochi minuti.

Funzioni aggiuntive per un’esperienza personalizzata

Oltre alle tre modalità, questo termoventilatore è dotato di numerose funzioni aggiuntive che ne aumentano la praticità. La gamma di temperature regolabile da 5°C a 35°C ti permette di adattare il riscaldamento a ogni esigenza stagionale, mentre i venti livelli di velocità offrono una personalizzazione dettagliata del flusso d’aria. Inoltre, la funzione timer fino a 12 ore ti consente di programmare l’accensione e lo spegnimento, così da avere sempre un ambiente caldo e accogliente al momento giusto.

Grazie alla funzione di oscillazione regolabile su quattro angolazioni (30°, 60°, 90°, 120°), il flusso d’aria viene distribuito in modo omogeneo in tutta la stanza. In questo modo, puoi posizionare il termoventilatore in un angolo e godere comunque di un calore uniforme, senza doverlo spostare continuamente.





Caratteristiche principali

Di seguito, un riepilogo delle principali caratteristiche che rendono unico questo termoventilatore:

Potenza: 2000 W per un riscaldamento efficace e rapido.

2000 W per un riscaldamento efficace e rapido. Modalità di funzionamento: natura, notte e alimentazione per adattarsi a ogni esigenza.

natura, notte e alimentazione per adattarsi a ogni esigenza. Livelli di velocità: 20, per una regolazione precisa.

20, per una regolazione precisa. Telecomando incluso: per un controllo facile e a distanza.

per un controllo facile e a distanza. Luce LED in 5 colori: ideale per creare l’atmosfera perfetta in ogni momento.

ideale per creare l’atmosfera perfetta in ogni momento. Timer fino a 12 ore: perfetto per una gestione flessibile e programmabile.

Questo termoventilatore unisce tecnologia e praticità, rendendolo una scelta ideale per chi desidera comfort e stile.





Disponibile da Lidl a partire dal 31 ottobre, questo termoventilatore senza pale ha un prezzo accessibile di 79 euro, che lo rende un’ottima scelta per il rapporto qualità-prezzo.

Non perdere l’opportunità di scoprire un prodotto innovativo, progettato per migliorare il comfort della tua casa in ogni momento della giornata.





Foto copertina © Taina Sohlman – Stock.adobe | © Lidl