Rinnova il bagno con le offerte Ikea Family di ottobre 2024: 5 mobili imperdibili

Approfitta delle offerte Ikea Family per rinnovare il tuo bagno con mobili eleganti e funzionali. Scegli tra 5 mobili imperdibili, ora disponibili a prezzi scontati fino al 3 novembre.

L’autunno porta con sé imperdibili offerte Ikea Family per trasformare il tuo bagno in uno spazio più elegante e funzionale. Dal 4 ottobre al 3 novembre, puoi acquistare mobili per bagno di alta qualità a prezzi scontati, approfittando di ribassi esclusivi fino a esaurimento scorte. Con un design che unisce estetica e praticità, questi arredi sono pensati per migliorare il comfort e l’organizzazione quotidiana. Scopri subito i 5 mobili da bagno selezionati e approfitta delle occasioni uniche.

ÄNGSJÖN / BACKSJÖN: stile contemporaneo e funzionalità

Se cerchi un mobile che unisca praticità e design moderno, l’ÄNGSJÖN / BACKSJÖN è la soluzione perfetta. Questo mobile lavabo con finitura bianca lucida e piano d’appoggio in laminato effetto marmo nero non solo dà un tocco elegante al bagno, ma offre anche ampio spazio grazie ai suoi cassetti spaziosi. L’offerta Ikea Family abbassa il prezzo da €624 a €584, con uno sconto del 6%. I materiali resistenti e la superficie antigraffio lo rendono perfetto per l’uso quotidiano, mentre il design sospeso facilita la pulizia del pavimento.

HAVBÄCK / ORRSJÖN: il calore del bambù nel tuo bagno

L’HAVBÄCK / ORRSJÖN combina perfettamente il bianco lucido con il calore del bambù, creando un ambiente accogliente e moderno. Dotato di un pratico lavabo da semincasso, questo mobile offre un ampio piano d’appoggio e cassetti capienti per organizzare tutti i tuoi accessori da bagno. L’offerta di ottobre abbassa il prezzo da €444 a €404, con uno sconto del 9%. È una soluzione ideale per chi vuole dare un tocco naturale al bagno senza rinunciare a un design contemporaneo.

ÄNGSJÖN / OXMYREN: eleganza e praticità in un unico mobile

L’ÄNGSJÖN / OXMYREN è un’altra opzione imperdibile, perfetta per chi cerca un look raffinato e funzionale. La combinazione di bianco lucido e marmo nero crea un contrasto di grande effetto visivo. Con tre cassetti spaziosi, è ideale per chi ha bisogno di organizzare tanti prodotti senza sacrificare lo stile. Grazie all’offerta Ikea Family, il prezzo scende da €593 a €553, con uno sconto del 7%. Questo mobile unisce estetica e funzionalità, con un lavabo spazioso e un piano d’appoggio curato nei minimi dettagli.

ENHET / TVÄLLEN: compattezza e versatilità

Se hai poco spazio a disposizione, l’ENHET / TVÄLLEN è la scelta ideale. Questo mobile compatto ma capiente, disponibile in bianco con cornice, è perfetto per piccoli bagni. Ha due cassetti per tenere in ordine tutti gli oggetti essenziali e può essere personalizzato con diverse maniglie. L’offerta Ikea Family abbassa il prezzo da €176 a €166, con uno sconto del 6%. È una soluzione versatile e dal design minimal, ideale per chi cerca praticità senza rinunciare allo stile.

HAVBÄCK / TÖRNVIKEN: semplicità e design pulito

Infine, il mobile HAVBÄCK / TÖRNVIKEN è perfetto per chi ama la semplicità. Con il suo design pulito, bianco e marmo nero, offre uno spazio organizzato e un lavabo elegante che si adatta a qualsiasi tipo di arredo bagno. L’offerta di ottobre riduce il prezzo da €295 a €275, con uno sconto del 7%. Grazie al suo stile versatile, si può facilmente abbinare a qualsiasi ambiente, offrendo una soluzione pratica e moderna.

Non lasciarti sfuggire queste offerte Ikea Family, disponibili solo fino a esaurimento scorte. Trasforma il tuo bagno con uno di questi mobili di qualità e goditi un ambiente elegante e funzionale a un prezzo imbattibile!

Foto copertina © ManuPadilla – stock.adobe