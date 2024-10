Se stai cercando un divano che coniughi comfort, stile e un prezzo vantaggioso, l’Ikea EKTORP potrebbe essere la scelta perfetta. Questo divano a 3 posti unisce un design intramontabile a una nuova offerta irresistibile.

Scopri tutti i dettagli del suo prezzo ridotto e delle sue caratteristiche. Il divano EKTORP di Ikea rappresenta una delle scelte più amate per il soggiorno grazie al suo design classico e alle sue caratteristiche pensate per il massimo comfort. Ora, con un nuovo prezzo di soli €399, è più conveniente che mai. Con fodere intercambiabili e facili da pulire, questo divano è perfetto per chi vuole dare un tocco di stile alla propria casa senza rinunciare alla praticità.

Design senza tempo e comfort garantito

L’EKTORP di Ikea è un divano che si distingue per il suo design elegante e intramontabile, che si adatta perfettamente a qualsiasi tipo di arredamento. I cuscini spessi e morbidi sono pensati per offrirti il massimo comfort, sia che tu stia guardando un film o semplicemente rilassandoti. La struttura solida e l’imbottitura di alta qualità in schiuma ad alta resilienza garantiscono un supporto confortevole e duraturo nel tempo. Anche dopo molti anni di utilizzo, i cuscini del sedile mantengono la loro forma originale, donandoti sempre una sensazione di freschezza e comfort.

Con la possibilità di acquistare fodere extra a un prezzo accessibile, puoi facilmente adattare il divano alla tua casa, cambiando il look ogni volta che lo desideri. La facilità di pulizia delle fodere, tutte lavabili in lavatrice, rende il divano EKTORP una scelta perfetta anche per chi ha bambini o animali in casa.

Un’offerta imperdibile: qualità a un prezzo ridotto

Ora puoi ottenere il divano EKTORP a un prezzo scontato di €399, rispetto al prezzo precedente di €449. Questa offerta lo rende un’opzione ancora più conveniente per arredare il tuo soggiorno con stile e comfort.

Ecco alcune delle caratteristiche principali che rendono EKTORP una scelta intelligente:

Cuscini reversibili imbottiti in fibre di poliestere, che garantiscono un supporto confortevole alla schiena.

imbottiti in fibre di poliestere, che garantiscono un supporto confortevole alla schiena. Sedile imbottito in schiuma ad alta resilienza e ovatta di fibre di poliestere per un comfort che dura nel tempo.

in schiuma ad alta resilienza e ovatta di fibre di poliestere per un comfort che dura nel tempo. Fodere facili da rimuovere e lavare , perfette per mantenere il divano sempre pulito.

, perfette per mantenere il divano sempre pulito. Ampia selezione di fodere intercambiabili, disponibili in vari colori e materiali per adattarsi a qualsiasi stile.

Il tessuto Kilanda, realizzato per almeno il 90% in poliestere riciclato, è morbido al tatto e resistente, combinando così ecologia e praticità.

Perché scegliere EKTORP: design, qualità e sostenibilità

Il divano EKTORP non è solo sinonimo di comfort e design, ma rappresenta anche una scelta sostenibile. Ikea ha progettato questo divano pensando anche all’ambiente, utilizzando materiali riciclati come il tessuto Kilanda, composto per il 90% da poliestere riciclato. Questo lo rende una scelta più responsabile per chi desidera ridurre l’impatto ambientale senza rinunciare allo stile.

La combinazione tra materiali durevoli e un’imbottitura di alta qualità garantisce che il tuo divano resti confortevole e bello anche dopo anni di utilizzo. In più, grazie alla garanzia di 10 anni offerta da Ikea, puoi essere certo che il tuo acquisto sia protetto per lungo tempo. Il tutto a un prezzo che, soprattutto ora, rende EKTORP ancora più allettante.

Che tu stia arredando una nuova casa o desideri rinnovare il tuo soggiorno, il divano EKTORP è una scelta versatile, elegante e accessibile che si adatta perfettamente a qualsiasi stile di vita.