Una giornata a Spello: le cose da vedere e fare nel cuore dell’Umbria

Se stai cercando un luogo che unisca storia, arte e natura, Spello, nel cuore dell’Umbria, è la destinazione perfetta. Un borgo ricco di fascino, circondato da paesaggi mozzafiato e famoso per le sue Infiorate, un evento che trasforma le strade in splendidi tappeti di fiori.

Scopri cosa rende Spello così speciale e vivi una giornata indimenticabile tra le sue vie antiche, le chiese storiche e le meraviglie naturali che lo circondano.

Spello, il borgo che incanta

Situato nella provincia di Perugia, Spello è uno dei borghi più belli d’Italia e, con poco più di 8.000 abitanti, riesce a mantenere un’atmosfera intima e accogliente. Il paese vanta una lunga storia, testimoniata dalle sue origini romane e dai numerosi edifici che conservano ancora oggi tracce del passato. La cinta muraria romana di Spello, ad esempio, è una delle meglio conservate in Italia. Conosciuto anche come “borgo dei fiori”, Spello si anima ogni anno in occasione del Corpus Domini, quando le sue strade vengono decorate da magnifiche composizioni floreali.

Se hai solo un giorno da trascorrere in questo piccolo gioiello umbro, ci sono alcune cose che proprio non puoi perderti.

Le porte di Spello: un viaggio nel tempo

Camminare per Spello è come fare un salto indietro nel tempo, grazie alla presenza di antiche porte romane che raccontano la storia millenaria di questo borgo. La più imponente è senza dubbio Porta Venere, affiancata dalle suggestive Torri di Propezio, che offrono una vista mozzafiato. Questa porta era l’ingresso principale della città in epoca romana e il suo stato di conservazione è sorprendente.

Un’altra porta che merita attenzione è Porta Consolare, situata all’ingresso della città vecchia. Questa porta, con i suoi tre ingressi e le statue funerarie che la decorano, ti farà sentire come se stessi entrando in una Spello ancora dominata dall’Impero Romano. Inoltre, salendo sulla torre che la sovrasta, potrai ammirare un ulivo che vi cresce in cima, simbolo di pace e longevità.

Porta Urbica, invece, è legata a una curiosa leggenda: si dice che sul muro di destra ci siano simboli che alludono alla forza del paladino Orlando, prigioniero nelle vicinanze.

Le chiese di Spello: un incontro tra arte e spiritualità

Tra i monumenti religiosi più importanti di Spello, spicca la Chiesa di Santa Maria Maggiore, costruita nel XII secolo, probabilmente sulle rovine di un antico tempio pagano. All’esterno, la facciata seicentesca si contrappone all’interno barocco, dove potrai ammirare la splendida Cappella Baglioni affrescata dal celebre Pinturicchio. Qui troverai anche uno dei suoi autoritratti, un dettaglio che rende la visita ancora più speciale.

Un altro gioiello di Spello è la Chiesa di Sant’Andrea, risalente al Duecento. Anche questa chiesa ospita opere del Pinturicchio, in particolare la bellissima pala d’altare raffigurante la Madonna col Bambino in trono e vari santi. Non perderti il Crocefisso della scuola di Giotto, una testimonianza di altissima arte medievale.

L’Infiorata di Spello: un’esplosione di colori

Uno degli eventi più attesi dell’anno è senza dubbio l’Infiorata di Spello, che si tiene ogni anno in occasione del Corpus Domini. Durante questo evento, le strade del borgo si riempiono di tappeti floreali e quadri realizzati esclusivamente con petali di fiori. È un’esperienza unica, un’esplosione di colori e profumi che coinvolge tutta la comunità locale e attrae migliaia di visitatori da tutto il mondo. Il percorso, lungo circa 1,5 km, è un omaggio al passaggio del Corpo di Cristo.

La competizione tra i partecipanti è diventata parte integrante della tradizione, con una giuria che ogni anno premia l’opera più bella. Se capiti a Spello durante questo periodo, non puoi assolutamente perderti questo spettacolo visivo e sensoriale.

La Pinacoteca Comunale: un tuffo nell’arte

Per gli amanti dell’arte, Spello offre la Pinacoteca Comunale, situata all’interno del Palazzo dei Canonici. Questo museo racconta la storia artistica e religiosa della città attraverso una collezione di opere d’arte che spaziano dal medioevo al Rinascimento. Tra i capolavori esposti, troverai la Madonna con il Bambino tra San Girolamo e San Bernardino e una magnifica tavola raffigurante Cristo Crocifisso tra la Vergine e i santi Francesco, Giovanni Evangelista e Crispolto Vescovo.

Villa dei Mosaici: un viaggio nell’antica Roma

Non puoi lasciare Spello senza visitare la Villa dei Mosaici, un complesso monumentale romano scoperto per caso nel 2005. Qui potrai ammirare splendidi mosaici che decorano i venti ambienti della villa, per un totale di oltre 500 metri quadrati. Tra le stanze più suggestive, spiccano la Stanza degli uccelli e il triclinio, che ti trasporteranno direttamente nell’atmosfera di un’antica villa romana.

Le Fonti del Clitunno: un’oasi naturale

A pochi minuti da Spello, ti aspetta un’oasi di pace e bellezza: le Fonti del Clitunno. Queste sorgenti cristalline, circondate da una vegetazione rigogliosa, erano considerate sacre nell’antichità e ispirarono poeti come Carducci e Byron. Il verde intenso e le acque limpide creano un’atmosfera magica, perfetta per una passeggiata rilassante immersi nella natura.

Come arrivare a Spello

Spello è facilmente raggiungibile sia in auto che in treno. Se viaggi in auto da Roma, prendi l’autostrada A1 in direzione Firenze fino a Orte, poi prosegui sulla superstrada verso Terni e Spoleto. Da Firenze, invece, l’autostrada A1 ti porterà fino a Valdichiana, poi segui la S.S. 75bis e continua in direzione Foligno, uscendo a Spello.

In treno, la stazione ferroviaria di Spello è ben collegata con le principali città umbre come Perugia, Assisi e Foligno, rendendo il borgo facilmente accessibile anche con i mezzi pubblici.

In conclusione, una giornata a Spello è un’esperienza indimenticabile tra arte, storia e natura, ideale per chi vuole scoprire l’essenza autentica dell’Umbria.

Foto © Stock.adobe