Scopri il mercatino di Natale galleggiante più affascinante vicino ad Amsterdam

Vuoi vivere un Natale diverso dal solito? A pochi chilometri da Amsterdam, Leiden ti aspetta con il suo mercatino galleggiante di Natale: una festa sulle acque che ti lascerà senza fiato.





Leiden, incantevole cittadina olandese, ospita uno dei mercatini natalizi più unici e spettacolari d’Europa. A pochi passi dalla capitale, Amsterdam, potrai immergerti in un’atmosfera magica fatta di luci, sapori e tradizioni, ma con una particolarità in più: qui, le bancarelle si trovano sui canali. Ogni anno, questo evento attira migliaia di visitatori da tutto il mondo, curiosi di scoprire il fascino unico del mercatino di Natale galleggiante. Scopri tutto quello che ti aspetta in questo piccolo paradiso natalizio.

Un mercatino di Natale sulle acque di Leiden

Il mercatino di Natale di Leiden non è solo un evento; è un’esperienza sensoriale completa che combina la magia dell’Avvento con l’unicità della città. A soli 45 chilometri da Amsterdam, Leiden è famosa per i suoi canali, ma è proprio durante il periodo natalizio che la città si trasforma in una fiaba. Il mercatino galleggiante si sviluppa lungo il canale Nieuwe Rijn, una delle zone più affascinanti del centro storico.





Tra luci scintillanti e decorazioni che si riflettono sull’acqua, troverai più di cento chioschi galleggianti che offrono di tutto: artigianato locale, decorazioni natalizie, prodotti tipici olandesi e dolci tradizionali. Passeggiare tra le bancarelle diventa una vera avventura: ogni angolo ti sorprenderà con oggetti unici fatti a mano, mentre l’aroma dei formaggi olandesi e della cioccolata calda ti inviteranno a fermarti e a godere dell’atmosfera.

Inoltre, l’intero mercatino è arricchito da un programma di eventi che include esibizioni musicali e spettacoli, rendendo l’esperienza ancora più coinvolgente. Questo non è un semplice mercatino di Natale, ma un vero viaggio nella tradizione olandese in una location speciale e sorprendente.

Magia per grandi e piccini al mercatino di Natale galleggiante

Il mercatino galleggiante di Leiden ha davvero qualcosa per tutti. Oltre allo shopping, i visitatori possono divertirsi grazie a una serie di attività che rendono l’esperienza natalizia ancora più memorabile. Per i più piccoli, ad esempio, c’è una sorpresa speciale: la casa di Babbo Natale, dove i bambini possono incontrare Santa Claus in persona, lasciargli le loro letterine e farsi scattare una foto.





Inoltre, per chi ama il pattinaggio, accanto al mercatino si trova una pista di pattinaggio sul ghiaccio galleggiante. Poche cose rendono l’atmosfera natalizia così magica come pattinare sotto le stelle, circondati dall’acqua e dalle luci dei chioschi natalizi. La pista è aperta fino al 5 gennaio e offre a tutti, dai principianti agli esperti, la possibilità di divertirsi in un contesto spettacolare. Dopo una pattinata, potrai riscaldarti con una bevanda calda o uno snack tipico in uno dei tanti chioschi vicini.

Cosa puoi trovare al mercatino di Natale galleggiante di Leiden

Il mercatino di Natale galleggiante di Leiden offre un’ampia selezione di prodotti tipici, idee regalo e gusti autentici che potrai portare a casa come ricordo di questa esperienza unica. Scopri cosa non puoi assolutamente perderti:





Artigianato locale : decorazioni natalizie fatte a mano, gioielli unici e regali artigianali sono perfetti per portare un po’ di magia natalizia a casa.

: decorazioni natalizie fatte a mano, gioielli unici e regali artigianali sono perfetti per portare un po’ di magia natalizia a casa. Prodotti gastronomici olandesi : assapora i celebri formaggi olandesi, i dolci speziati e la cioccolata calda che ti scalderanno il cuore e il palato.

: assapora i celebri formaggi olandesi, i dolci speziati e la cioccolata calda che ti scalderanno il cuore e il palato. Esibizioni musicali e spettacoli: l’atmosfera è arricchita da concerti e spettacoli che animano le serate, rendendo il mercatino non solo un luogo di acquisti ma un evento da vivere.

Ogni bancarella e ogni angolo del mercatino offrono qualcosa di diverso, rendendo l’esperienza unica e indimenticabile.

Leiden e le sue bellezze natalizie

Oltre al mercatino galleggiante e alla pista di pattinaggio, Leiden ha molto altro da offrire durante il periodo natalizio. Passeggiando per la città, potrai ammirare le case affacciate sui canali, decorate con luci che rendono l’atmosfera ancora più affascinante. Una delle attrazioni principali è la piazza Hooglandse Kerkplein, dove svetta un imponente albero di Natale. Qui puoi scrivere un desiderio su un bigliettino e appenderlo all’albero, partecipando a una tradizione che coinvolge sia residenti che visitatori.





Se hai tempo, approfitta della visita per esplorare i musei della città, come il Museum of Antiquities e il Museum of Ethnology, che raccontano la storia e la cultura della regione. Oppure, concediti una passeggiata lungo i canali, fermandoti in uno dei caffè tipici per gustare un tè caldo e rilassarti in questo ambiente accogliente e autentico.

Come raggiungere Leiden da Amsterdam

Raggiungere Leiden è semplice e rapido. Se sei ad Amsterdam, puoi prendere il treno e arrivare a destinazione in meno di mezz’ora. In alternativa, puoi optare per un’auto, ma il treno resta la soluzione più comoda per evitare il traffico natalizio.

Una volta giunto a Leiden, troverai una città facilmente esplorabile a piedi o in bicicletta, ideale per goderti ogni angolo senza fretta. Ogni angolo della città nasconde una sorpresa, e girare senza una meta precisa può rivelarsi la scelta migliore per scoprire negozi di artigianato, caffè accoglienti e scorci mozzafiato sui canali.

Leiden offre una delle esperienze natalizie più particolari d’Europa, unendo la tradizione dei mercatini di Natale con il fascino di un contesto galleggiante unico al mondo. Questo evento ti permetterà di vivere un Avvento incantato, lontano dal caos delle grandi città ma comunque a pochi passi dalla capitale. Preparati a un Natale unico e suggestivo che ti lascerà un ricordo indelebile: Leiden ti accoglierà con il calore e la magia delle sue acque, rendendo il tuo Natale davvero speciale.

Foto © Stock.adobe