Cosa fare e vedere a Castiglione del Lago: il gioiello umbro

Se stai cercando un posto incantevole immerso nella natura e nella storia, Castiglione del Lago è la meta perfetta. Situato sulle sponde del Lago Trasimeno, questo affascinante borgo umbro ti offrirà panorami mozzafiato, monumenti storici e una cultura ricca di tradizioni. Scopri tutte le meraviglie che ti aspettano in questo angolo di Umbria.

Castiglione del Lago è uno dei borghi più belli d’Italia, noto non solo per la sua posizione pittoresca, ma anche per il suo patrimonio storico e artistico. Questo piccolo gioiello umbro ti permette di vivere un’esperienza unica, tra fortificazioni medievali, palazzi rinascimentali e chiese secolari. Pronto per esplorarlo? Ecco tutto ciò che puoi vedere e fare in questo borgo straordinario.

Un viaggio nella storia di Castiglione del Lago

Castiglione del Lago, con i suoi paesaggi mozzafiato e il suo patrimonio storico, ti immerge in un’atmosfera d’altri tempi. La sua storia antica è evidente ad ogni angolo, con fortificazioni medievali, chiese barocche e splendide strutture rinascimentali. Il borgo sorge sulla sponda occidentale del Lago Trasimeno, un tempo isola etrusca, e il suo territorio si estende fino ai confini con la Toscana, regalando vedute spettacolari su colline e uliveti.

Una delle attrazioni più iconiche del borgo è la Rocca del Leone, una maestosa fortezza medievale che domina il paesaggio. Questa struttura, costruita nel XII secolo, offre una vista panoramica incredibile su tutto il lago e i dintorni. La rocca include quattro torri di difesa e una torre triangolare alta 40 metri, che la rendono una delle fortificazioni più impressionanti della regione. Un camminamento coperto collega la rocca al Palazzo della Corgna, un altro tesoro di Castiglione del Lago. Questo palazzo rinascimentale fu costruito per la famiglia Corgna nel XVI secolo e ospita oggi un museo con splendidi affreschi realizzati da Pomarancio e dai suoi allievi.

Oltre a queste attrazioni storiche, potrai esplorare le antiche porte d’accesso al borgo: Porta Perugina, Porta Fiorentina e Porta Senese. Queste porte ti conducono attraverso vicoli affascinanti e percorsi panoramici che costeggiano le mura della Rocca del Leone, offrendo scorci pittoreschi e angoli nascosti di rara bellezza.

La magia del Palazzo della Corgna

Il Palazzo della Corgna è una delle meraviglie architettoniche di Castiglione del Lago. Costruito a partire dal 1563 per la famiglia Corgna, il palazzo serviva come residenza estiva e luogo di svago. Oggi è un museo che conserva intatte molte delle sue sale, riccamente decorate con affreschi rinascimentali. Al primo piano potrai ammirare le opere realizzate da Pomarancio e dalla sua scuola, in particolare nelle otto stanze affrescate tra il 1574 e il 1590. Queste stanze raccontano episodi mitologici, biblici e storici, offrendo un vero e proprio viaggio nell’arte del Rinascimento.

Un elemento distintivo del Palazzo è il camminamento che lo collega alla Rocca del Leone. Questo passaggio coperto offre una vista impareggiabile sul Lago Trasimeno, rendendo la tua visita non solo culturale, ma anche panoramica. Attraversare queste stanze affrescate ti farà immergere in un’atmosfera senza tempo, dove arte e storia si incontrano.

Le chiese di Castiglione del Lago: un patrimonio di fede e arte

A Castiglione del Lago non mancano certo le chiese, veri e propri scrigni d’arte e spiritualità. Una delle più importanti è la Chiesa di Santa Maria Maddalena, risalente alla metà dell’Ottocento. Questa chiesa è caratterizzata da una splendida cupola in stile neoclassico e custodisce al suo interno una pala d’altare del Cinquecento, attribuita a Eusebio da San Giorgio, discepolo del celebre Perugino. La Chiesa di San Domenico di Guzman, invece, fu costruita nel 1638 su richiesta del duca Fulvio Alessandro della Corgna, in segno di ringraziamento per la guarigione miracolosa della moglie Eleonora. All’interno, potrai ammirare un controsoffitto ligneo a cassettoni e un dipinto della Madonna con Bambino e San Domenico.

Le porte di accesso e il percorso panoramico

Per entrare a Castiglione del Lago, attraverserai una delle sue tre porte storiche. Porta Perugina, del XII secolo, è la più antica, mentre Porta Fiorentina risale al XVI secolo. La Porta Senese, pur avendo origini medievali, è stata ricostruita nel Novecento. Da ogni porta si diparte un percorso panoramico che ti conduce lungo il Poggio Olivato, permettendoti di camminare sotto le mura della Rocca del Leone. Questa passeggiata ti regalerà una prospettiva unica sulla campagna umbra, con vista sul Lago Trasimeno e sulle colline circostanti, ideale per chi ama esplorare a piedi e godersi la tranquillità del luogo.

Come arrivare nella bella Castiglione del Lago

Castiglione del Lago è facilmente raggiungibile sia in auto che in treno. Se preferisci viaggiare in auto, puoi percorrere l’autostrada A1 fino a Fabro o Bettolle, seguendo poi le indicazioni per Perugia e il Lago Trasimeno. Un’altra opzione è la superstrada E7, che passa per Perugia e ti conduce direttamente al borgo. Se viaggi in treno, puoi scendere alla fermata di Castiglione del Lago oppure optare per le più servite stazioni di Chiusi o Terontola, da cui potrai proseguire con mezzi locali.

Indipendentemente dal mezzo che sceglierai, una volta arrivato, ti aspetta un’esperienza indimenticabile in uno dei borghi più affascinanti d’Italia, dove arte, storia e natura si fondono in un connubio perfetto.

foto © stock.adobe