Mamma impegnata? 5 consigli che funzionano per mantenere l’ordine in casa per tutto l’autunno

L’autunno è arrivato e, con esso, una nuova serie di sfide per ogni mamma indaffarata. Gestire la casa, organizzare le attività dei figli e mantenere l’ordine possono diventare missioni complicate. Ecco cinque consigli che ti aiuteranno a restare in controllo per tutto l’autunno.

Sei una mamma impegnata e cerchi dei trucchi pratici per mantenere la casa organizzata? In questo articolo troverai consigli che funzionano davvero per affrontare l’autunno senza stress.

L’importanza di essere organizzata in autunno

L’autunno segna l’inizio di nuove routine, tra il rientro a scuola, le attività extrascolastiche e le prime festività in arrivo. Se sei una mamma con tre figli, il caos può diventare inevitabile. Avere un piano organizzativo ti permette non solo di mantenere la calma, ma anche di gestire in modo efficace il flusso continuo di impegni.

Essere organizzata non significa solo avere la casa in ordine, ma anche mantenere il controllo della tua vita familiare. Pianificare con cura e adottare alcune strategie chiave può semplificare notevolmente la tua routine quotidiana. Di seguito troverai cinque suggerimenti pratici che ti aiuteranno a trasformare il tuo autunno in una stagione di serenità.

Usa le etichette per organizzare tutto

Un trucco semplice, ma estremamente efficace, è l’uso di etichette e adesivi con nomi. Se hai tre bambini, sai quanto può essere facile perdere oggetti tra libri, zaini e vestiti. Le etichette con i nomi dei tuoi figli ti permettono di tenere tutto sotto controllo. Puoi etichettare le borse, i libri di scuola, le bottiglie d’acqua, le scarpe e persino i vestiti.

Questo ti aiuterà a risparmiare tempo e ridurre lo stress quando arriva il momento di prepararsi la mattina o di uscire per un’attività scolastica. Investire in un’etichettatrice può risultare utile anche per organizzare altri spazi della casa, come la cucina o l’armadio. Inoltre, se hai bambini piccoli, puoi rendere questo processo divertente coinvolgendoli nella creazione delle etichette, scegliendo insieme colori e disegni.

Etichettare tutto non è solo un modo per mantenere l’ordine, ma anche per insegnare ai tuoi figli la responsabilità. Sapranno subito dove trovare i loro oggetti e saranno più propensi a prendersi cura di essi.

Ordina le scarpe per ogni membro della famiglia

Una delle maggiori fonti di disordine in una casa con bambini è l’accumulo di scarpe sparse ovunque. Quando ci sono tre bambini che corrono in giro, le scarpe possono trasformarsi in un vero incubo. Una soluzione è creare un sistema di organizzazione delle scarpe per ciascun membro della famiglia.

Ogni persona dovrebbe avere un proprio spazio dedicato alle scarpe. Puoi utilizzare rastrelliere per scarpe o contenitori appositi. Se preferisci una soluzione più creativa, puoi realizzare una panca con contenitori per scarpe fai da te, magari con i nomi dei tuoi figli scritti sopra.

Una volta impostato il sistema, è fondamentale che tu coinvolga i tuoi figli nel mantenerlo. Insegnagli a rimettere le scarpe al loro posto quando rientrano a casa. Questo non solo ti aiuterà a mantenere l’ordine, ma insegnerà anche ai tuoi bambini l’importanza di essere organizzati.

Pianifica tutto nel calendario familiare

Un altro strumento indispensabile per ogni mamma impegnata è un calendario ben organizzato. Avere un calendario condiviso per tutta la famiglia ti permetterà di visualizzare tutte le attività, gli impegni e gli eventi in un unico posto. Questo ti aiuterà a gestire sia la tua agenda lavorativa che quella scolastica dei tuoi figli.

Inizia sincronizzando gli impegni scolastici (giorni di festa, riunioni, appuntamenti) con i tuoi. Puoi utilizzare un calendario cartaceo, ma le versioni elettroniche, come quelle sul telefono, offrono il vantaggio delle notifiche. Questo ti permetterà di avere tutto sotto controllo senza la preoccupazione di dimenticare nulla.

Il segreto è aggiornare il calendario regolarmente e farlo diventare il centro di comando familiare. Coinvolgi anche gli altri membri della famiglia, in modo che tutti possano aggiungere i propri impegni e pianificare insieme.

Sbarazzati del vecchio per fare spazio al nuovo

Ogni anno scolastico porta con sé una marea di nuovi progetti, documenti e lavoretti dei bambini. Per evitare che tutto si accumuli e crei disordine, è importante fare una pulizia regolare. Scansiona o distruggi i vecchi documenti e lascia spazio alle novità. Non tutti i progetti scolastici devono essere conservati. Se vuoi mantenere un ricordo di qualche lavoro speciale, puoi scansionarlo o fotografarlo.

Scegli con cura cosa vale davvero la pena tenere e ricicla o distruggi il resto. Questo approccio ti aiuterà a evitare l’accumulo di carta e oggetti inutili, rendendo la casa più ordinata e facile da gestire.

Acquista in anticipo per affrontare meglio l’autunno

Quando si è mamme, è sempre meglio lavorare con un po’ di anticipo. Acquistare articoli stagionali qualche mese prima ti permetterà di risparmiare tempo e denaro, specialmente per occasioni come Halloween, Natale o compleanni. Non aspettare l’ultimo momento per comprare decorazioni o regali: pianifica in anticipo e approfitta delle offerte fuori stagione.

Questo ti eviterà di dover fare shopping di fretta e di dover portare con te i bambini, rischiando di spendere di più per assecondare i loro desideri improvvisi. Preparati con largo anticipo e riserva uno spazio segreto in casa per nascondere i tuoi acquisti fino al momento giusto.

Essere una mamma impegnata non significa dover rinunciare all’ordine e all’organizzazione. Con questi cinque consigli pratici, potrai affrontare l’autunno con serenità, mantenendo la casa in ordine e gestendo al meglio gli impegni quotidiani. Ricorda che il segreto è pianificare in anticipo e coinvolgere i tuoi figli nel mantenere l’organizzazione. Così facendo, l’autunno sarà una stagione molto più tranquilla e gestibile.

foto © stock.adobe