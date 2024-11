Le piante aromatiche in inverno: i trucchi per non farle soffrire il freddo

Le piante aromatiche, profumate e ricche di proprietà, sono compagne essenziali della cucina e del giardino. Ma come proteggerle dal freddo e farle sopravvivere all’inverno?





Curare le piante aromatiche in inverno è una sfida che può essere facilmente superata con alcuni semplici accorgimenti. Le piante come basilico, rosmarino e lavanda richiedono attenzioni specifiche durante la stagione fredda, per continuare a crescere sane e rigogliose.

Durante l’inverno, le piante aromatiche vanno protette dalle basse temperature e dalle intemperie. Alcune specie, come il rosmarino e il prezzemolo, sono più resistenti al freddo, mentre altre, come il basilico e il timo, hanno bisogno di maggiori cure per sopravvivere. In questo articolo, troverai le indicazioni specifiche per prenderti cura delle principali piante aromatiche, garantendo loro un’invernata tranquilla.

Le piante aromatiche più resistenti: rosmarino, prezzemolo e salvia





Molte piante aromatiche, come il rosmarino, il prezzemolo e la salvia, sopportano bene il freddo e possono restare all’aperto anche nelle giornate più rigide. Tuttavia, anche per queste piante è necessario prendere qualche precauzione.

Il rosmarino è una pianta molto resistente che non teme le temperature basse. Grazie alle sue proprietà, può essere tranquillamente lasciato all’esterno in inverno. Se qualche fogliolina dovesse gelare, ti basta tagliarla via all’inizio della primavera per favorire la crescita di nuovi germogli. Il rosmarino, oltre a regalare un profumo intenso e inconfondibile, ha anche il pregio di tenere lontani alcuni insetti, rendendolo ideale sia in cucina che come pianta ornamentale.

Il prezzemolo, come il rosmarino, può resistere al freddo, ma se le temperature scendono sotto i 5 °C è consigliabile coprirlo con un telo traspirante o, se possibile, portarlo al chiuso. La raccolta delle foglie di prezzemolo dovrebbe essere sospesa in pieno inverno, di solito da dicembre a marzo, per permettere alla pianta di rimanere in buona salute e riprendersi con l’arrivo della primavera.





Anche la salvia è una pianta che non richiede molte attenzioni. Tuttavia, è importante che sia riparata dal vento e dagli spifferi, poiché questi possono causare un ingiallimento delle foglie. Se il terreno gela per il freddo eccessivo, porta la pianta all’interno oppure coprila con un telo traspirante.

Piante aromatiche più delicate: basilico, timo e menta

Per alcune piante aromatiche, invece, l’inverno rappresenta una vera sfida. Il basilico, il timo e la menta richiedono attenzioni particolari per poter sopravvivere e prosperare nella stagione fredda.





Il basilico non sopporta il freddo e deve essere portato all’interno prima dell’arrivo dell’inverno. Posizionalo su un davanzale soleggiato, poiché ha bisogno di molta luce. In molti preferiscono sradicare la pianta e conservare le foglie congelandole, in modo da poterle utilizzare anche in inverno. Se scegli di tenere la pianta, ricordati che va innaffiata con moderazione: è sufficiente che il terreno resti leggermente umido.

Il timo è un’altra pianta sensibile alle basse temperature e tende a perdere le foglie durante l’inverno. Per proteggere il timo, spostalo in un luogo riparato, come un balcone coperto, oppure portalo all’interno di casa. Con l’arrivo della primavera, vedrai che il timo tornerà rigoglioso e verde.





La menta tende a perdere le foglie in inverno, ma è un fenomeno naturale. Se il freddo è particolarmente intenso, copri la pianta con un telo o portala all’interno, su un davanzale assolato. In autunno e inverno, riduci le innaffiature al minimo, poiché la menta richiede meno acqua in queste stagioni.

Protezione extra per lavanda, alloro e origano

Alcune piante aromatiche possono essere coltivate all’aperto tutto l’anno, ma necessitano di una protezione extra contro il freddo intenso e il gelo. Ecco come prenderti cura di lavanda, alloro e origano durante l’inverno.

La lavanda è una pianta molto resistente, ma è importante evitare i ristagni d’acqua che potrebbero danneggiarla. Posizionala in un punto riparato dalle piogge e ricordati di potarla a fine marzo e settembre. La lavanda non teme il freddo, ma se esposta a troppe intemperie potrebbe perdere vitalità.

L’alloro, che ha un profumo intenso e un aspetto elegante, può sopportare il freddo, ma è importante limitare le innaffiature in inverno, specialmente se le temperature scendono sotto i 7 °C. Se il terreno gela, considera di portare l’alloro in un luogo riparato o al chiuso per evitare danni alle radici.

L’origano è una pianta che prospera con il caldo e la luce, quindi durante l’inverno è meglio portarlo all’interno, su un davanzale luminoso. Se decidi di lasciarlo all’aperto, posizionalo in un luogo riparato, lontano dal vento e dalle gelate.

Altri consigli pratici per proteggere le piante aromatiche

Prendersi cura delle piante aromatiche in inverno può sembrare complicato, ma con pochi accorgimenti è possibile assicurare che superino la stagione fredda senza problemi. Ecco alcuni consigli utili per mantenerle in buona salute:

Usa teli traspiranti : questi teli permettono alla pianta di respirare, evitando ristagni di umidità che potrebbero favorire lo sviluppo di muffe.

: questi teli permettono alla pianta di respirare, evitando ristagni di umidità che potrebbero favorire lo sviluppo di muffe. Riduci le innaffiature : in inverno, la maggior parte delle piante aromatiche ha bisogno di meno acqua. Verifica che il terreno resti leggermente umido ma evita di bagnarlo eccessivamente.

: in inverno, la maggior parte delle piante aromatiche ha bisogno di meno acqua. Verifica che il terreno resti leggermente umido ma evita di bagnarlo eccessivamente. Sposta le piante in casa : se possibile, porta le piante più delicate all’interno, soprattutto quelle che soffrono il freddo come il basilico e il timo.

: se possibile, porta le piante più delicate all’interno, soprattutto quelle che soffrono il freddo come il basilico e il timo. Controlla regolarmente le foglie e il terreno: assicurati che non ci siano foglie ingiallite o marcescenti e che il terreno sia ben drenato, evitando così il ristagno d’acqua.

Preparati alla primavera: cosa fare a fine inverno

Con l’arrivo della primavera, le tue piante aromatiche torneranno a crescere rigogliose. Per favorire questo processo, ci sono alcuni semplici passi che puoi compiere a fine inverno.

Quando le temperature iniziano a salire, rimuovi eventuali teli protettivi e inizia ad aumentare gradualmente le innaffiature. Pota le piante aromatiche come rosmarino e lavanda, eliminando le foglie secche o gelate, per stimolare la crescita di nuovi germogli.

Foto © Stock.adobe