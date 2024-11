Ciclamino: le specie profumate che potrebbero sorprenderti

Il Ciclamino è una pianta che incanta per la sua bellezza e per i suoi colori vivaci, ma pochi sanno che alcune varietà sono anche profumate. Scopri quali specie possono riempire di fragranza la tua casa.





Il Ciclamino è spesso considerato una pianta dal profumo assente, ma alcune varietà emettono note delicate e inaspettate, simili a quelle dei fiori di bosco. Scoprire le specie profumate di Ciclamino è un viaggio in un mondo di fragranze che sanno stupire.

La magia del ciclamino e il suo profumo nascosto

Il Ciclamino è una pianta amata non solo per i suoi fiori dai colori brillanti, ma anche per le sue proprietà legate alla tradizione popolare, che la considera capace di allontanare le energie negative. I suoi fiori non solo donano vivacità a giardini e balconi, ma in alcuni casi, grazie a determinate varietà, regalano anche un delicato profumo.





Di solito, questa pianta non ha una fragranza particolarmente intensa come la rosa o il gelsomino, ma alcune specie selezionate si distinguono proprio per la loro capacità di rilasciare aromi tenui e suggestivi. Che si tratti di un leggero profumo simile al mughetto o di una nota dolce, conoscere le varietà più profumate può aggiungere un tocco speciale alla tua esperienza con il Ciclamino.

Ciclamino delle Alpi: il profumo del bosco

Una delle varietà più profumate è senza dubbio il Ciclamino delle Alpi (Cyclamen Purpurascens), una specie che emana una fragranza delicata, simile al mughetto, con note erbacee e leggermente legnose. Questa pianta, diffusa soprattutto in montagna e nelle regioni fresche, è facile da riconoscere grazie alle sue foglie verde scuro con venature argentate. I fiori del Ciclamino delle Alpi sono piccoli, di colore rosa-violaceo, e possono essere coltivati sia in vaso che in giardino.

Se desideri una pianta che profumi di natura selvaggia e che regali una sensazione di freschezza tipica dei boschi, questa specie fa al caso tuo. Tuttavia, la sua fragranza non è particolarmente persistente: ti accorgerai che, con il tempo, il tuo olfatto si abituerà all’odore, rendendolo meno percettibile. È ideale, quindi, portare la pianta in casa solo per qualche ora, soprattutto durante la fioritura, per goderne al massimo la delicata fragranza.





Ciclamino persicum: un tocco di dolcezza

Un’altra specie che merita attenzione è il Ciclamino Persicum o ciclamino di Persia, molto diffuso e riconoscibile per i suoi fiori dai petali arrotondati. Il profumo di questa varietà è dolce e lievemente simile a quello della rosa. Anche se meno intenso rispetto al Ciclamino delle Alpi, è comunque apprezzabile, soprattutto se coltivato in un ambiente chiuso o in una veranda.

Caratteristiche principali del ciclamino persicum:





Profumo delicato, con note che ricordano la rosa

Fiori singoli con petali arrotondati

Tende a crescere rapidamente, per cui il bulbo va ripiantato man mano che aumenta di dimensioni

Il Ciclamino Persicum è perfetto per coloro che amano i fiori dal profumo lieve e dolce, da godere magari durante una serata tranquilla in salotto.

Ciclamino primaverile e ciclamino hederifolium

Altre varietà che possono sorprendere sono il Ciclamino Primaverile (Cyclamen Repandum) e il Ciclamino Hederifolium, entrambe specie dall’aspetto particolare ma con profumi che variano molto. Mentre il Ciclamino Primaverile, come suggerisce il nome, fiorisce in primavera e regala un odore leggero, quasi acquoso, il Ciclamino Hederifolium generalmente è inodore. Quest’ultimo, però, presenta foglie eleganti e fiori in varie tonalità di rosa, che lo rendono perfetto per decorare senza invadere l’ambiente con fragranze.





Perché non tutti i ciclamini profumano?

Non tutte le specie e varietà di Ciclamino emanano profumo. Le ragioni sono diverse, tra cui il fatto che molte varietà di Ciclamino in commercio sono ibridi creati dai vivaisti. Alcuni di questi hanno sviluppato una fragranza delicata, mentre altri, con il tempo, l’hanno persa. Inoltre, nella profumeria moderna, l’essenza del ciclamino viene talvolta ricreata artificialmente o estratta distruggendo i petali, il che non riflette il profumo reale della pianta stessa.

Le varie specie e la loro fragranza

Ecco un riepilogo delle specie di Ciclamino più conosciute per il loro profumo e delle loro caratteristiche principali:

Ciclamino delle Alpi (Cyclamen Purpurascens) : profumo simile al mughetto, fiori rosa violacei, foglie verde scuro con venature argentee.

: profumo simile al mughetto, fiori rosa violacei, foglie verde scuro con venature argentee. Ciclamino Persicum : fragranza dolce, simile alla rosa, fiori singoli con petali arrotondati.

: fragranza dolce, simile alla rosa, fiori singoli con petali arrotondati. Ciclamino Primaverile (Cyclamen Repandum) : profumo debole e acquoso, fioritura primaverile, foglie larghe e triangolari.

: profumo debole e acquoso, fioritura primaverile, foglie larghe e triangolari. Ciclamino Hederifolium: generalmente inodore, ma alcune varietà ibride possono emanare una leggera fragranza dolciastra.

Queste varietà di Ciclamino possono arricchire i tuoi spazi verdi con colori vivaci e, in alcuni casi, anche con profumi delicati e rilassanti.

Scegliere la varietà giusta per il tuo ambiente

Quando scegli un Ciclamino, considera l’ambiente in cui vuoi posizionarlo. Se desideri una pianta profumata, il Ciclamino delle Alpi è ideale per ambienti chiusi come il salotto, mentre il Ciclamino Persicum può essere collocato sia all’interno che all’esterno, grazie alla sua versatilità e alla sua fragranza dolce ma discreta.

Inoltre, ricordati che il Ciclamino Primaverile è perfetto per chi cerca una pianta da giardino con una fioritura primaverile, e il Ciclamino Hederifolium, grazie ai suoi fiori resistenti, è ottimo per creare angoli suggestivi anche in ambienti esterni senza particolari necessità di profumo.

