Weekend green da Lidl: decorazioni, Stella di Natale e altre piante a partire da 1,99€

Vuoi dare un tocco di freschezza e colore alla tua casa in vista delle feste? Lidl propone un weekend speciale dedicato al verde, con una selezione di piante e decorazioni natalizie a prezzi davvero imbattibili. Scopri tutte le offerte disponibili a partire dal 28 novembre 2024!





Se sei alla ricerca di un modo semplice ed economico per arricchire la tua casa con dettagli naturali e decorazioni natalizie, il “Weekend green” di Lidl è l’occasione perfetta per te. Le piante sono protagoniste assolute di questa iniziativa, con una gamma di proposte che include le tradizionali Stelle di Natale, gli eleganti Abeti al vaso e le raffinate Rose di Natale. A partire da soli 1,99€, puoi trasformare il tuo spazio in un ambiente accogliente e festivo.

Inoltre, non mancano accessori per completare la tua decorazione natalizia: dalle ghirlande dell’avvento ai vasi in ceramica a tema, Lidl offre tutto ciò di cui hai bisogno per entrare nello spirito natalizio. Questa iniziativa non solo ti permette di decorare la casa in modo economico, ma anche di farlo con stile e attenzione al dettaglio.





Approfittare delle offerte di Lidl è semplice e veloce: basta recarsi in negozio dal 28 novembre per trovare tutte le piante e gli accessori disponibili. Scopriamo insieme tutte le proposte di questo weekend all’insegna del green.

Le piante del weekend Lidl: Stella di Natale e altre piante a partire da 1,99€

La proposta di Lidl si concentra su una selezione accurata di piante e accessori perfetti per arricchire la tua casa in vista delle festività. La Stella di Natale, disponibile al vaso a soli 3,99€, è una delle scelte più amate: con i suoi colori vibranti, riesce a creare immediatamente un’atmosfera calda e accogliente.

Per chi desidera una decorazione più sobria ma altrettanto elegante, ci sono le Mini Stelle di Natale a soli 1,99€ al vaso. Sono ideali per piccoli spazi o per comporre originali centrotavola. Se invece vuoi un elemento che richiami il fascino della natura invernale, non perdere la Rosa di Natale: questa pianta, proposta a 3,99€ al vaso, aggiunge un tocco di raffinatezza al tuo ambiente.





Gli Abeti al vaso, disponibili a 6,49€, sono un’ottima soluzione per chi cerca un’alternativa al classico albero di Natale. Compatti e facili da decorare, si adattano perfettamente anche agli spazi più piccoli.

Non dimenticare di dare il giusto risalto alle tue piante con i vasi in ceramica a tema natalizio, proposti a soli 2,99€ alla confezione. Questi dettagli fanno la differenza e completano la tua decorazione in modo armonioso.





Non solo piante questo weekend da Lidl

Oltre alle piante, Lidl offre una selezione di decorazioni che rendono unico ogni angolo della tua casa. Ecco alcune proposte da non perdere:

Per creare l’atmosfera natalizia giusta, non c’è niente di meglio delle ghirlande dell’avvento. Questi accessori decorativi, disponibili a 12,99€ alla confezione, sono perfetti per adornare la tavola, il camino o qualsiasi altra superficie della tua casa. Se preferisci qualcosa di più discreto, puoi optare per le ghirlande da porta a soli 9,99€ alla confezione.





Questa selezione ti permette di scegliere tra diverse soluzioni decorative, tutte pensate per soddisfare gusti ed esigenze differenti.

Il Weekend green di Lidl è una straordinaria occasione per dare un tocco speciale alla tua casa durante le festività. Con piante a partire da soli 1,99€ e accessori decorativi eleganti e accessibili, puoi trasformare ogni ambiente in uno spazio accogliente e festivo. Non lasciarti sfuggire queste offerte: visita il tuo punto vendita Lidl di fiducia a partire dal 28 novembre e immergiti nell’atmosfera natalizia!