Weekend green da Lidl: alocasia, ciclamino e altre piante autunnali

Se stai cercando il modo perfetto per trasformare il tuo spazio domestico con un tocco verde, questo weekend da Lidl ti aspetta con una fantastica selezione di piante autunnali. Tra piante da interno e da esterno, ce n’è per tutti i gusti e le esigenze.

Le piante non sono solo decorative, ma possono anche migliorare la qualità dell’aria e rendere l’ambiente più accogliente. Scopri di seguito tutto ciò che puoi trovare in offerta da Lidl per il tuo angolo green.

Un’occasione da non perdere per gli amanti del verde

Questo fine settimana, Lidl offre una gamma variegata di piante che si adattano a diversi spazi e ambienti. Se hai sempre sognato di arricchire il tuo appartamento o balcone con un po’ di verde, è il momento giusto per agire. Dalle piante che richiedono poca manutenzione, perfette per chi ha poco tempo o non è un esperto giardiniere, a quelle che necessitano di un po’ più di cura, Lidl ti propone piante adatte a ogni stile di vita. Continua a leggere per scoprire tutte le offerte e come poter portare a casa una piccola oasi verde.

Piante resistenti e facili da curare

Lidl ha pensato a tutti, anche a chi non ha il pollice verde! La selezione di piante “easy-care” comprende varietà che richiedono poca attenzione, ma offrono tanto in termini estetici. Ad esempio, tra le offerte spiccano piante come il Ficus Ginseng, la Sanseveria Futura e la Yucca, tutte disponibili in vasi dal diametro di 12 cm e alte circa 40 cm. Queste piante sono ideali per ambienti poco luminosi e hanno bisogno di essere annaffiate con moderazione, rendendole perfette per chi vive in appartamenti o luoghi dove la luce naturale scarseggia.

La Beaucarnea Recurvata, conosciuta anche come “pianta piede di elefante”, è un’altra opzione interessante per chi desidera una pianta di grande effetto visivo ma che richiede pochissima acqua. A un prezzo davvero competitivo, puoi dare un tocco esotico alla tua casa senza troppo impegno.

Bellezza e colore per i tuoi spazi interni ed esterni

Se invece desideri una pianta che aggiunga colore e vivacità ai tuoi spazi, Lidl ti offre una vasta gamma di piante fiorite e decorative. Un esempio è il Ciclamino, una delle piante autunnali per eccellenza, perfetta per ambienti luminosi e disponibile in vasi dal diametro di 10,5 cm. Questa pianta, che raggiunge un’altezza di 22 cm, richiede annaffiature regolari, ma ripaga con i suoi fiori delicati e colorati.

Per chi preferisce piante da esterno, il Crisantemo è una scelta ideale. Disponibile in vasi da 12 cm, può raggiungere un’altezza di 30 cm e richiede poca acqua. Grazie alla sua versatilità, può essere collocato sia all’interno che all’esterno della tua casa, illuminando il giardino o il balcone con i suoi vivaci fiori.

Un tocco di classe con piante in vaso di ceramica

Se cerchi qualcosa di più raffinato, Lidl propone anche delle bellissime piante in vasi di ceramica, perfette per arredare con stile. Tra queste trovi la Sanseveria trifasciata ‘Superba’, la Strelitzia reginae e il Ficus lyrata ‘Bambino’. Queste piante, con vasi dal diametro di 15 cm e un’altezza compresa tra i 35 e i 40 cm, richiedono poca acqua e sono perfette per ambienti poco luminosi.

Grazie al vaso decorativo, queste piante sono pronte per essere esposte senza bisogno di ulteriori accessori, trasformando immediatamente qualsiasi stanza in un ambiente elegante e accogliente. A un prezzo di soli 9,99 €, sono un vero affare per chi vuole aggiungere un tocco di design alla propria casa.

Piante che esprimono la stagione autunnale

Oltre alle classiche piante verdi, Lidl offre anche una selezione di piante stagionali perfette per l’autunno. Tra queste, spicca la Calluna Vulgaris, disponibile in diverse tonalità di rosso, rosa e lilla. Con un’altezza di circa 28 cm e disponibile in vasi da 12 cm, questa pianta da esterno richiede annaffiature abbondanti e ama gli ambienti luminosi. Perfetta per decorare terrazzi e balconi, la Calluna è una pianta robusta che regala splendidi colori per tutta la stagione.

Non mancano nemmeno proposte più ricercate, come l’Alocasia in vaso di ceramica, che con la sua altezza di 30-35 cm e le sue grandi foglie verdi aggiunge un tocco tropicale agli interni. Questa pianta necessita di annaffiature regolari ed è ideale per ambienti luminosi.

Non perdere l’occasione di fare il pieno di verde questo weekend da Lidl. Che tu stia cercando una pianta decorativa per interni o una robusta pianta da esterno, le opzioni non mancano. Con prezzi che partono da soli 1,99 €, è il momento perfetto per investire in una pianta che possa abbellire la tua casa o il tuo giardino durante la stagione autunnale.

Foto copertina © Proxima Studio – Stock.adobe