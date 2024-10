Piante e fiori in promozione da Lidl: scopri tutte le offerte a partire dal 14 ottobre

Se sei alla ricerca di piante e fiori per abbellire la tua casa o il tuo giardino, Lidl ha preparato una serie di offerte imperdibili. A partire dal 14 ottobre, potrai trovare una vasta gamma di piante fiorite, orchidee, cactus, e molto altro a prezzi davvero competitivi.

Con una varietà di piante da interno e mazzi di fiori in promozione, Lidl ti offre la possibilità di rendere il tuo ambiente più verde e accogliente senza spendere una fortuna.

Un autunno verde con le offerte Lidl

A partire dal 14 ottobre, Lidl ha in serbo per te una selezione di piante e fiori che soddisferanno ogni tuo desiderio di verde. Che tu stia cercando una pianta tropicale per dare un tocco esotico alla tua casa, oppure un mazzo di rose fresche per una speciale occasione, troverai sicuramente ciò che fa per te. Le piante fiorite proposte sono adatte sia per interni che per esterni, e molte di esse richiedono pochissime cure, perfette per chi non ha il pollice verde ma ama comunque avere un tocco di natura in casa. Scopriamo nel dettaglio le offerte disponibili e come puoi prenderti cura delle tue nuove piante.

Piante da interno in offerta da Lidl

La selezione di piante da interno di Lidl è davvero ampia e include varietà che non solo aggiungeranno bellezza alla tua casa, ma sono anche facili da curare. Potrai scegliere tra piante come il Ficus mix, il ciclamino e le orchidee colorate, che donano un’esplosione di colore e freschezza agli ambienti. Il Ficus mix, ad esempio, è alto 80 cm e richiede solo di essere annaffiato regolarmente, rendendolo perfetto per chi desidera una pianta vistosa e di facile gestione.

Tra le altre opzioni, trovi anche il Mini Phalaenopsis, una varietà di orchidea che non solo è elegante, ma anche estremamente facile da mantenere in vita. Le piante proposte, come la Guzmania o la Vriesea, sono adatte a chi desidera un tocco esotico senza il bisogno di troppa luce o acqua. Le loro dimensioni compatte le rendono ideali anche per spazi più piccoli come uffici o angoli del soggiorno.

Fiori e composizioni floreali da Lidl

Se sei più interessato ai fiori freschi e alle composizioni floreali, Lidl ha pensato anche a te. I mazzi di rose proposti in filiale, per esempio, sono perfetti per arricchire la tua casa o per un regalo speciale. Un mazzo di dieci rose, alto 40 cm, è disponibile a un prezzo imbattibile di 2,99 €.

Ma non è tutto: Lidl offre anche composizioni di cactus, una scelta perfetta per chi preferisce piante che richiedono poca cura. Le composizioni di cactus sono adatte per interni luminosi e necessitano di pochissima acqua, rendendole ideali per chi ha uno stile di vita frenetico ma non vuole rinunciare a un tocco di verde in casa. Queste piante grasse hanno un’estetica unica e si adattano perfettamente a diversi stili di arredamento, dal minimalista al rustico.

Ecco le piante e fiori in promozione da Lidl:

Piantine fiorite : Phalaenopsis, Anthurium, Guzmania, e Tillandsia (3,49 € al vaso).

: Phalaenopsis, Anthurium, Guzmania, e Tillandsia (3,49 € al vaso). Vriesea o Guzmania : Disponibili in vari colori, perfette per interni poco luminosi (5,99 € al vaso).

: Disponibili in vari colori, perfette per interni poco luminosi (5,99 € al vaso). Ficus mix : Un’opzione elegante per interni luminosi (6,99 € al vaso).

: Un’opzione elegante per interni luminosi (6,99 € al vaso). Ciclamino : Ideale per ambienti poco luminosi (2,29 € al vaso).

: Ideale per ambienti poco luminosi (2,29 € al vaso). Orchidee colorate : Perfette sia per interni che per esterni (7,99 € al vaso).

: Perfette sia per interni che per esterni (7,99 € al vaso). Composizioni di cactus : Facili da curare, ideali per chi ama le piante grasse (4,99 € al vaso).

: Facili da curare, ideali per chi ama le piante grasse (4,99 € al vaso). Mazzi di rose: 10 rose fresche per un tocco di eleganza in casa (2,99 € al mazzo).

Questa vasta gamma di piante e fiori offre qualcosa per ogni gusto e necessità. Che tu preferisca piante tropicali o composizioni succulente, Lidl ha la soluzione perfetta per te.

Come prenderti cura delle tue nuove piante

Oltre alle offerte eccezionali, è importante sapere come mantenere in salute le tue nuove piante. La maggior parte delle piante da interno in promozione da Lidl richiede pochissime cure, rendendole ideali anche per chi è alle prime armi con il giardinaggio. Per le piante che necessitano di poca acqua, come le Guzmania o i cactus, ti basterà annaffiarle saltuariamente e assicurarti che ricevano la giusta quantità di luce. D’altra parte, piante come le orchidee e i ciclamini preferiscono ambienti luminosi e un’annaffiatura più regolare.

Se segui questi semplici consigli, le tue nuove piante rimarranno belle e rigogliose per molto tempo, portando un tocco di freschezza alla tua casa.

