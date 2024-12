Passione per il cucito? In arrivo la macchina da cucire Singer bianca e rosa in offerta da Lidl

Cerchi una macchina da cucire affidabile, elegante e conveniente? Lidl ha pensato a te con un’offerta imperdibile. Scopri tutte le caratteristiche della nuova macchina da cucire bianca e rosa Singer disponibile a partire dal 12 dicembre 2024 nei negozi Lidl.





Se ami cucire, sai quanto sia importante avere una macchina versatile e di qualità. La nuova macchina da cucire proposta da Lidl si distingue per le sue funzioni avanzate e il prezzo competitivo. Non è solo un prodotto pratico, ma anche un accessorio di stile grazie al suo design moderno e delicato nei toni del bianco e rosa.

Con un costo di soli 99 euro, offre prestazioni elevate che soddisfano sia i principianti che i più esperti. Tra le sue caratteristiche principali trovi un braccio libero, ideale per lavorare su maniche e polsini, e una gamma di 23 punti, inclusi punti elastici, decorativi e base, che rendono ogni progetto un piacere da realizzare. Inoltre, il piedino per asole automatico facilita la creazione di cuciture precise anche nei lavori più complessi.





Vediamo nel dettaglio tutto quello che rende questa macchina un’alleata preziosa per i tuoi lavori di cucito.

Macchina da cucire Singer da Lidl: Funzionalità avanzate per un cucito impeccabile

La macchina da cucire Singer è stata progettata per combinare praticità e funzionalità. Non è solo uno strumento per cucire, ma una vera e propria compagna creativa che ti aiuta a esprimere il tuo talento. Grazie alle sue caratteristiche innovative, puoi dedicarti a una varietà di progetti con risultati professionali. Ecco cosa puoi aspettarti:

23 punti selezionabili : 6 punti base, 7 punti elastici e 9 punti decorativi che ti permettono di affrontare ogni tipo di lavoro, dai tessuti più semplici a quelli più complessi.

: 6 punti base, 7 punti elastici e 9 punti decorativi che ti permettono di affrontare ogni tipo di lavoro, dai tessuti più semplici a quelli più complessi. 101 applicazioni di punti : una versatilità senza pari che ti consente di personalizzare ogni creazione.

: una versatilità senza pari che ti consente di personalizzare ogni creazione. Braccio libero : un elemento indispensabile per cucire con facilità maniche, polsini e altre aree difficili da raggiungere.

: un elemento indispensabile per cucire con facilità maniche, polsini e altre aree difficili da raggiungere. Lunghezza del punto regolabile : adatta ogni cucitura alle tue esigenze specifiche per un risultato sempre perfetto.

: adatta ogni cucitura alle tue esigenze specifiche per un risultato sempre perfetto. Cucitura inversa : basta premere una leva per rinforzare le cuciture ed evitare che si disfino.

: basta premere una leva per rinforzare le cuciture ed evitare che si disfino. Piedino per asole automatico: ideale per creare asole precise in pochi semplici passaggi.

Tutto questo è accompagnato da un set di accessori inclusi, che rendono questa macchina pronta all’uso fin dal primo giorno.





Accessori inclusi e altre specifiche utili

Lidl ha pensato a tutto per garantirti un’esperienza di cucito senza intoppi. Oltre alle funzionalità principali, troverai nella confezione una serie di accessori utilissimi che completano l’offerta e rendono questa macchina una scelta ancora più conveniente. Tra gli accessori inclusi trovi:

Piedini aggiuntivi per diverse applicazioni.

Set di aghi di ricambio per tessuti di vario spessore.

Spoline per il filo.

Pennello per la pulizia.

Questi strumenti ti consentono di iniziare subito i tuoi progetti senza la necessità di acquistare altro. Inoltre, il manuale di istruzioni incluso è chiaro e dettagliato, perfetto per guidarti passo dopo passo.





Quando e dove trovare la Singer da Lidl?

Questa macchina da cucire singer sarà disponibile nei punti vendita Lidl a partire dal 12 dicembre 2024. Con un prezzo di soli 99 euro, è un’occasione da non perdere per chi desidera un prodotto di qualità a un costo accessibile. Ricorda che le scorte potrebbero essere limitate, quindi non aspettare troppo per assicurarti questo piccolo gioiello del cucito.

Sia che tu stia cercando un regalo per un’appassionata di cucito, sia che tu voglia coccolarti con uno strumento di alto livello, la macchina da cucire bianca e rosa Lidl è la scelta giusta per te. Non lasciarti sfuggire questa offerta e inizia a creare con stile e facilità!