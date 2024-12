Nuova offerta Lidl: aspirapolvere e lavapavimenti tutto in uno! Prezzo davvero competitivo

Un’offerta imperdibile sta per arrivare nei negozi Lidl! A partire dal 12 dicembre potrai trovare un innovativo aspirapolvere e lavapavimenti 3 in 1 a un prezzo davvero competitivo. Scopri tutte le caratteristiche di questo prodotto, ideale per semplificare le pulizie domestiche.





Lidl è pronta a sorprendere i suoi clienti con un prodotto che rivoluzionerà il modo di fare le pulizie. Questo aspirapolvere e lavapavimenti 3 in 1 unisce tecnologia, praticità e convenienza, rendendolo un must-have per chi cerca soluzioni rapide e funzionali.

Grazie alle sue tre funzionalità principali, puoi passare l’aspirapolvere, lavare i pavimenti e utilizzare la modalità di lavaggio a vapore per una pulizia ancora più profonda. E tutto questo senza dover cambiare dispositivo! La capacità del serbatoio dell’acqua da 340 ml ti permette di affrontare ampie superfici senza doverlo riempire continuamente, mentre il contenitore della polvere da 500 ml è ideale per raccogliere lo sporco di ogni giorno.





Il dispositivo è anche dotato di tre impostazioni di vapore selezionabili, così potrai adattarlo alle diverse esigenze della tua casa, dai pavimenti delicati come il parquet alle superfici più resistenti.

Con un prezzo di soli 119 euro, è difficile trovare un prodotto simile sul mercato che unisca qualità e convenienza. Continua a leggere per scoprire tutti i dettagli e perché non dovresti lasciarti sfuggire questa occasione.

Lidl: Caratteristiche innovative dell’aspirapolvere 3 in 1

Questo aspirapolvere e lavapavimenti proposto da Lidl è progettato per semplificarti la vita. Ecco alcune delle caratteristiche che lo rendono speciale:





Tre funzionalità in uno : aspirapolvere, scopa a vapore e lavapavimenti manuale. Non dovrai più acquistare strumenti separati per ottenere una casa pulita.

: aspirapolvere, scopa a vapore e lavapavimenti manuale. Non dovrai più acquistare strumenti separati per ottenere una casa pulita. Capacità ottimale dei serbatoi : il serbatoio dell’acqua da 340 ml garantisce un’autonomia adeguata, mentre il contenitore della polvere da 500 ml evita svuotamenti frequenti.

: il serbatoio dell’acqua da 340 ml garantisce un’autonomia adeguata, mentre il contenitore della polvere da 500 ml evita svuotamenti frequenti. Accessori inclusi : nella confezione troverai tutto ciò di cui hai bisogno per iniziare subito a pulire.

: nella confezione troverai tutto ciò di cui hai bisogno per iniziare subito a pulire. Tre impostazioni di vapore : potrai scegliere tra livelli diversi in base al tipo di superficie da trattare.

: potrai scegliere tra livelli diversi in base al tipo di superficie da trattare. Cavo lungo 6,7 metri: la lunghezza del cavo ti consente di muoverti agevolmente senza dover cambiare presa.

Questo prodotto è pensato per chi desidera una casa impeccabile in meno tempo, grazie a un dispositivo multifunzionale e pratico da usare.

Perché scegliere questa offerta Lidl

Acquistare un elettrodomestico non è mai stato così conveniente. Lidl propone una soluzione completa che unisce tecnologia avanzata e prezzo competitivo, rendendo accessibile a tutti un prodotto che solitamente si trova a prezzi molto più alti sul mercato.





Ecco i motivi per cui dovresti approfittare di questa offerta:

Multifunzionalità senza compromessi: Non dovrai più acquistare tre dispositivi diversi, risparmiando spazio e denaro. Facilità d’uso: Le tre impostazioni di vapore e il design ergonomico rendono questo aspirapolvere adatto a tutti. Accessori inclusi: Non dovrai cercare componenti aggiuntivi, perché Lidl ti offre un pacchetto completo. Qualità garantita Lidl: La catena è nota per offrire prodotti affidabili a prezzi imbattibili. Disponibilità limitata: L’aspirapolvere sarà in vendita dal 12 dicembre e potrebbe esaurirsi in fretta!

Non perdere questa occasione, soprattutto se stai cercando un dispositivo all-in-one che renda le pulizie più semplici e veloci.





L’aspirapolvere e lavapavimenti 3 in 1 di Lidl è un’occasione da non lasciarsi sfuggire. Con il suo design innovativo, le caratteristiche all’avanguardia e il prezzo competitivo, rappresenta la scelta ideale per chi desidera un aiuto concreto nelle pulizie quotidiane. Preparati ad acquistarlo il 12 dicembre 2024 nei punti vendita Lidl più vicini e trasforma il modo in cui ti prendi cura della tua casa. Non aspettare troppo: queste offerte volano via velocemente!

foto copertina © Markus Mainka – stock.adobe | foto © LIDL