Pulizia di davanzali e infissi: come rimuovere sporco, polvere e smog

Pulire davanzali e infissi non è solo una questione estetica, ma anche una necessità per garantire la durata e l’integrità delle superfici. Gli infissi, spesso esposti allo smog e alla polvere, richiedono un trattamento attento e specifico in base al materiale. Anche i davanzali, che raccolgono sporco, pioggia e persino i “regali” di qualche animale, devono essere puliti regolarmente per evitare che si rovinino nel tempo.

Se stai cercando una guida semplice ma dettagliata per rendere la tua casa impeccabile, sei nel posto giusto. Ti mostreremo i passaggi fondamentali per una pulizia efficace e i prodotti migliori da utilizzare, sia per materiali delicati come il marmo che per quelli più resistenti come l’alluminio. Seguendo questi consigli, le tue finestre torneranno a splendere come nuove.





Ricorda: una pulizia periodica è essenziale per mantenere non solo l’aspetto estetico, ma anche la funzionalità dei tuoi serramenti e davanzali.

Come pulire infissi e serramenti senza danneggiarli

Gli infissi sono una parte delicata della finestra che, se trascurata, può accumulare strati di sporco ostinato. Ecco come trattarli correttamente.

Per iniziare, scegli un detergente delicato e prepara un panno in microfibra imbevuto d’acqua. È importante evitare prodotti troppo aggressivi, come quelli a base di alcool, ammoniaca o soda, che potrebbero intaccare la superficie degli infissi, specialmente se in legno. Inoltre, non applicare mai il detergente direttamente sulla superficie: versa il prodotto sul panno per un controllo migliore.





Se i tuoi infissi sono in legno, un ottimo trucco è passare uno straccio con qualche goccia di cera per parquet, così da nutrire il materiale e proteggerlo dall’umidità. Per quelli in alluminio, invece, una miscela di acqua calda e bicarbonato è l’ideale. Non solo elimina lo sporco, ma dona anche una nuova brillantezza.

Infine, non dimenticare di pulire le maniglie. Usa solo acqua tiepida e un panno morbido per evitare graffi o ossidazione. Pulendo gli infissi almeno ogni tre mesi, specialmente in zone urbane soggette a smog, riuscirai a mantenerli in perfette condizioni per anni.





Come trattare i davanzali in base al materiale

Anche i davanzali richiedono cure particolari, poiché si trovano all’esterno e sono esposti a sporco e intemperie. Prima di procedere, è importante conoscere il materiale di cui sono fatti per scegliere il metodo giusto.

Davanzali in marmo: Il marmo è un materiale pregiato e delicato. Usa il sapone di Marsiglia sciolto in acqua per una pulizia profonda e delicata. Se noti macchie ingiallite, una pietra pomice bagnata può risolvere il problema. Per un risultato ottimale, termina passando uno strato di cera protettiva per marmi .

Il marmo è un materiale pregiato e delicato. Usa il sciolto in acqua per una pulizia profonda e delicata. Se noti macchie ingiallite, una bagnata può risolvere il problema. Per un risultato ottimale, termina passando uno strato di . Davanzali in cotto: Essendo un materiale poroso, il cotto è soggetto a macchie. Prepara una miscela naturale con acqua , aceto , limone e una piccola dose di sapone di Marsiglia. Questa combinazione rimuove lo sporco senza rischiare di rovinare la superficie.

Essendo un materiale poroso, il cotto è soggetto a macchie. Prepara una miscela naturale con , , e una piccola dose di sapone di Marsiglia. Questa combinazione rimuove lo sporco senza rischiare di rovinare la superficie. Davanzali in pietra: Per la pietra, che è più resistente ma tende a macchiarsi, è necessario olio di gomito. Utilizza una spazzola rigida immersa in acqua con un po’ di ammoniaca. Spazzola energicamente, poi asciuga con un panno per evitare aloni.

La manutenzione regolare dei davanzali non solo li rende più belli, ma previene anche danni a lungo termine.





Consigli pratici per una pulizia periodica

Per mantenere finestre e davanzali sempre puliti, è utile seguire una routine di manutenzione periodica. Prima di ogni pulizia profonda, rimuovi polvere e sporco superficiale con uno scopino. Non tralasciare mai i dettagli, come gli angoli o i bordi meno visibili.

Un ultimo consiglio: proteggi i tuoi infissi e davanzali dagli agenti atmosferici utilizzando prodotti specifici e seguendo le indicazioni per ogni tipo di materiale. In questo modo, potrai contare su superfici splendenti e ben conservate tutto l’anno.

foto © stock.adobe