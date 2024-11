Pastiglie per lavastoviglie fai-da-te: come farle in casa e risparmiare

Vuoi risparmiare e ridurre l’inquinamento domestico? Scopri come creare pastiglie per la lavastoviglie con pochi ingredienti naturali e ottieni piatti puliti in modo ecologico!





La lavastoviglie è tra gli elettrodomestici più utilizzati, ma il costo delle pastiglie tradizionali può incidere pesantemente sul bilancio familiare e sull’ambiente. Fortunatamente, esistono metodi semplici e naturali per produrre pastiglie fai-da-te, che offrono un’alternativa economica e sostenibile.

Perché scegliere le pastiglie fai-da-te per la lavastoviglie

Le pastiglie per la lavastoviglie fatte in casa offrono molteplici vantaggi rispetto ai prodotti commerciali. Non solo riducono i costi, ma rappresentano anche una scelta ecologica. Le pastiglie che si trovano nei negozi, infatti, sono spesso composte da ingredienti chimici che, nel lungo periodo, possono danneggiare sia l’ambiente sia la nostra salute. Inoltre, le confezioni di plastica e gli imballaggi aumentano l’inquinamento, mentre con le soluzioni fai-da-te è possibile utilizzare materiali di riciclo o biodegradabili, riducendo così l’impatto ambientale.





Un altro importante beneficio del fai-da-te è che consente un maggior controllo sugli ingredienti. Con semplici prodotti naturali come sapone di Marsiglia, bicarbonato di sodio, aceto e olio essenziale di limone o arancio dolce, si ottengono pastiglie efficaci e prive di sostanze nocive. I detersivi casalinghi, inoltre, sono privi di fragranze artificiali e coloranti, elementi che spesso causano allergie o irritazioni cutanee. Infine, fare le pastiglie in casa permette di sperimentare ricette personalizzate, scegliendo dosaggi e aromi naturali in base alle proprie preferenze e al livello di sporco delle stoviglie.

In sintesi, le pastiglie per lavastoviglie fai-da-te sono una scelta vincente per chi desidera risparmiare, rispettare l’ambiente e avere stoviglie perfettamente pulite senza compromettere la propria salute.

Come fare le pastiglie per la lavastoviglie in casa

Realizzare le pastiglie per la lavastoviglie è un processo semplice e veloce che richiede pochi ingredienti e strumenti. Gli stampini per il ghiaccio, preferibilmente in silicone, sono perfetti per ottenere la giusta forma e dimensione delle pastiglie. Con pochi passaggi puoi creare pastiglie efficaci e naturali che ti aiuteranno a mantenere la tua cucina ecologica e a risparmiare.





Ecco cosa ti serve per preparare le tue pastiglie ecologiche:

1 cucchiaio di sapone di Marsiglia grattugiato o liquido (puoi sostituirlo con il sapone di Aleppo)

grattugiato o liquido (puoi sostituirlo con il sapone di Aleppo) 20 gr di acqua demineralizzata

300 gr di bicarbonato di sodio

50 ml di aceto di vino bianco

15 gocce di olio essenziale (limone o arancio dolce, per un profumo fresco e naturale)

Mescola questi ingredienti in un contenitore grande fino a ottenere un composto denso e omogeneo. Versa poi il composto negli stampini e lascialo solidificare a temperatura ambiente o, se fa caldo, in frigorifero. Ricorda di conservare le pastiglie pronte in un contenitore chiuso e lontano dall’umidità.





Variante alle pastiglie per la lavastoviglie tradizionali

Con amido di mais e soda invece puoi creare una variante che ti permette di creare una pastiglia più cremosa e ricca di principi attivi naturali:

Grattugia 100 gr di sapone di Marsiglia e versalo in una pentola capiente con 150 gr di bicarbonato e 100 gr di soda. Aggiungi acqua del rubinetto e cuoci a fuoco basso fino a ottenere una consistenza spumosa. Spegni il fuoco e incorpora 100 gr di amido di mais setacciato. Mescola ancora e aggiungi 20 gocce di olio essenziale a tua scelta.

Versa la purea nelle formine e lasciale riposare qualche giorno prima di utilizzarle.





Brillantante fai-da-te per una pulizia extra

Per ottenere piatti e bicchieri ancora più brillanti, puoi creare un semplice brillantante naturale. Ti servirà acido citrico, una soluzione perfetta per aumentare la lucentezza delle tue stoviglie senza usare prodotti chimici.

Mescola 10-15 gr di acido citrico con acqua fino a ottenere una soluzione omogenea. Versa poi questo liquido nella vaschetta del brillantante della lavastoviglie: avrai piatti splendenti e senza aloni, il tutto con un prodotto fatto in casa.

Soluzioni di emergenza: cosa usare quando finiscono le pastiglie

A tutti può capitare di rimanere senza pastiglie per la lavastoviglie. Non temere! Con alcuni semplici ingredienti che sicuramente hai già in casa, potrai sostituirle senza problemi.

1 cucchiaino di detersivo per piatti

1 cucchiaio di sale fino

1 cucchiaio di bicarbonato di sodio

Mescola questi ingredienti e inseriscili direttamente nella lavastoviglie. Un’altra soluzione consiste nel combinare un bicchiere di bicarbonato con mezzo bicchiere di sapone di Marsiglia liquido. Mescola bene e usa il composto ottenuto come pastiglia alternativa.

Altre alternative ecologiche per lavare i piatti

Se desideri esplorare altre soluzioni, puoi lavare i piatti senza detersivo. Sono opzioni facili da preparare e perfette per una cucina ecologica.

Acido citrico : sciogli 150 grammi di acido citrico in un litro d’acqua demineralizzata e tiepida. Versa questa soluzione nella vaschetta del brillantante.

: sciogli in un litro d’acqua demineralizzata e tiepida. Versa questa soluzione nella vaschetta del brillantante. Limone, sale e acqua : frulla due limoni con quattro cucchiai di sale e una bottiglia d’acqua. Versalo nella lavastoviglie per un lavaggio ecologico.

: frulla due limoni con quattro cucchiai di sale e una bottiglia d’acqua. Versalo nella lavastoviglie per un lavaggio ecologico. Aceto bianco: aggiungi un po’ di aceto nella vaschetta del lavaggio per eliminare i residui di calcare.

Le pastiglie per la lavastoviglie fai-da-te sono una soluzione economica, ecologica e facile da realizzare che ti permette di risparmiare e vivere in modo più sostenibile. Sperimentare con ingredienti naturali come sapone di Marsiglia, bicarbonato, acido citrico e oli essenziali non solo riduce i costi, ma protegge l’ambiente e garantisce stoviglie pulite senza sostanze chimiche nocive. Quindi, la prossima volta che dovrai fare la spesa, considera di preparare le tue pastiglie per lavastoviglie in casa: la tua cucina e il pianeta ti ringrazieranno!

Foto © Stock.adobe