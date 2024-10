Credenze Ikea: 10 soluzioni pratiche e di design per la zona giorno

Le credenze Ikea sono soluzioni versatili e di design, perfette per arredare la zona giorno con stile. Scegli, tra le opzioni dei prossimi paragrafi, il mobile che rispecchia i tuoi gusti e valorizza il tuo spazio.





Le credenze sono mobili ideali per organizzare stoviglie e oggetti vari, mantenendo ordine e aggiungendo personalità agli ambienti. Con le credenze Ikea, puoi scegliere tra diverse dimensioni, stili e finiture, trovando la soluzione perfetta per la tua casa senza spendere troppo. Che il tuo stile del cuore sia classico, moderno o minimalista, Ikea offre una gamma di opzioni pratiche e accessibili. In questo articolo, esploriamo dieci proposte di credenze Ikea per aiutarti a rendere la tua zona giorno più funzionale e di design.

Hauga: eleganza e praticità

La credenza Hauga, in questo momento disponibile a 369 euro, è una scelta perfetta per chi cerca un mobile funzionale e dal design sobrio. Disponibile in bianco e in grigio, Hauga può essere collocata sia in cucina sia in salotto, grazie alle sue linee semplici e alla versatilità. Dotata di due ante, Hauga è perfetta per riporre stoviglie o libri, ed è facilmente abbinabile ad altri mobili della serie omonima per creare un ambiente armonioso.





Havsta: un connubio tra linee classiche e moderne

Havsta, in questo momento proposta a 790 euro, è una credenza che combina stile tradizionale e modernità. Dotata di ante in vetro e legno, si adatta bene a interni arredati con diversi mood. La parte superiore con ante a vetro è perfetta per esporre oggetti, mentre la parte inferiore offre uno spazio chiuso per organizzare gli elementi meno decorativi. Havsta è disponibile in bianco e in grigio-beige.





Idåsen: spazio ottimizzato

Idåsen, con il suo straordinario prezzo di 299 euro, è una credenza dal design compatto con ante a vetro scorrevoli. Ideale per piccoli spazi, permette di sfruttare al meglio ogni angolo senza compromettere la praticità. Idåsen è perfetta in un soggiorno o in uno studio, grazie alla sua capacità di coniugare eleganza e funzionalità.





Hemnes: grande classico Ikea dallo stile shabby chic

Se ami l’estetica shabby, Hemnes è la credenza ideale. Realizzata in legno massiccio, costa 349 euro ed è caratterizzata da linee classiche e dettagli vintage che si adattano perfettamente a un ambiente rustico o provenzale. Può essere collocata in cucina o in salotto e offre ampio spazio per riporre stoviglie o accessori decorativi.





Liatorp: buffet romantico

Liatorp è una credenza bassa, ideale come buffet. Con le sue ante in vetro e uno stile meravigliosamente romantico e decorativo, questo mobile aggiunge un tocco elegante alla tua zona giorno. Liatorp è perfetta per chi cerca un mobile dal sapore tradizionale, ma con un design attuale e versatile.

Bestå: design lineare e contemporaneo

Bestå, in questo momento in promozione a 525 euro, 50 in meno rispetto al prezzo pieno, è una delle credenze più versatili di Ikea, fantastica per chi cerca una soluzione moderna e minimalista. Questo modello si distingue per le ante lineari e pulite, disponibili in diverse finiture. Bestå è ideale per ambienti contemporanei o per creare un contrasto in stanze arredate in modo classico.

Malsjö: credenza multifunzione

Malsjö è una credenza che, alla praticità tipica del mobile, unisce la funzionalità e l’eleganza di un buffet. Grazie alle ante in vetro e ai cassetti, è la risposta giusta per chi cerca una soluzione esporre stoviglie o oggetti decorativi, il tutto senza rinunciare a uno stile elegante.

Kallax: versatilità e personalizzazione

Kallax, grande classico Ikea, è una soluzione aperta che può essere usata come ai suoi scomparti personalizzabili. La parte superiore aperta permette di esporre oggetti, mentre gli spazi chiusi sotto offrono funzionalità e discrezione. Perfetta per il soggiorno, Kallax, disponibile in bianco lucido, effetto rovere e nero e con un prezzo di soli 129,95 euro, è la scelta ideale per chi cerca flessibilità e stile.

Stockholm: calore e design scandinavo

La credenza Stockholm si distingue per il suo richiamo design scandinavo, esaltato grazie al calore del legno di noce. Con le sue linee pulite e le venature a vista, questo mobile, che costa 499 euro, dona personalità alla zona giorno, diventando un punto focale dell’ambiente.

Con i suoi piedini regolabili, si adatta bene anche ai pavimenti non uniformi.

foto © IKEA