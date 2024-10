Costruisci un orto rialzato comodissimo con 6 pallet: tutorial e foto

La poca praticità fisica è uno degli ostacoli che portano molte persone a rinunciare a coltivare un orto. Se desideri coltivare i tuoi ortaggi senza doverti abbassare continuamente, un orto rialzato fai da te è la soluzione perfetta. Con pochi materiali, come dei pallet di legno riciclati, puoi realizzare un orto comodo, pratico ed esteticamente gradevole. In questo articolo ti guideremo passo dopo passo nella sua costruzione.

Costruire un orto rialzato ti permette di coltivare le tue piante con facilità, consentendoti anche di dare nuova vita a materiali riciclati, come i celebri pallet, spesso chiamati in causa nei progetti di fai da te. Segui il tutorial nelle prossime righe scoprire come fare.

Orto rialzato con pallet: un progetto pratico e sostenibile

L’idea di creare un orto rialzato con pallet riciclati è pratica, conveniente e sostenibile. Il legno dei pallet può essere riciclato e trasformato in una struttura stabile, che facilita le attività quotidiane come la semina, l’irrigazione e il raccolto degli ortaggi.

Questa soluzione ti permette di sfruttare al meglio gli spazi. Ciò la rende ideale per chi non vuole piegarsi ogni volta per curare le piante o non può farlo per ragioni fisiche. Avere uno spazio verde da curare può essere a dir poco benefico in terza età e un orto del genere aiuta molto a gestirlo.

Il processo di costruzione è semplice e alla portata di tutti, anche di chi ha poca esperienza nel fai da te. Non è necessario essere un esperto di bricolage, ti basterà avere a disposizione sei pallet di legno, un po’ di creatività e seguire i nostri consigli per realizzare un orto bello e funzionale. Inizia il tuo progetto in un fine settimana e potrai godere di un angolo verde tutto tuo in pochissimo tempo.

Come realizzare il tuo orto rialzato in pallet

La costruzione di un orto rialzato fai da te è un progetto semplice e divertente che può essere completato in poche ore. Seguendo alcuni passaggi chiave, potrai creare una struttura stabile e funzionale che ti permetterà di coltivare i tuoi ortaggi con facilità. Ecco il procedimento che ti consigliamo di seguire.

Ecco cosa ti serve:

Sei pallet di legno : il materiale principale per creare la struttura dell’orto rialzato. I pallet possono essere riciclati, ma assicurati che siano in buone condizioni.

: il materiale principale per creare la struttura dell’orto rialzato. I pallet possono essere riciclati, ma assicurati che siano in buone condizioni. Viti : ti serviranno per fissare i pallet e garantire la stabilità della struttura. Usa viti di buona qualità per evitare ruggine e garantire una tenuta duratura.

: ti serviranno per fissare i pallet e garantire la stabilità della struttura. Usa viti di buona qualità per evitare ruggine e garantire una tenuta duratura. Cacciavite : preferibilmente elettrico per velocizzare il lavoro.

: preferibilmente elettrico per velocizzare il lavoro. Sega : potrebbe essere necessaria per tagliare i pallet alle dimensioni desiderate o per adattarli allo spazio a disposizione.

: potrebbe essere necessaria per tagliare i pallet alle dimensioni desiderate o per adattarli allo spazio a disposizione. Geotessile : questo tessuto speciale servirà a trattenere il terreno all’interno dell’orto rialzato e favorirà il drenaggio dell’acqua, evitando ristagni.

: questo tessuto speciale servirà a trattenere il terreno all’interno dell’orto rialzato e favorirà il drenaggio dell’acqua, evitando ristagni. Terriccio : utilizza un terriccio di alta qualità, ricco di nutrienti, per garantire una crescita sana delle piante.

: utilizza un terriccio di alta qualità, ricco di nutrienti, per garantire una crescita sana delle piante. Piante o semi: scegli i tuoi ortaggi preferiti o erbe aromatiche da coltivare. Ricorda di lasciare spazio tra le piantine per permettere loro di crescere al meglio.

Con tutto il materiale a disposizione, puoi iniziare a costruire la base dell’orto e proseguire seguendo i passaggi successivi per completare la struttura e riempirla con terriccio e piante.

Prepara i pallet

Il primo passo è preparare i pallet. Assicurati che siano puliti e privi di chiodi arrugginiti o pericolosi. Per levigare le superfici ruvide ed evitare schegge, puoi utilizzare della carta vetrata o una levigatrice. Questo passaggio è essenziale per garantire la sicurezza del progetto, soprattutto se l'orto sarà uno spazio utilizzato da tutta la famiglia, bambini compresi. La levigatura renderà i pallet più sicuri e piacevoli al tatto, evitando fastidiose schegge durante l'uso quotidiano. Se necessario, taglia i pallet per ottenere le dimensioni più adatte ai tuoi spazi outdoor. Una volta che saranno pronti, sei pronto per iniziare a costruire la struttura del tuo orto rialzato. Costruisci la struttura Una volta che i pallet sono stati selezionati e trattati, è il momento di assemblare la struttura del tuo orto. Inizia posizionandone uno accanto all'altro per formare la base. Usa delle viti di buona qualità per fissarli saldamente insieme, in modo da assicurare alla struttura robustezza e stabilità. Successivamente, posiziona un pallet a ciascuna estremità della base per formare i lati, assicurandoti che siano ben allineati. Infine, aggiungi altri due pallet per chiudere la parte anteriore e posteriore del tuo orto rialzato. Assicurati che la struttura sia ben ancorata, in modo che possa sostenere il peso del terriccio e delle piante. Verifica attentamente che sia stabile e non presenti punti deboli, così da evitare crolli o movimenti durante l'uso. Aggiunta del geotessile e del terriccio Dopo aver completato la struttura del tuo orto rialzato, è il momento di aggiungere il geotessile. Questo tessuto speciale – che può essere anche realizzato in TNT – ti aiuterà a trattenere il terreno all'interno della struttura e favorirà il corretto drenaggio dell'acqua, evitando ristagni che potrebbero danneggiare le radici delle piante. Taglia il geotessile in base alle dimensioni interne del tuo orto e fissalo con delle graffette – ancora meglio i punti metallici – assicurandoti che aderisca perfettamente a fondo e lati. Ora puoi riempire l'orto con del terriccio di alta qualità. Lascia uno spazio di circa 5 cm dalla parte superiore del pallet per evitare che il terreno fuoriesca durante l'irrigazione. Usa un terriccio ricco di sostanze nutritive, ideale per coltivare ortaggi o fiori, e assicurati che sia ben distribuito in modo uniforme all'interno della struttura. Pianta i tuoi ortaggi preferiti Arrivato a questo punto, il tuo orto rialzato è pronto per ospitare le piante! Scegli i tuoi ortaggi preferiti o fiori e segui le indicazioni di semina riportate sui pacchetti di semi. Assicurati di lasciare sufficiente spazio tra le piante, in modo che possano crescere senza ostacoli. In questo modo, eviterai che le radici si intreccino e che rappresentino un fattore limite per lo sviluppo. Per un tocco creativo in più, puoi anche appendere vasi di erbe aromatiche ai lati del pallet, utilizzando ganci o supporti. Questo renderà il tuo orto più bello e decorativo e ti permetterà di avere erbe fresche sempre a portata di mano in cucina.