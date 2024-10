Affettatrice elettrica ora da Lidl: tutti i dettagli dell’imperdibile offerta

Sei alla ricerca di uno strumento versatile e potente per migliorare le tue abilità in cucina? Lidl ha appena lanciato un’offerta che non puoi perdere! Scopri tutto ciò che c’è da sapere sulla nuova affettatrice elettrica disponibile dal 7 ottobre.

Lidl continua a sorprendere i suoi clienti con prodotti di alta qualità a prezzi imbattibili, e questa affettatrice elettrica non fa eccezione. Con un prezzo speciale di soli 49,00 euro, è la scelta ideale per chi desidera aggiungere precisione e velocità alla preparazione dei pasti. Vediamo nel dettaglio cosa la rende un acquisto così conveniente.

Una soluzione compatta e potente per la tua cucina

L’affettatrice elettrica offerta da Lidl si distingue per le sue dimensioni compatte (34,5 x 23,4 x 23,5 cm), che ti permettono di inserirla comodamente in qualsiasi cucina, anche in spazi ridotti. Questo dispositivo è perfetto per affettare una vasta gamma di alimenti, come pane, formaggi, carne e verdure, grazie al suo motore da 120 W che assicura una potenza sufficiente per tagliare anche gli alimenti più duri. Con la possibilità di regolare lo spessore del taglio fino a 20 mm, puoi ottenere fette sottili o spesse a seconda delle tue preferenze.

Inoltre, la sicurezza è una priorità. L’affettatrice è dotata di un carrello porta merce rimovibile, protezione per i pollici e un pressamerce che ti consente di affettare in tutta tranquillità, riducendo il rischio di incidenti durante l’uso. Questi accorgimenti rendono il prodotto non solo pratico ma anche sicuro, perfetto per l’uso quotidiano.

Dettagli funzionali e vantaggi dell’offerta

Oltre a essere compatta e potente, questa affettatrice vanta diverse funzionalità che la rendono uno strumento indispensabile nella tua cucina. Lidl ha pensato a tutto per garantirti un’esperienza d’uso ottimale e sicura. Ecco alcuni dei principali vantaggi che potrai sfruttare con questo acquisto:

Regolazione dello spessore del taglio fino a 20 mm , per personalizzare ogni fetta

, per personalizzare ogni fetta Carrello porta merce rimovibile , che facilita l’uso e la pulizia

, che facilita l’uso e la pulizia Protezione per i pollici e pressamerce per una maggiore sicurezza

e pressamerce per una maggiore sicurezza Vaschetta di raccolta , che mantiene pulito il piano di lavoro

, che mantiene pulito il piano di lavoro Motore da 120 W, ideale per alimenti di varie consistenze

Grazie a queste caratteristiche, l’affettatrice Lidl non solo migliorerà la tua produttività in cucina, ma ti consentirà anche di tagliare con precisione e sicurezza qualsiasi tipo di alimento. Il tutto a un prezzo altamente competitivo, che difficilmente troverai altrove.

Perché non puoi perderti questa offerta

L’offerta di Lidl per l’affettatrice elettrica è davvero imperdibile. A soli 49,00 euro, potrai avere un dispositivo di qualità che unisce potenza, praticità e sicurezza in un unico prodotto. La combinazione di un design compatto e la versatilità del motore da 120 W rendono questa affettatrice un alleato perfetto per preparare pranzi e cene con il minimo sforzo.

Non dimenticare che questo prodotto sarà disponibile solo dal 7 ottobre e che le scorte potrebbero essere limitate. Non aspettare troppo, recati subito al tuo punto vendita Lidl più vicino per assicurarti l’affettatrice elettrica al miglior prezzo sul mercato. Sfrutta al massimo questa offerta e porta nella tua cucina un tocco di professionalità e precisione, senza spendere una fortuna.

foto © Taina Sohlman – stock.adobe