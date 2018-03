Mons. Savino celebrerà la messa in Coena Domini con la lavanda dei piedi nel carcere di Castrovillari

Il Vescovo di Cassano allo Jonio, mons. Francesco Savino, celebrerà la Messa “in Coena Domini”, l’ultima Cena del Signore – con la quale inizia il Triduo pasquale – nella Casa circondariale di Castrovillari giovedì 29 marzo 2018, alle ore 15,30. Durante la celebrazione si svolgerà il rito della lavanda dei piedi a 12 detenuti e detenute.

«Un gesto non retorico – commenta mons. Savino – ma che viene dal cuore, che ripete lo stesso gesto di Gesù di lavare i piedi, segno di amore, fino all’ultimo, dei suoi discepoli. Un gesto di ospitalità e di accoglienza, verso tutti i fratelli nell’umanità ai quali donarsi senza preclusioni».

Mons. Savino si reca nel carcere di Castrovillari ogni mese.

L’ultimo incontro nella Casa Circondariale è stato l’8 marzo scorso, in occasione della Giornata Internazionale della Donna, durante la quale il Vescovo di Cassano allo Jonio ha consegnato e letto alle detenute un suo messaggio. Come ogni anno, anche durante la settimana santa, il Vescovo di Cassano incontrerà i detenuti e le detenute del penitenziario tra i più grandi della Calabria e offrirà loro un dono per la Santa Pasqua, una maglia polo. Il Vescovo sarà accompagnato dagli operatori della Caritas diocesana, diretta da Raffaele Vidiri.