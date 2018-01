Cosenza: Resconto convegno Montessori

Si è tenuto lo scorso sabato 27 gennaio, presso la Casa della Musica di Cosenza, il I Convegno Nazionale Montessori in Calabria sul tema Modernità della pedagogia di Maria Montessori e prospettive della differenziazione didattica nella scuola pubblica . L’e vento è stato promosso dall’Associazione Ma -­‐ Mò di Cosenza, fondata nel 2017 da un gruppo di dieci mamme per promuovere l’istituzione di sezioni e classi Montessori nella scuola statale. L’Assessore alla S cuola Matilde Spadafora Lanzino ha aperto i lavori , portando i saluti del Sindaco Mario Occhiuto e attestando il sostegno del Comune di Cosenza per le future iniziative dell’Associazione. Di grande valore culturale sono stati i contr ibuti dei relatori intervenuti. Nella prima parte del Convegno si è dato s pazio alla storia de l percorso di Maria Montessori e al suo contributo tra scienza, spiritualità e impegno sociale, con gli interventi di Elena Dompè, Vicepresidente dell’Opera Nazionale Montessori; Paola Trabalzini, Docente dell’Università LUMSA di Roma, “Cent ro Studi Augusto Scocchera” ONM; Giuseppe Trebisacce, Ordinario di Storia della Pedago gia, Università della Calabria; e Isenarda De Napoli, musicista e docente di Scuola Secondaria Roma, Corsi ONM . A chiusura della prima sessione di lavori , è interven uto Patrizio Paoletti, d ocente e f ormatore, Presidente della Fondazione Patrizio Paoletti per lo Sviluppo e la Comunicazione . La sessione pomeridiana si è aperta con l’intervento di Massimo Ciglio, Dirigente scolast ico dell’Istituto Comprensivo ” Via R oma – Spirito Santo” di Cosenza , il quale ha da subito accolto il “Progetto Mo n tessori nella Scuola Pubblica”; e quello di Anna Baldini, Presidente dell’a ss ociazione promotrice dell’evento e del progetto . Gli ultimi due interve nti della giornata , che si sono co ncentrati sulla metodologia montessoriana, sono s t ati di Daniela Franchini, membro del Consiglio direttivo ONM e docente di Scuola primaria a indirizzo Montessori; e Francesca Tarquinio, Presidente dell’Associazione Montessori Foggia e formatrice corsi ONM . Il professor Giovanbattista Trebisacce, Associato di Pedagogia Generale e Sociale all’Università di Catania, ha coo rdinato i lavori del Convegno che si è co ncluso con la lettura concerto La favola della vita di Augusto Scocchera, su musiche di Carlo Bene detti, voce recitante Emilia Brandi, pianoforte Isenarda De Napoli. Il Convegno ha registrato la presenza di più di 400 partecipanti e segna un importante trampolino di lancio per il percorso intrapreso dall’Associazione Montessori Cosenza Ma -­‐ Mò. Il succe sso dell’evento conferma il forte interesse della comunità verso le questioni riguardanti il sistema educativo e didattico. Associazione Montessori Cosenza Ma – Mò