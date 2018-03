Miss Mondo, a Gioiosa Marea la Finale Interregionale Sicilia Calabria

Per il quarto anno consecutivo sarà Gioiosa Marea ad ospitare la finale interregionale Calabria e Sicilia di Miss Mondo, la selezione nazionale ufficiale per scegliere la candidata italiana a Miss World, il concorso di talento più antico e prestigioso del mondo, seguito da oltre due miliardi di persone. In Italia, il concorso si svolge il oltre 300 serate di selezione all’anno, coinvolgendo le piazze e i locali più rinomati d’Italia.

La tappa interregionale si svolgerà a Gioiosa Marea a partire dal 18 maggio e vedrà protagoniste le circa 60 finaliste siciliane e calabresi a contendersi il titolo della regione di appartenenza, oltre alle fasce che permetteranno l’accesso alle prefinali di Miss Mondo a Gallipoli del 29 maggio.

A richiamare l’attenzione su questo evento, che diventa di anno in anno un appuntamento molto atteso dalla cittadina tirrenica, è il vicesindaco Giovanni Princiotta che insieme al sindaco ha condiviso la volontà di accogliere e patrocinare la finale interregionale di Miss Mondo curata con grande professionalità dagli agenti regionali Valeria Pellegrino e Mario Vitolo dell’agenzia Delfino Blu che detiene in esclusiva la direzione dell’evento in Sicilia e Calabria. La finalissima interregionale di Miss Mondo si svolgerà domenica 20 maggio all’Arena Canapè per aprire la stagione degli eventi gioiosani e incoronare le finaliste che poi rappresenteranno a Gallipoli il nostro meraviglioso sud e l’area dello Stretto.

Nelle prossime settimane sarà reso noto il cast artistico e cominceremo a conoscere le numerose Miss che saranno ospitate ancora una volta dall’accogliente Hotel Caposkino, da sempre partner di Miss Mondo a Gioiosa Marea. Riconfermata e consolidata anche la collaborazione dell’imprenditore Franco Ruggeri, che insieme ad altre imprese sponsorizzerà l’evento.

In attesa della finale, sabato 24 marzo, alle 21.00, all’Hotel La Playa di Patti si svolgerà la tappa speciale per l’assegnazione del titolo di Prefinalista Nazionale alla prima classificata e delle fasce finaliste a Miss Mondo Sicilia Vitality’s, Gil Cagnè, Caroli Hotels, Miss Mondo del Web e Miss Hotel La Playa.